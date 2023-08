Về chuyện tình cảm, mối quan hệ với người bạn đời ổn định hơn, được quan tâm chăm sóc nhiều hơn, từ đó nữ tuổi Dần cảm nhận được tình cảm ấm áp từ gia đình nhiều hơn.

Giáp Dần 1974 sẽ không vấp hạn tam tai, vận mệnh tương đối ổn, ít sóng gió - Ảnh minh họa: Internet

Về sức khỏe, nữ Giáp Dần đừng quá lo lắng. Mặc dù đã bước vào giai đoạn mãn kinh nhưng chỉ cần dưỡng sức thường xuyên thì thanh xuân vẫn còn mãi.

Chi tiết về tử vi tuổi Giáp Dần 1974 nữ mạng năm 2021

Sự nghiệp

Năm nay, tuổi của bạn tương xung với sao Thái Tuế về sự nghiệp. Việc hợp tác làm ăn mặc dù có lợi hơn nhưng lại dễ bị kìm hãm bởi cấp trên, bị thúc giục khiến bạn cảm thấy áp lực. Nhìn chung, công việc của bạn sẽ gặp nhiều khó khăn.

Nhiều người sẽ bị giảm sức lao động trong giai đoạn này nhưng phụ nữ tuổi Giáp Dần thì không. Năm nay, nữ Giáp Dần sẽ có nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp, dễ được đề bạt lên vị trí lãnh đạo, có không gian phát triển mạnh mẽ hơn.

Năm nay, nữ Giáp Dần sẽ có nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Nữ tuổi Dần luôn năng nổ trong công việc và có tài lãnh đạo. Năm nay, nhờ sự hỗ trợ của công ty, nữ tuổi Dần sẽ tự kinh doanh được nhiều mặt theo ý mình, tạo ra sự nghiệp đỉnh cao dù ở độ tuổi dường như hơi già dặn. Tuy nhiên, chính điều này lại gây ấn tượng với mọi người xung quanh.

Tài vận

Nữ Giáp Dần 1974 luôn có tài vận tương đối khá khẩm, được cải thiện đáng kể khi bước sang năm 2021. Năm nay, nhờ cơ hội thăng chức mà thu nhập của nữ Giáp Dần sẽ được tăng gấp đôi, hơn nữa còn có thêm khoản thu nhập từ tiền thưởng và hoa hồng hàng tháng.

Tài vận tương đối khá khẩm, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, nữ tuổi Dần rất giỏi trong lĩnh vực đầu tư. Khi dành dụm được một số tiền nhất định, bạn sẽ nghĩ về việc biến số tiền đó có giá trị gấp bội. Sang năm 2021, công việc làm ăn của nữ tuổi Dần cũng thuận lợi, đem lại thu nhập còn cao hơn cả công việc chính.

Tình cảm

Nữ tuổi Giáp Dần dễ gặp người khác phái điềm đạm, thực dụng, tài giỏi. Điều này sẽ tạo nên những mối quan hệ ngầm hay những chuyện cá nhân khó lường. Nữ tuổi Giáp Dần trong năm 2021 sẽ là người thắng cuộc trong chuyện tình cảm, được chồng yêu thương kể cả ở độ tuổi này, không chỉ ân cần, dịu dàng mà còn chủ động sắp xếp những bữa tiệc hay những món quà nhỏ bất ngờ nhân ngày kỷ niệm của 2 người.

Nữ Giáp Dần năm 2021 thắng cuộc trong tình cảm, được chồng yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Một số phụ nữ Giáp Dần độc thân sẽ có một vài mối quan hệ mới trong năm nay khiến họ vui vẻ, hài lòng. Năm nay cũng vô cùng thích hợp cho những phụ nữ tuổi Dần đang tìm kiếm tình yêu. Bạn nên mạnh dạn mở lòng để đón nhận mối quan hệ tuy hơi muộn màng nhưng lại đầy màu sắc.

Sức khỏe

Trong năm 2021, sức khỏe của nữ Giáp Dần sẽ bị ảnh hưởng, thể chất giảm sút do những cảm xúc hơi tiêu cực, công việc quá sức. Nữ tuổi Dần luôn coi trọng lối sống lành mạnh, nhất là chế độ sinh hoạt, ăn uống. Những lúc rảnh, họ thường thích rủ bạn bè cùng làm đẹp, mua sắm hoặc du lịch. Bạn cũng thường tới bệnh viện để kiểm tra khi gặp một vài vấn đề nhỏ, do đó sức khỏe năm nay vẫn ổn định.

Sức khỏe tuổi Dần năm 2021 vẫn ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Sao chiếu mệnh

Sao Mộc Đức nằm trong hành mộc là sao chiếu mệnh của tuổi Giáp Dần nữ mạng. Dù là nam hay nữ, khi được sao Mộc Đức chiếu mạng đều gặp may mắn. Tuy nhiên, bạn cũng nên đề phòng thương tật ở mắt. Tuy gia trạch có chút bất hòa nhưng mọi người đều bình an, may mắn, không có gì quá đáng ngại.

Tuy nhiên, bạn cũng đừng nên quá tự tin khi có sao Mộc Đức chiếu mạng. Hãy khiêm tốn tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh, nhất là ban lãnh đạo hoặc các bậc tiền bối, bình tĩnh giải quyết khi gặp chuyện khó khăn.

Hướng xuất hành

Các hướng xuất hành tốt nhất trong 3 ngày đầu năm mới cho nữ mạng Giáp Dần là:

Mùng 1 Tết: hướng Tây Nam.

Mùng 3 Tết: hướng Đông Nam, Tây Bắc.

Mùng 5 Tết: hướng Tây Bắc, Đông Nam.

Trên đây là thông tin về Tử vi tuổi Giáp Dần năm 2021 nữ mạng, mong rằng bài viết giúp ích nhiều cho bạn. Chúc bạn có một năm 2021 bình an như ý.