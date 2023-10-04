Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (4/10/2023): 3 con giáp tiền tài hanh thông, đường quan lộc vượng phát, đầu tư lúc nào cũng không lo muộn

Tâm linh - Tử vi 04/10/2023 13:20

Vào đúng 17h chiều nay, 3 con giáp sau đón đầu được thời cơ, có cơ hội kiếm tiền, chỉ cần chăm chỉ sẽ đạt được thành công như ý.

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 4/10/2023 hôm nay, công việc của tuổi Sửu không được tốt, nên hạn chế ăn nói bừa bãi, người khác góp ý thì nên lắng nghe đã rồi phản biện sau. Người đang kinh doanh thì nên chiều khách hàng một chút, đôi khi chỉ vì nóng giận lại khiến bản thân chịu bất lợi.

Bù lại tài lộc có phần khởi sắc hơn. Tuổi Sửu không phải là con giáp lười biếng, ham ăn chơi mà rất chăm cày cuốc. Bản mệnh hay có thêm khoản thu bên ngoài, được người khác tạo cho cơ hội kiếm tiền, chỉ cần chăm chỉ là kiếm được.

Vận tình duyên bình ổn. Bản mệnh hãy thoải mái với tình trạng độc thân hiện tại của mình và tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn, đừng để bản thân bị lỡ bước. Đối với các cặp đôi thì nên san sẻ việc nhà với nhau nhiều hơn, đừng để nửa kia làm một mình.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (4/10/2023): 3 con giáp tiền tài hanh thông, đường quan lộc vượng phát, đầu tư lúc nào cũng không lo muộn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Người tuổi Ngọ tính tình ngay thẳng, làm việc cũng nhanh nhẹn. Khi người khác còn đang thăm dò, thử nghiệm, tuổi Ngọ đã lao vào hành động, làm việc trực tiếp. Cũng bởi vậy, tuổi Ngọ thường đón đầu được thời cơ, trong chuyện phát tài cũng thế.

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (4/10/2023), họ rất thuận lợi trong việc nhìn nhận cơ hội lại là người có trí tuệ, tài năng, hiểu được đạo lý đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Đó là lý do mà chỉ cần nắm được cơ hội phát tài, tuổi Ngọ sẽ không bỏ qua, dễ giàu có, phú quý.

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (4/10/2023): 3 con giáp tiền tài hanh thông, đường quan lộc vượng phát, đầu tư lúc nào cũng không lo muộn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (4/10/2023), người tuổi Hợi đang có thời gian ở cạnh người yêu sau nhiều ngày bận rộn.  

Công việc: Người tuổi Hợi làm việc khá thoải mái, tinh thần luôn làm phấn khởi khi bạn có nhiều ý tưởng sáng tạo hay. 

Tình cảm: Người tuổi Hợi trong tình cảm bạn có nhiều thời gian bên cạnh người thương nhiều hơn.   

Tài lộc: Kiếm tiền nhiều nhưng chưa biết cách giữ.     

Sức khoẻ: Buồn bã vì những chuyện đã qua, sức khỏe có suy nhược.

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (4/10/2023): 3 con giáp tiền tài hanh thông, đường quan lộc vượng phát, đầu tư lúc nào cũng không lo muộn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Tư 4/10/2023 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vây kín, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Thân dễ mất tiền mất của, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Tư 4/10/2023 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vây kín, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Thân dễ mất tiền mất của, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Tư 4/10/2023 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ tài lộc vây kín, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Thân dễ mất tiền mất của, công việc trắc trở không ngờ.

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