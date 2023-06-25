Đúng 3 ngày đầu tuần mới (từ 26/6 đến 28/6): Thần Phật độ mạng, 3 con giáp làm gì cũng hái ra tiền, chạm tay vào danh vọng

Tâm linh - Tử vi 25/06/2023 09:35

Tử vi dự đoán dưới đây là 3 con giàu sang phú quý, kiếm tiền giỏi nhất trong 3 ngày đầu tuần khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Dần

Trong 3 ngày đầu tuần, người tuổi Dần có tài vận khá tốt. Công việc đầu tư rất có lời, chỉ cần bạn có thể nắm bắt cơ hội tốt thì nguồn lợi nhuận sẽ cao. Đặc biệt, con giáp này đang được Thần Tài che chở nên gặp nhiều may mắn về tiền bạc.

Tài vận khởi sắc rực rỡ nên chuyện kinh doanh làm ăn cũng khởi phát hưng vượng. Người tuổi Dần sẽ vô cùng thuận lợi trong các hoạt động kinh doanh cũng như đầu tư sinh lời nên hãy tận dụng cơ hội này nhé!

Đúng 3 ngày đầu tuần mới (từ 26/6 đến 28/6): Thần Phật độ mạng, 3 con giáp làm gì cũng hái ra tiền, chạm tay vào danh vọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bước sang 3 ngày đầu tuần, người tuổi Mão sẽ vượng phát về sự nghiệp và tài lộc. Đường tài vận cũng rất tốt đẹp và họ sẽ dễ dàng làm đầy túi tiền nhờ tài năng, trí thông minh của chính bản thân.

Đường công danh rộng mở, báo hiệu thời gian sự nghiệp tấn tới, thi cử đỗ đạt. Hơn nữa, cơ hội được đổi vị trí hay cơ hội thăng tiến sẽ đến nhanh hơn có thể, vì vậy bạn hãy nỗ lực hết mình để có tương lai rộng mở.

Đúng 3 ngày đầu tuần mới (từ 26/6 đến 28/6): Thần Phật độ mạng, 3 con giáp làm gì cũng hái ra tiền, chạm tay vào danh vọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong 3 ngày đầu tuần là thời gian cực kỳ may mắn với những ai cầm tinh tuổi Thân. Không những trong chuyện tình cảm, mà kể cả trong việc làm và nhất là vấn đề tài chính của con giáp này cũng rất thành công.

Công việc của họ sẽ diễn ra suôn sẻ và trôi chảy mang lại nguồn thu nhập ổn định và dồi dào. Tuổi Thân hãy tận dụng triệt để cơ hội ở thời gian này thì bạn chỉ việc ngồi rung đùi hốt bạc. Không những vậy, những cơ hội mới với vấn đề tài chính cao hơn đang ồ ạt đến với bản mệnh.

Đúng 3 ngày đầu tuần mới (từ 26/6 đến 28/6): Thần Phật độ mạng, 3 con giáp làm gì cũng hái ra tiền, chạm tay vào danh vọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 4 ngày cuối tuần (22/6 - 25/6), 3 con giáp 'ấm túi tiền', bạc vàng phủ phê, may mắn đứng số 2 không ai dám tranh số 1

Đúng 4 ngày cuối tuần (22/6 - 25/6), 3 con giáp 'ấm túi tiền', bạc vàng phủ phê, may mắn đứng số 2 không ai dám tranh số 1

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà, đi đâu cũng gặp quý nhân vào 4 ngày cuối tuần này.

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