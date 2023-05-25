Đúng 12h trưa mai, thứ Sáu (26/5/2023): 3 tuổi sau gặp hạn TAM TAI, làm ăn khốn khó, dễ bị hãm hại, nhưng chớ lo vì đức năng thắng số, chỉ cần chú ý 1 điều sau

Công việc: Người tuổi Sửu gặp phải thách thức trong công việc. Hãy cẩn thận và tỉnh táo trong việc đối mặt với chúng.

Tử vi vui hôm nay ngày 26/5/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay đối mặt với nhiều thử thách.

Tình cảm: Mối quan hệ tình cảm, có sự xung đột và bất đồng quan điểm. Giao tiếp và sự linh hoạt trong suy nghĩ sẽ giúp hòa giải các khác biệt .

Tài lộc: Hôm nay có thể xuất hiện một số rủi ro và không chắc chắn.

Sức khoẻ: Hãy chú ý đến sức khỏe của bạn trong ngày hôm nay. Đảm bảo bạn có đủ thời gian thư giãn sau giờ làm mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tiếp đến là tuổi Mão. Trong ngày mới, bản mệnh tuổi Mão sẽ phải đương đầu với hạn năm tuổi và cục diện Trực Thái Tuế, người cầm tinh tuổi Mão trong nửa đầu năm có thể sẽ vướng nhiều chuyện không may bất ngờ phát sinh.

Do ảnh hưởng từ Trực Thái Tuế, dù bản mệnh vẫn kiếm được tiền nhưng sẽ xuất hiện nhiều khoản chi lớn ngoài dự kiến nên cần cân bằng thu chi và tiết kiệm để đề phòng bất trắc vào thời điểm nửa cuối năm nay.

Các khó khăn dồn dập trong công việc chủ yếu từ mâu thuẫn trong môi trường công sở. Vì vậy, người tuổi Mão cần chuẩn bị cho mình một tinh thần vững vàng, cố gắng khai phá bản thân để vượt qua sóng gió.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Sáu ngày 26/5/2023 hôm nay, các kế hoạch dự tính trong công việc của Ngọ bị trì hoãn. Con giáp này dường như đang thiếu tập trung, ảnh hưởng đến công việc của mình. Hãy phân rõ việc công và tư kẻo gây ra sai sót, bao nỗ lực lại đổ sông đổ bể.

Về mặt tình cảm, giữa tuổi Ngọ và nửa kia có thể xảy ra nhiều vấn đề khúc mắc khó giải quyết. Có lẽ sẽ rất khó để hai người luôn đồng quan điểm trong mọi trường hợp, quan trọng là cách hai người lựa chọn để cư xử với người kia.

Muốn gìn giữ hạnh phúc, cả hai đều cần biết tôn trọng những điểm khác biệt của nhau, đừng vì điều đó mà sứt mẻ tình cảm giữa hai người. Yêu nhau, đến với nhau đã không dễ, đừng chỉ vì cái tôi và sự nóng nảy nhất thời khiến hạnh phúc đổ bể.

Giờ tốt trong ngày: 13h -15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm