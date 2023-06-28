5 độc chiêu 'phòng the' giúp chị em giữ lửa hạnh phúc, các anh chồng 'say lịm' trong mỗi lần 'ân ái'

Tâm sự 28/06/2023 10:54

Dưới đây là những bí kíp 'phòng the' mà đàn ông mong muốn chị em biết và thực hiện để cả hai 'rực cháy' trong mỗi lần 'ân ái'

Phụ nữ đôi khi chủ động 1 chút

Kiểu "yêu" này giống tư thế truyền thống nhưng hoán đổi vị trí cho nhau , người đàn ông nằm ở dưới , bạn sẽ bất ngờ bở hiểu quả mà nó mang lại, đa số đàn ông đều không thích bạn tình của mình quá cứng ngắt , điều này là cho chuyện chăn gối kém hứng thú , trong tư thế này ,đan ông có thể ngắm toàn bộ động tác di chuyển của đối phương , phụ nữ trong cách này họ sẽ dễ tìm được điểm G của nam và đưa bạn tình của mình lên đỉnh.

5 độc chiêu 'phòng the' giúp chị em giữ lửa hạnh phúc, các anh chồng 'say lịm' trong mỗi lần 'ân ái' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi không gian

Xưa kia "chuyện phòng the" là của hai vợ chồng trong phòng riêng - đề cao yếu tố riêng tư - thì ngày nay cần phải thay đổi tư duy đó.

Trong nhà bạn tất cả mọi nơi có thể biến thành giường - khá kỳ quặc với một số người - nhưng đàn ông ưa thích sự mới mẻ và phiêu lưu – nhất là "chuyện ấy".

Nếu bạn chủ động gợi ý những địa điểm sex ngoài giường ngủ, chắc anh ấy sẽ rất bất ngờ và cực kỳ ấn tượng.

Chủ động vuốt ve

Thay vì để chồng chủ động mãi, người vợ lại chủ động vuốt ve, âu yếm chồng bằng những cái chạm rất đơn giản như: thì thầm vào tai, hôn, vuốt ve, chạm vào điểm nhạy cảm của chồng… Những hành động tưởng như vô ý này là điều người chồng khao khát, mong muốn ở vợ.

Sự chủ động này sẽ khơi gợi bản lĩnh đàn ông của chồng, khiến anh ấy phấn khích hơn, “yêu” cuồng nhiệt, thăng hoa về cảm xúc và dành những lời khen ngợi có cánh cho vợ. Đừng bao giờ để chồng chủ động ân ái từ đầu đến cuối, anh ấy sẽ cảm thấy nhàm chán và không hứng thú khi gần vợ.

5 độc chiêu 'phòng the' giúp chị em giữ lửa hạnh phúc, các anh chồng 'say lịm' trong mỗi lần 'ân ái' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Luôn gợi cảm trong cuộc yêu

Phòng ngủ là nơi riêng tư của hai người, nên không ngần ngại gì mà phải che giấu cơ thể. Hãy để ánh đèn vàng mờ ảo và chiếc váy ngủ ren quyến rũ khơi dậy sự phấn khích và bản năng "chiếm hữu" của chàng. Khi đó dù chàng có bận rộn, hay mệt mỏi mấy cũng không thoát khỏi vòng tay của bạn.

Nếu muốn mới mẻ hơn, hãy thử trò chơi "hóa thân", tạo bất ngờ cho chàng bằng cách vào vai "nữ sinh ngây thơ", mới lớn và e ấp khiến chàng tan chảy trước sự ngọt ngào này. Hình tượng y tá, thư ký cũng là những lựa chọn "hóa thân" giúp cuộc yêu thăng hoa hơn.

Mặc đồ gợi cảm

Đàn ông rất thích vợ mặc đồ gợi cảm khi đi ngủ nhưng không bao giờ nói ra. Đồ gợi cảm sẽ khiến chàng hưng phấn hơi, muốn gần gũi thể hiện tình yêu nồng cháy với vợ, "nghiện" vợ hơn.

Đừng mặc những bộ đồ kín cổng cao tường đặc biệt là khi bạn muốn gần chồng. Hãy sắm ngay cho mình vài bộ váy ngủ sexy nhưng đừng quá lố, gợi cảm quá mức sẽ thành phản cảm trong mắt anh ấy. Và tất nhiên, để quyến rũ được chồng mình, bạn nên có một body nuột nà để chồng say đắm.

5 độc chiêu 'phòng the' giúp chị em giữ lửa hạnh phúc, các anh chồng 'say lịm' trong mỗi lần 'ân ái' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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