Đúng 12h trưa mai, thứ Sáu (26/5/2023): 3 tuổi sau gặp hạn TAM TAI, làm ăn khốn khó, dễ bị hãm hại, nhưng chớ lo vì đức năng thắng số, chỉ cần chú ý 1 điều sau

Tâm linh - Tử vi 25/05/2023 22:04

Tử vi 12 con giáp ngày 26/5 cho biết, 3 con giáp này có Hung - Cát đan xen, tuy lành ít dữ nhiều nhưng chỉ cần cẩn thận theo lưu ý dưới đây là được.

 

Tuổi Sửu 

Tử vi vui hôm nay ngày 26/5/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay đối mặt với nhiều thử thách.

Công việc: Người tuổi Sửu gặp phải thách thức trong công việc. Hãy cẩn thận và tỉnh táo trong việc đối mặt với chúng. 

Tình cảm: Mối quan hệ tình cảm,  có sự xung đột và bất đồng quan điểm. Giao tiếp và sự linh hoạt trong suy nghĩ sẽ giúp hòa giải các khác biệt .

Tài lộc: Hôm nay có thể xuất hiện một số rủi ro và không chắc chắn. 

Sức khoẻ: Hãy chú ý đến sức khỏe của bạn trong ngày hôm nay. Đảm bảo bạn có đủ thời gian thư giãn sau giờ làm mệt mỏi. 

Đúng 12h trưa mai, thứ Sáu (26/5/2023): 3 tuổi sau gặp hạn TAM TAI, làm ăn khốn khó, dễ bị hãm hại, nhưng chớ lo vì đức năng thắng số, chỉ cần chú ý 1 điều sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tiếp đến là tuổi Mão. Trong ngày mới, bản mệnh tuổi Mão sẽ phải đương đầu với hạn năm tuổi và cục diện Trực Thái Tuế, người cầm tinh tuổi Mão trong nửa đầu năm có thể sẽ vướng nhiều chuyện không may bất ngờ phát sinh.

Do ảnh hưởng từ Trực Thái Tuế, dù bản mệnh vẫn kiếm được tiền nhưng sẽ xuất hiện nhiều khoản chi lớn ngoài dự kiến nên cần cân bằng thu chi và tiết kiệm để đề phòng bất trắc vào thời điểm nửa cuối năm nay.

Các khó khăn dồn dập trong công việc chủ yếu từ mâu thuẫn trong môi trường công sở. Vì vậy, người tuổi Mão cần chuẩn bị cho mình một tinh thần vững vàng, cố gắng khai phá bản thân để vượt qua sóng gió.

Đúng 12h trưa mai, thứ Sáu (26/5/2023): 3 tuổi sau gặp hạn TAM TAI, làm ăn khốn khó, dễ bị hãm hại, nhưng chớ lo vì đức năng thắng số, chỉ cần chú ý 1 điều sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Sáu ngày 26/5/2023 hôm nay, các kế hoạch dự tính trong công việc của Ngọ bị trì hoãn. Con giáp này dường như đang thiếu tập trung, ảnh hưởng đến công việc của mình. Hãy phân rõ việc công và tư kẻo gây ra sai sót, bao nỗ lực lại đổ sông đổ bể.

Về mặt tình cảm, giữa tuổi Ngọ và nửa kia có thể xảy ra nhiều vấn đề khúc mắc khó giải quyết. Có lẽ sẽ rất khó để hai người luôn đồng quan điểm trong mọi trường hợp, quan trọng là cách hai người lựa chọn để cư xử với người kia.

Muốn gìn giữ hạnh phúc, cả hai đều cần biết tôn trọng những điểm khác biệt của nhau, đừng vì điều đó mà sứt mẻ tình cảm giữa hai người. Yêu nhau, đến với nhau đã không dễ, đừng chỉ vì cái tôi và sự nóng nảy nhất thời khiến hạnh phúc đổ bể.

Giờ tốt trong ngày: 13h -15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Đúng 12h trưa mai, thứ Sáu (26/5/2023): 3 tuổi sau gặp hạn TAM TAI, làm ăn khốn khó, dễ bị hãm hại, nhưng chớ lo vì đức năng thắng số, chỉ cần chú ý 1 điều sau - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

Đúng 17h chiều mai (26/5), 3 tuổi như cá gặp nước, tiền của ùa về giàu lên chóng mặt, đổi vận, có đà thăng tiến rất nhanh

Đúng 17h chiều mai (26/5), 3 tuổi như cá gặp nước, tiền của ùa về giàu lên chóng mặt, đổi vận, có đà thăng tiến rất nhanh

Đây chính là cơ hội tốt để những con giáp này trở nên mạnh dạn hơn, quyết đoán hơn, dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình và đón nhận những tín hiệu thay đổi đầy tích cực.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 23 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 53 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả