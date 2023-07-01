Đúng ngày mai, Chủ nhật 2/7/2023, 3 con giáp có lộc rơi trước cửa, giàu sang hết phần thiên hạ, sải cánh bay cao trong sự nghiệp, cuộc đời dư dả

Người làm công ăn lương được cấp trên chỉ dẫn nhiệt tình nên những công việc mới cũng chẳng còn quá khó khăn như tưởng tượng. Thậm chí, nhờ có đầu óc thông minh, nhanh nhạy, bản mệnh tìm ra cách mới để giải quyết các vấn đề.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng vào ngày 2/7/2023, tuổi Tý có một ngày buôn may bán đắt. Con giáp này nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên dù buôn bán mặt hàng nào cũng sẽ có đơn hàng tấp nập.

Tuy nhiên, con giáp này cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận, não bộ, bàng quang. Dù còn trẻ tuổi cũng cần chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn bằng cách sinh hoạt điều độ và rèn luyện sức khỏe.

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, vào ngày 2/7/2023, sự nghiệp của tuổi Sửu đang có những bước tiến rõ rệt. Con giáp này khẳng định được vị thế trong mắt lãnh đạo và đồng nghiệp. Bản mệnh có thể được giao cho phụ trách những vấn đề rất quan trọng.

Trên phương diện tình cảm, có những dấu hiệu rạn nứt trong mối quan hệ của tuổi Sửu với nửa kia. Có lẽ điều hai người mong muốn luôn trái ngược nhau nên những mâu thuẫn mới chẳng thể nào hóa giải được.

Những người trẻ tuổi đừng vội tin theo những lời ngon tiếng ngọt của người mình chưa thực sự hiểu rõ. Hãy dành thời gian trò chuyện và tìm hiểu đối phương sâu hơn trước khi đi tới quyết định ở bên ai đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, vào ngày 2/7/2023, tuổi Mão xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Nhờ tinh thần đoàn kết, tập thể sẽ hoàn thành được những nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi.

Người làm ăn kinh doanh nhận được sự chỉ dẫn của quý nhân, nhờ đó mở ra một hướng đi mới giúp tiền chảy về túi nhanh chóng hơn. Thậm chí, bản mệnh có thể là người tiên phong cho một trào lưu buôn bán mới.

Về mặt sức khỏe, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Đông Bắc phía ngoài phòng bếp, bếp lò và giường ngủ. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Ảnh minh họa: Internet

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