Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (11/10/2023): 3 con giáp đắc lộc đắc tài, sớm có tiền tỷ trong tay, lên hương như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 11/10/2023 13:40

Theo tử vi tháng 10/2023, 3 con giáp sau cuối ngày sẽ đón nhận nhiều cơ hội làm giàu, buôn may bán đắt, tiền tài liên tục chảy vào túi.

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết thứ Tư ngày 11/10/2023 hôm nay, tuổi Dần giữ tinh thần tích cực, lạc quan, vì thế luôn sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc nào, cho dù trước mặt có xuất hiện thử thách đi nữa. Sự nhiệt tình sẽ dẫn lối cho bản mệnh đến với thành công.

Người đi theo con đường học hành, thi cử cũng sẽ gặp được nhiều điều may mắn. Con giáp này hãy tin tưởng vào khả năng của mình và tự tin thể hiện điểm mạnh, chắc chắn bản mệnh có thể gây được ấn tượng tốt đẹp cho giám khảo hoặc các nhà tuyển dụng.

Tuy nhiên về mặt tình cảm, sự cứng đầu cứng cổ của tuổi Dần là nguyên nhân chính khiến cho mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Con giáp này nên học cách hạ cái tôi của mình xuống và nhường nhịn nửa kia một chút.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tuất

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (11/10/2023): 3 con giáp đắc lộc đắc tài, sớm có tiền tỷ trong tay, lên hương như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão sống hòa đồng, biết cách thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Họ cũng là người giỏi chịu áp lực công việc. Tử vi nói rằng, trong hôm nay 11/10/2023, con giáp này đón nhận nhiều cơ hội làm giàu. Bản mệnh có quý nhân phù trợ, có thêm "đất" để thể hiện tài năng. Trong giai đoạn này, tuổi Mão chỉ cần nỗ lực hết mình là có thể kiếm được một khoản kha khá.

Người làm ăn kinh doanh buôn may bán đắt, có thêm nhiều khách hàng. Người làm công ăn lương cũng không gặp nhiều khó khăn, tiền tài liên tục chảy vào túi.

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (11/10/2023): 3 con giáp đắc lộc đắc tài, sớm có tiền tỷ trong tay, lên hương như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày 11/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ đang ở thời kì đỉnh cao của công việc.

Công việc: Người tuổi Ngọ luôn mong muốn những sản phẩm tạo ra phải đầy ý sáng tạo, bạn luôn tỏa sáng theo cách riêng của bản thân.

Tình cảm: Dù có những bất ngờ trong tình yêu, nhưng bạn chưa thật lòng ái mộ đối phương.

Tài lộc: Tạo ra những cách tạo nên thu nhập cao. 

Sức khoẻ: Dạ dày thường đau, nên kiểm tra cùng bác sĩ có chuyên môn. 

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (11/10/2023): 3 con giáp đắc lộc đắc tài, sớm có tiền tỷ trong tay, lên hương như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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