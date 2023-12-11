Vào tuần đầu tháng 11 âm lịch, sổ vàng Thần Tài gọi tên 3 con giáp, giàu sang phú quý, tiền của đề huề

Tâm linh - Tử vi 11/12/2023 15:26

Tử vi chỉ rõ có 3 con giáp phát tài trong tuần đầu tháng 11 âm lịch. Bạn hãy đón nhận rất nhiều cơ hội kiếm tiền thuận lợi, tài lộc thăng tiến ngoạn mục, số dư tài khoản nhảy vọt. Cùng xem đó là những con giáp nào?

Tuổi Mão

Xem tử vi tuần đầu tháng 11 âm lịch, người tuổi Mão đang nhận được rất nhiều vận may, đặc biệt là ở phương diện tài lộc. Không chỉ việc hợp tác kinh doanh thuận lợi mà còn có cơ hội ký kết được những hợp đồng lớn mang lại nhiều lợi nhuận. Những người theo nghiệp bất động sản sẽ nhận được "món hời" không nhỏ.

Có nền tảng tài chính, lại thêm ý tưởng hay ho cùng động lực cải thiện uy tín và địa vị, con giáp này chắc chắn sẽ gặt hái thêm nhiều trái ngọt. Bản thân bạn cũng hài lòng với những gì mình đã bỏ ra. Cuộc sống tuổi Mão sẽ bước qua giai đoạn mới hưng thịnh hơn.

Vào tuần đầu tháng 11 âm lịch, sổ vàng Thần Tài gọi tên 3 con giáp, giàu sang phú quý, tiền của đề huề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cái tên tiếp theo xuất hiện trong danh sách con giáp phát tài trong tuần đầu tháng 11 âm lịch là người tuổi Ngọ. Người tuổi này có nguồn thu nhập khá dồi dào, cải thiện rất nhiều gánh nặng tài chính từ trước đó. Nhân thời điểm này, bạn có thể chủ động đầu tư vào các lĩnh vực mới.

Đồng thời, có những mối quan hệ tưởng chừng như không thể hàn gắn nhưng cuối cùng cũng "gương vỡ lại lành". Đặc biệt, mọi sự tốt đẹp đều bắt đầu khởi sắc từ giai đoạn này trở đi, bạn phải cố gắng nắm bắt và tận hưởng để sắp tới được thành công rực rỡ. 

Vào tuần đầu tháng 11 âm lịch, sổ vàng Thần Tài gọi tên 3 con giáp, giàu sang phú quý, tiền của đề huề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi cho thấy, sau những nỗ lực theo đuổi tiền bạc và địa vị, trong tuần đầu tháng 11 âm lịch là thời điểm người tuổi Tý nhận về những thành quả xứng đáng với mình. Những người tuổi này đầy nhiệt huyết, tận tâm hết mình, lại có lòng nhiệt tình nên xây dựng được các mối quan hệ một cách khéo léo. Thời điểm này rất thuận lợi để bạn hợp tác làm ăn, cùng đầu tư dự án, dự đoán doanh thu sẽ có thành tích bất ngờ.

Hãy tận dụng cơ hội này từng giây, từng phút vì không phải lúc nào bạn cũng có điều kiện thuận lợi đến thế. Hơn bao giờ hết, bạn cảm thấy hài lòng và tự tin với những gì mình đạt được. Nhân lúc này, bạn cần xây dựng lòng quyết tâm và dự định mới trong tương lai.

Vào tuần đầu tháng 11 âm lịch, sổ vàng Thần Tài gọi tên 3 con giáp, giàu sang phú quý, tiền của đề huề - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (27/11 - 28/11), PHÚC LỘC HỘI TỤ, 3 con giáp thăng tiến ào ào, thâu tóm tài lộc của thiên hạ, thẳng tiến tới cuộc sống hoàn mỹ

Thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (27/11 - 28/11), PHÚC LỘC HỘI TỤ, 3 con giáp thăng tiến ào ào, thâu tóm tài lộc của thiên hạ, thẳng tiến tới cuộc sống hoàn mỹ

Dự đoán tử vi cho thấy, đúng thứ 2 và thứ 3 đầu tuần, vận trình của người những tuổi này vô cùng tươi sáng, được nhiều may mắn

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