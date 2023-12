Tuổi Thân được Thần Phật soi chiếu, nên vận may nối tiếp vận may, tài lộc, sự nghiệp, tình cảm đều hưng vượng. Con giáp này có thể tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp và có lợi nên được xem là “một bước lên trời” và nhanh chóng có cuộc sống giàu sang, phú quý. Cuộc sống của người tuổi Thân sẽ thăng hoa vượt trội. Con giáp này còn có quý nhân phù trợ, giúp chỉ lối và trao cho cơ hội thành công, cơ hội làm giàu.

Tuổi Thân được Thần Phật soi chiếu, nên vận may nối tiếp vận may, tài lộc, sự nghiệp, tình cảm đều hưng vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu thật thà, thẳng thắn, có sao nói vậy. Trong công việc, con giáp này có tài năng và có con mắt nhìn xa trông rộng. Vì vậy, Dậu biết nắm bắt nhiều cơ may phát triển sự nghiệp, làm đâu gặt đấy, thu hái bộn tiền. 16h chiều mai, mọi thứ sẽ đi theo chiều hướng tích cực. Tuổi Dậu có thể gặp nhiều vận may hơn trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này chỉ cần tập trung và nắm bắt cơ hội thì khả năng kiếm tiền ngày một lớn, vận may ngày một nhiều.

Trong thời gian này tuổi Dậu sẽ được Thần Tài chiếu rọi, tìm kiếm được nhiều tài lộc. Trên con đường công việc và cuộc sống từ nay trở đi của con giáp này sẽ vô cùng thành công ít chuyện muộn phiền.