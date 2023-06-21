Tuổi Ngọ khá may mắn trong mặt sự nghiệp, đặc biệt là những người chờ tin vui từ thi cử, xin việc, đổi nơi công tác. Các bạn có thể chọn ngày này để xin thăng chức, thuê mặt bằng, mở cửa hàng hoặc nhập lô hàng mới lấy hên. Quan hệ xã giao được nâng tầm, gia đình bình an nhờ có Tam Hợp cục trợ vận. Không cần dấn thân vào biển lửa núi đao, chỉ cần có người yêu thương chân thành và thật lòng là đủ. Sáng nay thức dậy gia đình vẫn còn đó, con cháu vẫn khỏe mạnh chính là may mắn lớn rồi.

Hỏa dưỡng Thổ, vận may tài lộc đến nhanh với con giáp này vì nhạy bén trong việc nắm bắt thời cơ một cách chính xác, mang lại khoản lợi nhuận kha khá cho mình. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều có thu nhập tăng tiến.

Tuổi Thân không được tin tưởng bất cứ ai ngoài bản thân mình, kể cả anh em làm ăn thân thiết. Ai đang phải đi công tác xa hoặc xuất khẩu lao động thì cẩn thận khâu giấy tờ, cứ phải giấy trắng mực đen rõ ràng trong mọi quyết định quan trọng mới yên tâm được. May mắn là Tam Hội báo hiệu đường tiền tài của con giáp này có Tam Hội cục giúp đỡ. Người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh đều có thêm nguồn thu. Sự nhanh nhảu đem lại cho bạn không ít cơ hội làm ăn, cứ khéo ăn khéo nói một chút lại sướng thân.

Cục diện ngũ hành Thổ sinh Kim cho thấy con giáp này có tin vui mới như sinh nở, con cái hoặc kết hôn trong thời gian tới. Bản mệnh cũng biết quý trọng sức khỏe của mình hơn, thường xuyên bồi bổ cho mình và người thân trong gia đình, làm ra tiền để phục vụ chính mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có được chỗ đứng trong công việc, lấy lại được danh dự đã mất. Tuy nhiên vận may chỉ xuất hiện ở những người hôm nay vẫn phải đi làm. Càng mềm dẻo, khiêm tốn thì may mắn càng đến nhanh hơn với bản mệnh. Ngay lúc này, nôn nóng và cố chấp sẽ khiến con giáp này gặp bất lợi. Thời buổi bây giờ giả khờ sẽ dễ sống hơn, giỏi quá làm gì chỉ khổ thân mình mà thôi. Thêm vào đó, bản mệnh nên kín đáo, đừng tâm sự với người mới quen.

Vận trình tài lộc có chiều hướng sa sút, tuổi Mùi đang sa đà vào những thứ không thiết thực. Con giáp này tiêu tiền vào những thứ không đâu như vậy thì chẳng mấy chốc túi tiền cũng cạn kiệt, cần có kế hoạch chi tiêu khoa học, hợp lý hơn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm