Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , Chủ nhật ngày 10/9/2023 hôm nay, tuổi Mão tiền đổ về tay, có thể thấy nỗ lực của bản mệnh đang được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, cũng nên để ý tới sức khỏe của mình nữa, đừng làm việc quá nhiều tới mức kiệt sức.

Về mặt tình cảm, tuổi Mão nhận ra ai đang thật lòng với mình và cho đối phương cơ hội. Những cặp đôi lúc này cũng có thêm thời gian để hâm nóng tình cảm sau khi cùng nhau trải qua sóng gió.

Để có được thu nhập mong muốn, con giáp này có thể chịu nhiều áp lực hơn, nhưng cũng vì thế, trong tương lai tuổi Mão cũng sẽ có xu hướng thay đổi môi trường sống hoặc nơi làm việc. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần thời gian để cân nhắc lại mọi thứ.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày 10/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần luôn mong muốn đối xử công bằng trong cách làm việc.

Công việc: Người tuổi Dần không lo nhiều việc, nhưng nắm thông tin ngọn ngành, luôn yêu cầu phân chia công việc đồng đều.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm đã hạnh phúc hơn nhiều, bạn không sợ người khác làm tổn thương, luôn chủ động trong mối quan hệ.

Tài lộc: Thời điểm vàng tận dụng cơ hội, thể hiện bản thân rất tốt.

Sức khoẻ: Sức khỏe cần cố gắng rèn luyện thể thao đều đặn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi được dự báo sẽ có những bước chuyển biến tích cực trong sự nghiệp sau 10/9. Bản mệnh có phúc khí trời ban nên dù gặp khó khăn cũng sẽ sớm vượt qua.

Con giáp này có thể gặt hái không ít thành tựu trong giai đoạn này nên được cấp trên ghi nhận và đánh giá rất cao. Điều này cũng giúp tài chính của tuổi Hợi trở nên dồi dào hơn. Bản mệnh tạm biệt khó khăn để chào đón nhiều cơ hội phát triển mới. Tuổi Hợi có thể đạt được bước tiến trên con đường sự nghiệp, niềm vui liên tiếp tìm đến. Cuộc sống của tuổi Hợi và người thân đều được cải thiện.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.