Đúng 5 ngày tới (10-14/2), Thần Phật mỉm cười, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, làm 1 hưởng 10, sự nghiệp bay cao như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 09/02/2023 16:16

Tử vi trong 5 ngày tới, những con giáp này may mắn hơn người giàu sang đạt đỉnh ai cũng phải ghen tỵ.

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi, tình hình tài chính của tuổi Tỵ trong 5 ngày tới có dấu hiệu khởi sắc khá rõ rệt. Rất có thể bản mệnh nhận được khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh hay nhận được món quà có giá trị từ người thân. 

Với người buôn bán kinh doanh, có dự báo gặt hái được thành công vang dội, thành quả lần này vượt ngoài sức tưởng tượng bản thân. Vì thế, bạn hãy cố gắng giữ vững tinh thần, tập trung cao độ khi làm việc để giữ được tâm thế chủ động nhất. . 

Với những ai làm công ăn lương hãy cứ chăm chỉ ắt sẽ gia tăng lương thưởng, thậm chí vươn tới vị trí mới trong công việc. Nhìn chung, đây là thời điểm sống khá thoải mái, bạn không phải lo lắng hay bận tâm quá nhiều về việc chi tiêu, mua sắm như trước. 

Đúng 5 ngày tới (10-14/2), Thần Phật mỉm cười, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, làm 1 hưởng 10, sự nghiệp bay cao như diều gặp gió - Ảnh 1
Theo tử vi, tình hình tài chính của tuổi Tỵ trong 5 ngày tới có dấu hiệu khởi sắc khá rõ rệt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 12 con giáp thì tính cách của những người tuổi Mùi khá vui vẻ, hóm hỉnh. Trong mọi chuyện, họ luôn nhìn theo chiều hướng tích cực. Đa số người cầm tinh con Dê có rất nhiều tài lẻ. Họ cũng là những người thích đi giúp đỡ người khác.

Người tuổi Mùi có vẻ ngoài không quá nổi bật nhưng nhờ tính cách hòa đồng, dễ gần nên họ được rất nhiều người yêu mến. Không chỉ gặp may mắn trong cuộc sống, người tuổi Mùi còn vượng về đường tình duyên.

Người tuổi Mùi trong 5 ngày tới sẽ được Thần Tài yêu thương và ủng hộ hết mình để họ có thể đạt thành công trong sự nghiệp. Con giáp này cũng sẽ có tài chính vững chắc giúp đỡ mọi người thân trong gia đình.

Đúng 5 ngày tới (10-14/2), Thần Phật mỉm cười, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, làm 1 hưởng 10, sự nghiệp bay cao như diều gặp gió - Ảnh 2
Người tuổi Mùi trong 5 ngày tới sẽ được Thần Tài yêu thương và ủng hộ hết mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là một trong những con giáp tốt số trong 5 ngày tiếp theo. Đây là một thời cơ thuận lợi tuyệt vời hơn cả, giúp họ làm gì hầu như cũng thành công, thu về kết quả tốt đẹp, nếu biết mà tận dụng thực hiện các dự án ấp ủ bấy lâu, hoặc khai trương các công việc kinh doanh thì sẽ rất tốt.

Đặc biệt, tử vi học có nói, thời gian này sẽ giúp cho công việc làm ăn nói chung của tuổi Tuất hanh thông mà còn tiến triển vượt bậc và có những điểm mới mẻ rất đáng chú ý với những người làm về kinh doanh. 

Đúng 5 ngày tới (10-14/2), Thần Phật mỉm cười, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, làm 1 hưởng 10, sự nghiệp bay cao như diều gặp gió - Ảnh 3
Tuổi Tuất là một trong những con giáp tốt số trong 5 ngày tiếp theo. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Qua hết hôm nay, 3 con giáp đón lộc trước cửa, bước chân ra ngõ vấp phải hố vàng, tiền bạc hanh thông, tiêu xài thoải mái

Qua hết hôm nay, 3 con giáp đón lộc trước cửa, bước chân ra ngõ vấp phải hố vàng, tiền bạc hanh thông, tiêu xài thoải mái

Qua hết hôm nay, xin chúc mừng 3 tuổi dưới đây vì sẽ có cơ hội phát tài phát lộc, sự nghiệp thăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 5 ngày tói con giáp may mắn 5 ngày tới tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 9 giờ 19 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 9 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp