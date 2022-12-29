Đúng 16h30 chiều nay (29/12), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, quý nhân đưa đường dẫn lối, kiếm được bội tiền, bước vào cuộc sống vương giả

Tâm linh - Tử vi 29/12/2022 04:50

Top 3 con giáp dưới đây đúng 16h30 chiều nay (29/12) vượng tài lộc, mọi sự thuận lợi, quý nhân nâng bước nên vận trình sáng rỡ.

Tuổi Thân

Thân vốn thông minh, tài giỏi và đặc biệt có chí cầu tiến. So với những con giáp khác, tuổi Thân là những người dễ dàng xông pha và không ngại đối mặt với gian nan, trắc trở. Con giáp này sống tự do và phóng khoáng, do đó tuổi Thân được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng.

Tử vi cho biết, người thuộc con giáp tuổi Thân có nhân duyên vượng, gặp được người tốt, được quý nhân giúp đỡ. Con giáp này làm ăn xuôi thuận, có thêm cơ hội kiếm tiền. Nếu nắm bắt được các cơ hội, họ gánh vàng, gánh bạc về nhà, có cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Đúng 16h30 chiều nay (29/12), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, quý nhân đưa đường dẫn lối, kiếm được bội tiền, bước vào cuộc sống vương giả - Ảnh 1
Con giáp tuổi Thân làm ăn xuôi thuận, có thêm cơ hội kiếm tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết, người tuổi Dậu hưởng trọn lộc trời, những dự án, kế hoạch đươc tiến hành trong thời gian này sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi.

Thời gian này, vận may sẽ lại được cải tổ rất mạnh mẽ, nếu bạn nắm bắt được vận may, sẽ có của cải tràn đến, và hạnh phúc sẽ kéo dài đến năm sau. Mặt khác, đối với một số người tuổi Dậu, trong thời gian tới đào hoa sẽ nở rộ, người độc thân sẽ không còn cô đơn nữa.

Đúng 16h30 chiều nay (29/12), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, quý nhân đưa đường dẫn lối, kiếm được bội tiền, bước vào cuộc sống vương giả - Ảnh 2
Người tuổi Dậu hưởng trọn lộc trời, công việc sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần có tính cách hướng ngoại và tạo được nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Người tuổi Dần thông minh, tài giỏi, tuy không quá xuất sắc nhưng con giáp này biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công.

Tử vi cho biết, người tuổi Dần nhìn chung khá sung túc, tiền tiêu hoài không hết lại có cuộc sống vô cùng viên mãn. Trong thời gian này nhờ được nhiều cát tinh nâng đỡ nên vận khí của Dần tăng mạnh mẽ, tài vận vì thế cũng vượng hơn trước rất nhiều.

Người tuổi Dần có con đường tài lộc khá sáng sủa, không những vậy còn được lộc trời ban, có những khoản tiền bất ngờ mà đến chính Dần cũng không ngờ sẽ có được ở thời điểm này.

Đúng 16h30 chiều nay (29/12), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, quý nhân đưa đường dẫn lối, kiếm được bội tiền, bước vào cuộc sống vương giả - Ảnh 3
Người tuổi Dần có con đường tài lộc khá sáng sủa, không những vậy còn được lộc trời ban. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ 10h - 12h ngày 29/12, những con giáp hưởng hết vận may thiên hạ, trúng số độc đắc phát tài

Từ 10h - 12h ngày 29/12, những con giáp hưởng hết vận may thiên hạ, trúng số độc đắc phát tài

Từ 10h -12h ngày 29/12, đây chính là 3 con giáp gặt hái được nhiều thành công, sự nghiệp thuận lợi, tiền bạc dồi dào.

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