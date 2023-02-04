Đúng 17 hôm nay 4/2/2023: THẦN TÀI ban lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc lớn, tiền chảy ào ào vào túi, may mắn phủ đầy nhà, làm ăn phất nhanh vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 04/02/2023 14:20

Tử vi cho thấy vào 17h chiều nay 4/2, những con giáp này gặp nhiều may mắn, có nhiều cơ hội thăng hoa tiền bạc.

Tuổi Mùi

Vào 17h chiều nay 4/2, người tuổi Mùi cùng với lưu niên may mắn tạo thành cục diện “Tam Hợp”, hơn nữa do ngũ hành của Mùi là Thổ, năm nay mà “Thổ Khắc Thủy Sinh Tài” nên con giáp này luôn gặp may về tài vận và có lộc quý nhân rất vượng.

Đúng 17 hôm nay 4/2/2023: THẦN TÀI ban lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc lớn, tiền chảy ào ào vào túi, may mắn phủ đầy nhà, làm ăn phất nhanh vùn vụt - Ảnh 1

Ngoài ra do có cát tinh “Tam Đài” và “Thiên Giải” nhập mệnh nên người tuổi Mùi có thể hóa giải hoàn toàn vận đen, điềm xui trong năm cũ. Con giáp này với sự giúp đỡ của quý nhân và sự chăm chỉ của bản thân nên càng làm việc sẽ càng có được cơ hội kiếm được nhiều tiền và nhanh chóng trở nên giàu có vào 17h chiều nay 4/2.

Tuổi Hợi

Những người cầm tinh con Lợn là người hiền lành, chất phác, sống dĩ hòa vi quý. Cũng bởi vậy họ được trời Phật thương yêu, che chở, cuộc sống thường may mắn.

Đúng 17 hôm nay 4/2/2023: THẦN TÀI ban lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc lớn, tiền chảy ào ào vào túi, may mắn phủ đầy nhà, làm ăn phất nhanh vùn vụt - Ảnh 2

Chưa kể, họ không tranh quyền đoạt lợi, không ham vật chất nhưng Hợi chưa bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu, tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại.

Vào 17h chiều nay 4/2, những người tuổi Hợi sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Càng về cuối năm Hợi càng có vận tài lộc thăng hoa tột đỉnh, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Tuổi Tý

Chuột được chọn là con vật tiên phong, dẫn đầu trong số 12 con giáp. Người tuổi Tý thường cẩn thận chu đáo và có tài năng lãnh đạo, quản lí rất tốt. Con giáp này còn khiến người khác ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, tháo vát của mình.

Đúng 17 hôm nay 4/2/2023: THẦN TÀI ban lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc lớn, tiền chảy ào ào vào túi, may mắn phủ đầy nhà, làm ăn phất nhanh vùn vụt - Ảnh 3

Người tuổi Tý được rất nhiều người quý mến. Con giáp này có sự nhạy cảm, dễ nắm bắt được tâm lý của người khác và khiến họ luôn cảm thấy dễ chịu khi ở bên. Chính điều này khiến cho người tuổi Tý dễ nhận được sự giúp đỡ của người khác.

Trời sinh người tuổi Tý có con mắt nhìn người rất tinh tường. Con giáp này dễ gần nhưng không đối xử tốt với tất cả mọi người mà luôn chân thành với những người xứng đáng. Đây là con giáp có thể đổi vận được nhanh chóng chính nhờ sự giúp đỡ của quý nhân. Nếu biết nắm bắt cơ hội mà quý nhân mang đến, người tuổi Tý hứa hẹn tiền đồ khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 1/2 đến 10/2, Tài Thần cùng Hỷ Tinh lũ lượt tìm đến, 3 con giáp niềm vui gõ cửa, vận trình sáng chói, sự nghiệp thăng hoa, tiền tài mỹ mãn

Từ 1/2 đến 10/2, Tài Thần cùng Hỷ Tinh lũ lượt tìm đến, 3 con giáp niềm vui gõ cửa, vận trình sáng chói, sự nghiệp thăng hoa, tiền tài mỹ mãn

Khoảng thời gian từ 1/2 đến 10/2, những con giáp này có tài vận vô cùng tươi sáng, làm ăn thăng tiến vượt bậc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay 12 con giáp 3 con giáp tử vi ngày mai tử vi ngày 4/2/2023 tử vi ngày 4/2 của 12 con giáp tử vi tuần mới

TIN MỚI NHẤT

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 6 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 7 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục