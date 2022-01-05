Vận xui bao phủ, 3 con giáp sự nghiệp tụt dốc, tiền tài tiêu tan, nên cẩn trọng trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 05/01/2022 18:30

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp xui xẻo vận trình ảm đạm, sự nghiệp lao dốc không phanh. Bản mệnh có thể bị tiểu nhân đeo bám, hao tốn tiền tài.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ bị Hung tinh soi chiếu, gặp nhiều xui rủi trong vòng 15 ngày tới. Những công việc mà con giáp tham gia vào đa số đều khá trắc trở, không trục trặc trong quá trình tiến hành thì cũng chẳng mang lại kết quả như mong muốn. Tài chính của Tỵ cũng vì thế mà trở nên eo hẹp. Dự đoán, nếu không có kế hoạch thu chi rõ ràng, con giáp sẽ rất dễ lâm vào nợ nần, túng thiếu.

Vận tình duyên của Tỵ không có gì thay đổi. Người độc thân vẫn chưa tìm được nửa kia phù hợp cho riêng mình.

con giap xui xeo 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong 15 ngày tới, người tuổi Sửu vướng phải nhiều vấn đề trong cả công việc và cuộc sống. Con giáp bị tiểu nhân soi mói, tìm mọi cách để hạ uy tín của bạn trước mặt nhiều người. Với loại người này, Sửu cần cẩn thận bởi họ rất giỏi lấy lòng mọi người và rất hay "ném đá giấu tay". Bởi vậy, tốt nhất, Sửu nên tập trung làm tốt việc của mình, tránh sai sót để rơi vào bẫy kẻ gian. Tình trạng sức khỏe của Sửu trong thời điểm này không mấy thuận lợi.

Áp lực từ công việc khiến con giáp trở nên kiệt sức. Bạn cần dành nhiều thời gian nghỉ ngơi và cân bằng lại cuộc sống.

con giap xui xeo 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vận xui đeo bám, tài lộc tụt dốc trong 15 ngày tới. Con giáp đã cố gắng hết sức nhưng công việc không thăng tiến mà ngược lại còn tụt dốc không phanh. Nếu có dự án hay hợp đồng nào tiến hành trong  thời gian này thì Thìn tốt nhất nên hoãn lại vì sẽ chỉ mang về thua lỗ. Vận trình tụt dốc, Thìn làm gì cũng phải cẩn trọng.

Con giáp trong những ngày này nên lưu tâm đến vấn đề tiền bạc. Con giáp hạn chế cho người khác mượn tiền vì nhiều khả năng sẽ không đòi lại được thậm chí là mất luôn giao tình trước đó.

con giap xui xeo 3
Ảnh minh họa: Internet

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