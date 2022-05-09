Vận mệnh của 12 con giáp trong tuần mới (9/5 - 15/5): Mão phú quý khó bì, Hợi thăng quan tiến chức

Tài chính của tuổi Sửu có xu hướng tăng nhẹ trong khoảng thời gian này. Nếu tuổi Sửu chăm chỉ làm việc, cống hiến hết mình thì bạn sẽ thu được thành quả xứng đáng bằng những khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Bên cạnh đó, trong công việc bạn cũng sẽ khẳng định được uy tín, hình ảnh của mình. Nhiều đối tác tiềm năng sẽ tìm đến với bạn trong tuần này.

Đây có lẽ sẽ là một tuần khá biến động dành cho tuổi Tý. Trong công việc, bạn sẽ nhận được sự công nhận và khen ngợi từ cấp trên, tuy nhiên, đến khoảng cuối tuần bạn có thể sẽ gặp phải sự canh tranh từ một ai đó. Điều này khiến cho tuổi Tý sẽ phải mất nhiều thời gian đôi co hoặc tranh cãi. Lời khuyên cho tuổi Tý trong tuần này là tốt nhất hãy tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình.

Tuổi Mão gặp khá nhiều may mắn trong sự nghiệp vào tuần mới này. Quý nhân sẽ xuất hiện và mang đến cho bạn những chỉ dẫn, những cơ hội giúp bạn phát triển một cách mạnh mẽ. Bên cạnh đó, bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên cũng sẽ tạo điều kiện để bạn có thể phát huy hết khả năng của mình. Sự nghiệp phát triển cũng kéo theo tài lộc của tuổi Mão khởi sắc trong thời gian này.

Về tình duyên, những người tuổi Dần trong tuần này nên chuẩn bị kỹ tinh thần vì sẽ có nhiều chuyện không hay ập tới với tuổi Dần đấy nhé. Còn về công việc: Mệnh chủ được gia đình hỗ trợ trong công việc nên lúc nào bạn cũng tỏ ra trịnh thượng và hơn người. Bên cạnh đó, tài chính tuần này bản mệnh nên cảm thấy may mắn vì có người gánh nợ cho mình. Tuy nhiên từ ngày 9/5 - 15/5, người tuổi Dần nên tránh làm ăn hay giao dịch lớn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn nên chú trọng hơn vào công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuần này, chuyện tình cảm của những người tuổi Thìn ổn định, dù có đòi hỏi gì người yêu cũng dễ dàng chiều ý nên càng yêu thương nhau hơn. Về sự nghiệp: Vận trình sự nghiệp của bạn hơi kém cỏi, hãy đủ dũng cảm để tự mình đảm đương trách nhiệm của mình, đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện giao việc cho người khác, cuối cùng chỉ nhận được một lời nhận xét vô trách nhiệm mà thôi. Trong thời gian này, tài lộc của những người tuổi Thìn thể hiện ở cuộc sống, háo thắng, dễ dàng bỏ tiền ra mua một số thứ đắt tiền để chưng diện nhưng sức lực kinh tế không đủ.

Tuổi Tỵ

Dự kiến tuần này những người tuổi Tỵ sẽ bận rộn! Đó là thời điểm tốt nhất để chia sẻ ý tưởng. Cảm xúc có thể đang tăng cao. Cố gắng không buôn chuyện hoặc chia sẻ bí mật. Hứa hẹn sẽ có một buổi tối tuyệt vời bên bạn bè hoặc một buổi hẹn hò lãng mạn.

Tuổi Ngọ

Những người mệnh tuổi Ngọ độc thân có thể có nhiều cơ hội gặp gỡ người khác phái, bạn chú ý theo dõi, biết đâu sẽ sớm gặp được người ưng ý. Trong thời gian từ ngày 9/5-15/5, tuổi Ngọ vận trình sự nghiệp tương đối thuận lợi, biết quý trọng lãnh đạo và đồng nghiệp xung quanh, học hỏi nhiều kiến ​​thức công sở để bổ sung những khiếm khuyết của bản thân nên sẽ có những bước phát triển vượt bậc.

Tài lộc: Được phản ánh trong cuộc sống, bạn có nhiều tiền hơn tùy ý sử dụng, có thể cân nhắc đầu tư một số khoản, hỏi ý kiến của những người có quyền lực hơn, bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Tuổi Mùi

Việc kinh doanh bạn nên thảo luận cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi có thể đạt được tiến bộ khi nói về những mối quan tâm của gia đình trong ngày hôm nay. Có thể cần thêm một chút nỗ lực hướng tới việc siết chặt kỷ luật. Bạn có thể cảm thấy bồn chồn. Tâm trí của bạn dễ nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác. Tất cả các quyết định kinh doanh hoặc tài chính nên được nghiên cứu cẩn thận và thảo luận với người mà bạn tin tưởng.

Tuổi Thân

Tuổi Thân quá mong muốn được thể hiện bản thân mình nhưng lại bối rối và không biết làm thế nào cho đúng cách. Vì vậy, kết quả là bạn tạo ấn tượng không mấy thiện cảm cho người khác, đồng thời tài năng của bạn cũng không được chứng tỏ. Chuyện tình cảm của tuổi Thân cũng dễ gặp phải những mâu thuẫn trong tuần này khi có những tác nhân bên ngoài phá hủy tình cảm và cảm xúc mà bạn đang có.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu trong tuần này nếu không cảm thấy vui vẻ bên cạnh người ấy thì cũng đừng để họ thấy bạn chán nản nhé. Lời tiên đoán, con giáp này tốt nhất là nên quan tâm hơn đến đồng nghiệp của mình. Tài chính tuần này của tuổi Dậu cũng tốt dần hơn nhiều. Lời khuyên dành cho bạn là nên cẩn trọng và cần chú ý đến sức khỏe của bản thân.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất dễ bị nắm thót về tài chính trong tuần này. Ảnh minh họa: Internet

Có thể trong tuần này, tuổi Tuất và gia đình xảy ra xung đột liên quan đến phân chia tài sản cá nhân. Còn về vông việc, con giáp này không nên làm việc chung nhóm với những người tuổi Hợi. Vấn đề tài chính, tuổi Tuất dễ bị người khác nắm thóp, khó có thể làm giàu được nữa. Trong tuần này, người tuổi Tuất đang cảm thấy khá lo lắng khi bạn làm nhiều chuyện xấu và dễ bị phát hiện.

Tuổi Hợi

Tuần này, tuổi Hợi đang ấp ủ mong muốn được thay đổi những thói quen thường ngày trong cuộc sống. Một số cơ hội tiềm ẩn sẽ được khám phá và bạn sẽ thấy sự tự tin đang thôi thúc bản thân mình hành động. Mối quan hệ tại nơi làm việc diễn ra tốt đẹp nên các dự án hợp tác đều trơn tru, thuận lợi. Kết quả cuối cùng sẽ khiến bạn vô cùng hài lòng và thỏa mãn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo