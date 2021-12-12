Vận trình trên đà phát triển, lại thêm 'Trời thương, Phật độ', 3 con giáp thành công nhất năm 2022, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành

Tâm linh - Tử vi 12/12/2021 13:20

Bước vào năm 2022, 3 con giáp may mắn được 'Trời thương, Phật độ' nên mọi sự đều thành công mỹ mãn, tình tiền đều lên hương bất chấp.

Tuổi Sửu

Mọi công việc của người tuổi Sửu có chiều hướng tốt đẹp, thuận lợi hơn trong năm 2022 nhờ được nhiều cát tinh chiếu mệnh. Chính vì vậy, bản mệnh nên nhanh chóng bắt tay vào thực hiện các kế hoạch đã được vạch sẵn từ trước.

 

Với người làm ăn, công việc kinh doanh cũng thuận lợi hơn trước. Nam mệnh sẽ gặp được nhiều may mắn hơn nữ mệnh nên quá trình chinh phục thành công sẽ trở nên thuận lợi, đỡ vất vả hơn. Nữ mệnh cần phải chịu hi sinh, phải lao lực, thậm chí ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và chuyện tình cảm cá nhân nếu muốn đạt được mục đích.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet
 

Tuổi Ngọ

Trong năm 2022 này, công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi mở mang theo chiều hướng tốt.

Con giáp này nên nắm chắc cơ hội, đồng thời không ngại khó khăn, vất vả khi đi làm ăn xa hoặc đi ngoại giao thì sẽ kết giao được với quý nhân, thu về thành quả đáng ngưỡng mộ. Năm nay cũng khá thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp. Bản mệnh nên thử mạnh dạn thực hiện những bước đi mạo hiểm, nhiều cơ hội, trải nghiệm bất ngờ đang chờ đợi trước mắt.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet
 

Tuổi Mùi

Bước sang năm mới, người tuổi Mùi được cát tinh phù trợ nên làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành. Nhiều khó khăn, trắc trở trước đó đã lui bước, tạo điều kiện để bạn thẳng tiến tới thành công.

Nếu có ý định thay đổi công việc hoặc khởi nghiệp, con giáp may mắn chớ vì ngại ngần mà không thử sức. Những ý tưởng mới trong công việc sẽ giúp bạn gây ấn tượng với nhà tuyển dụng hoặc đối tác, đừng ngại thể hiện suy nghĩ, quan điểm của mình.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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