Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ khá may mắn trong mặt sự nghiệp, đặc biệt là những người chờ tin vui từ thi cử, xin việc, đổi nơi công tác. Các bạn có thể chọn ngày này để xin thăng chức, thuê mặt bằng, mở cửa hàng hoặc nhập lô hàng mới lấy hên. Quan hệ xã giao được nâng tầm, gia đình bình an nhờ có Tam Hợp cục trợ vận. Không cần dấn thân vào biển lửa núi đao, chỉ cần có người yêu thương chân thành và thật lòng là đủ. Sáng nay thức dậy gia đình vẫn còn đó, con cháu vẫn khỏe mạnh chính là may mắn lớn rồi.