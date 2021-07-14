Vừa qua ngày 16/7: 3 tuổi này ĐẠP TRÚNG HỐ VÀNG, tài lộc chạm đỉnh, nhà lầu xe sang chờ sẵn, bạn bè đỏ mắt ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 14/07/2021 10:33

Theo tử vi ngày mới trong những ngày tới nhờ ơn trên che chở, ông bà phù hộ mà may mắn đến với bạn liên tục, tiền khủng đầy tủ trong tương lai gần.

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới, tuổi Sửu nhiệt tình, sôi nổi, linh hoạt và chủ động. Con giáp có thể nhìn thấu tâm tư, suy nghĩ của người khác bất cứ lúc nào và luôn chu đáo, quan tâm đến mọi người. Vì vậy bạn dễ dàng có được lòng người, có năng lực lại được mọi người yêu mến, làm việc gì cũng thuận lợi, thành công. Tuy nhiên thời gian trước vận khí của tuổi Sửu không tốt, bản thân nỗ lực đến đâu cũng chẳng thu được kết quả gì. Từ 0 giờ 16/7/2021 đến cuối tháng sẽ có thay đổi, phúc khí thổi đến, gạt hết những điều không may. Con giáp làm đâu thắng đó, liên tiếp ký được hợp đồng làm ăn, khách hàng thi nhau kéo đến. Con giáp từ nay ngập trong phú quý, phúc lộc dồi dào, gia đình thuận hoà, yên ấm.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nửa đầu tháng 7 do không được ơn trên che chở khiến con giáp gặp nhiều rủi ro ngoài ý muốn, thậm chí tai hoạ về tài chính. Từ 0 giờ ngày 16/7/2021 sẽ khác, cung sự nghiệp của con giáp được phúc tinh cai quản. Con giáp nếu thực sự nắm bắt được cơ hội, sẽ có tin vui về tài chính. Tất nhiên may mắn chỉ tìm đến khi con giáp chăm chỉ, nỗ lực hết mình. Tuổi Tý trở nên giàu có, cũng sẽ thúc đẩy hỷ sự. Do đủ đầy về kinh tế, sự nghiệp nên Tý không còn ngần ngại gì mà không sớm tiến tới hôn nhân. Từ đấy, con giáp ổn định cuộc sống gia đình, càng yên tâm dốc lòng phát triển sự nghiệp. Lộc lá tràn vào tủ đếm mỏi tay không hết.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ sinh ra đã có khí chất quý tộc, được trời ban cho cả đời sống phong lưu, phú quý, hiếm khi gặp sóng to gió lớn. Tuy nhiên, không phải “chú Hổ” nào cũng thuận buồm xuôi gió, có lẽ họ đã gặp phải thời điểm khó khăn nhất trong những năm gần đây, hung tinh khiến họ không thể làm ăn được, làm việc gì cũng không vừa ý. Tuy nhiên, người tuổi Dần không để tâm đến điều này, thái độ tốt là cơ sở để con giáp có bước chuyển đặc biệt. Từ ngày 16/7/2021 trở đi, tuổi Dần có vị trí công việc mới không ngờ tới, mở ra nhiều cơ hội công việc, dự án mới. Nhờ đó, thu nhập của con giáp tăng theo cấp số nhân.

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Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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