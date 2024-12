Đúng 2 ngày cuối tuần (28/12 - 29/12), 3 con giáp đào trúng 'mỏ kim cương', trả hết nợ nần, tiền tài đầy túi, chuẩn bị xây nhà lầu sắm xe sang

Đúng 2 ngày cuối tuần (28/12 - 29/12), tuổi Tý bắt đầu làm việc với nhiều may mắn. Chuyện làm ăn kinh doanh của con giáp này tiến triển khá tốt và ngày càng phát đạt, thu về nhiều lợi nhuận lớn. Sự thức thời, nhạy cảm, linh hoạt giúp bản mệnh có những ý tưởng khá sáng tạo và đón đầu xu hướng.

Con giáp tuổi Sửu

Đúng 2 ngày cuối tuần (28/12 - 29/12), Thiên Tài chiếu cố, đây là thời điểm người tuổi Sửu gặp nhiều may mắn về đường tài lộc. Bạn có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức.

Ảnh minh họa: Internet

Một số người có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, bạn không nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào vận may của mình. Hãy cố gắng lao động và không sớm thì muộn, bạn cũng sẽ được hưởng cuộc sống dư dả.

Hỏa sinh Thổ cho thấy người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù phải đối diện với chuyện gì đi nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận cùng người ấy để đưa ra những quyết định thống nhất.

Con giáp tuổi Thân

Đúng 2 ngày cuối tuần (28/12 - 29/12), có Tam Hội che chở, các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên của người tuổi Thân khá hài hòa, tiến triển tốt đẹp mang tới may mắn cho sự nghiệp của con giáp này. Bạn nên tỏ thái độ nhiệt tình và cởi mở hơn để kết nối với mọi người xung quanh nhiều hơn. Điều đó giúp bạn có thể thu thập nhiều thông tin hữu ích cho công việc cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của những chú Khỉ khá ổn định nhờ nguồn thu nhập từ công việc chính. Công việc đều đặn, thu về khoản tiền cũng khá ổn. Do đó bạn đừng quá gắng sức làm việc bên ngoài mà cần tập trung làm tốt nghề chính của mình là được.

Vận trình tình cảm của tuổi Thân trong ngày Thổ sinh Kim khá tốt đẹp. Đây là may mắn để con giáp này được chia sẻ và cảm thông bởi nửa kia của mình. Nếu có thời gian bản mệnh đừng quên dành sự quan tâm cho đối phương để tình cảm thêm gắn kết.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!