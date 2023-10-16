Đúng giờ Ngọ 3 khắc hôm nay, thứ Hai (16/10/2023): 3 con giáp chuyển mình mạnh mẽ, một bước lên hương, giàu sang đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 16/10/2023 13:33

Đúng giờ Ngọ hôm nay (16/10), 3 con giáp sau làm gì cũng mã đáo thành công, tiền bạc dư dả dựa vào công sức của chính mình.

Tuổi Thân 

Tử vi hôm nay ngày 16/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân phân biệt rạch ròi giữa công việc với tình yêu.

Công việc: Người tuổi Thân công việc bạn cứng rắn, đưa ra quyết định chuẩn xác, yêu cầu cao với những ai cùng làm việc cùng bạn. 

Tình cảm: Bạn là người khó tính, làm cho đối phương cảm thấy áp lực.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn giỏi kiếm tài chính, không có nhiều việc đáng ngại.

Sức khỏe: Luôn dành thời gian rèn luyện thể thao, ăn uống khoa học.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc hôm nay, thứ Hai (16/10/2023): 3 con giáp chuyển mình mạnh mẽ, một bước lên hương, giàu sang đạt đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Những người tuổi Mùi sẽ nhận nhiều tin vui từ 16/10. Bạn sẽ được Thần Tài phù hộ và phát tài phát lộc.

Những người sinh năm Mùi nhận được sự giúp đỡ của "Quý tộc phía Tây" và "Quý tộc giàu có", vận may của họ bắt đầu tăng vọt, họ không chỉ có thể gặp được những quý tộc trong vận mệnh của mình mà còn cả vận may về mọi mặt cũng sẽ suôn sẻ. Mọi người ở nơi làm việc giống như cá gặp nước, sự nghiệp thịnh vượng và ví tiền của họ tăng lên rất nhiều. Đồng thời, người làm kinh doanh cũng làm ăn phát đạt với lượng khách hàng liên tục.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc hôm nay, thứ Hai (16/10/2023): 3 con giáp chuyển mình mạnh mẽ, một bước lên hương, giàu sang đạt đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 16/10/2023 hôm nay, tuổi Dậu tiền bạc dư dả dựa vào công sức của chính mình. Con giáp này có thể hoàn toàn yên tâm và tự hào vì những gì mà mình đã làm và đạt được. Tương lai, bản mệnh sẽ còn kiếm được nhiều hơn như thế nữa.

Về mặt tình cảm, tuổi Dần dần trở nên nhiệt tình hơn khi tiếp xúc với người khác giới. Thái độ cởi mở của con giáp này sẽ bật đèn xanh cho những đối tượng triển vọng, khiến cuộc sống của bản mệnh nhanh chóng bước sang trang mới.

Đời sống gia đình của các cặp vợ chồng cũng rất hòa thuận. Nếu có bất cứ mâu thuẫn gì nảy sinh, bản mệnh và nửa kia không so đo hơn thua nữa mà luôn tôn trọng cảm xúc và suy nghĩ của nhau, cùng nhau tìm ra giải pháp để dung hòa.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Đúng giờ Ngọ 3 khắc hôm nay, thứ Hai (16/10/2023): 3 con giáp chuyển mình mạnh mẽ, một bước lên hương, giàu sang đạt đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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