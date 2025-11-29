Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 29/11/2025, sao Thiên Đức xuất hiện, 3 con giáp như 'cỗ máy in tiền', Tài Lộc ùa về không ngừng, hỷ sự liên tiếp tràn về nhà

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 29/11/2025, Chính Ấn xuất hiện, trí tuệ và sự sáng tạo của người tuổi Tý được kích hoạt mạnh mẽ, đặc biệt trong công việc. Tinh thần dám nghĩ dám làm của bạn sẽ được phát huy tối đa. Hiệu suất công việc ngày hôm nay rực rỡ khiến mọi người phải kinh ngạc.

Tình hình tài chính cực kỳ khả quan nhờ vào sự nghiệp thăng tiến. Thu nhập chính tăng đều đặn, kèm theo các khoản thưởng, hoa hồng hậu hĩnh, thậm chí là những khoản thưởng cuối năm sớm. Người làm kinh doanh có thể ký được hợp đồng lớn, mang về lợi nhuận đột biến.

Đời sống tình cảm hài hòa và viên mãn. Tình yêu đôi lứa vẫn bền chặt như ngày đầu, sự quan tâm tinh tế và chân thành giúp mối quan hệ thêm gắn kết. Đối với người độc thân, vận đào hoa tuy không rực rỡ nhưng mối quan hệ xã giao tốt giúp bạn dễ dàng gặp gỡ những đối tượng tiềm năng, đặc biệt là thông qua môi trường làm việc hoặc các hoạt động trí tuệ.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 29/11/2025, cục diện bán hợp, cơ hội quý đến, tuổi Thìn nên nắm bắt ngay. Cứ chần chừ và do dự thì chỉ khiến thời cơ quý giá trôi qua mất, sau này dù có hối tiếc thế nào con giáp này cũng chẳng thể gặp được lần nữa.

Con giáp này là người dám nghĩ dám làm và có chí tiến thủ trong công việc. Song lại khá đơn độc, khó tìm được người cùng chí hướng với mình. Thực ra là do bản tính khép kín của mình khiến bản mệnh dễ lạc lõng ở môi trường tập thể. Tuổi Thìn phải cởi mở hơn thì người khác mới có thể thấu hiểu được.

Bù lại vận đào hoa nở rộ, những người đã có đôi có cặp có thể đón nhận niềm vui bất ngờ từ nửa kia khiến bạn vô cùng hạnh phúc và trân trọng tình cảm của đối phương. Người còn độc thân hãy mạnh dạn hơn trong các mối quan hệ mới tiếp xúc gần đây vì biết đâu nửa kia mà mình đang tìm kiếm là một trong số họ.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 29/11/2025, Tam Hội hỗ trợ cho người tuổi Dậu có thể hóa giải những căng thẳng trong các mối quan hệ do trước đây hiểu nhầm mà xa mặt, cách lòng suốt thời gian qua. Bản mệnh nên biết rằng tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho chính mình, giúp tâm bạn được thảnh thơi hơn đấy.

Ngày mới khởi động khá tích cực, tuy nhiên sau đó, do có một tin không vui do Thương Quan đưa tới nên với sự việc diễn ra khiến cho người tuổi Dậu bắt đầu có suy nghĩ bi quan. Đừng để chính những cảm xúc thiếu căn cứ ấy tác động đến bạn và khiến bạn đưa ra các quyết định có phần u ám nhé.



Kim khí vượng ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của bản mệnh, bạn làm gì cũng nhanh mệt mỏi hơn, không thể di chuyển đâu xa. Bạn không nên thức quá khuya sẽ khiên bạn nhanh bị kiệt sức.

