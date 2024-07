Đúng 12h rằm tháng 7 âm lịch: Top con giáp tài vận bùng nổ, vận khí xung thiên, TRÚNG SỐ phát tài

Bắt đầu từ 12h rằm tháng 7 âm lịch, vận may của Thân tăng vọt, họ có thể có những khoản thu bất ngờ, các mối quan hệ giữa các cá nhân sẽ trở nên hòa thuận và hài hòa hơn. Họ làm gì cũng trơn tru thuận lợi và kiếm bộn tiền. Tuổi Thân dễ đạt được những bước đột phá và thành công rực rỡ.

Tử vi 12h rằm tháng 7 âm lịch dự đoán vận may của người tuổi Dậu tăng như tên lửa, đáng kinh ngạc. Trong giai đoạn này, những người tuổi Dậu mạnh dạn đổi mới trong sự nghiệp, dám thử thách và đạt được kết quả đáng nể, chưa kể tiền thưởng, hoa hồng.

Đồng thời, người tuổi Dậu cũng gặp nhiều may mắn về tài chính, các khoản đầu tư như vé số, chứng khoán đều có những bất ngờ không ngờ. Họ đã kiếm được rất nhiều tiền trong thời kỳ này nhờ trí thông minh của mình. Đúng như câu nói “Không đau, không được”, sự nỗ lực của các con giáp cuối cùng cũng được đền đáp.

12h rằm tháng 7 âm lịch, ba con giáp này được Thần Tài đặt tên, mang lại nhiều tài lộc, may mắn. Nhưng đằng sau điều này, chúng ta không khỏi nghĩ: Cơ hội luôn dành cho những người có sự chuẩn bị. Tại sao họ có thể nổi bật trong giai đoạn này? Câu trả lời là hiển nhiên bởi họ có niềm tin vững chắc, sự nỗ lực không ngừng nghỉ và những phẩm chất tốt đẹp.

Tuổi Thìn

Thìn là người sinh ra đã may mắn hơn người, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Tuy nhiên, vì bị sao xấu chiếu mệnh nên 8 tháng đầu năm của con giáp xui xẻo này khá lận đận, thất bại lắm phen.

Bước sang 12h rằm tháng 7 âm lịch được Thần Tài đặt tên, mang lại nhiều tài lộc, may mắn Thìn sẽ có vận tài chính đỏ chót như son. Làm sương sương tiền vẫn ùa về ngập két, phải may túi ba gang để chứa chính là lá số trời đã an bài cho Thìn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh Tý là con giáp bản lĩnh, có gan làm giàu và có khả năng ứng biến linh hoạt. Thế nên, dù trời có sập xuống thì Tý vẫn chống đỡ thành công, cấp trên hay đồng nghiệp ai nấy đều nể trọng. Thuở thiếu thời khá vất vả nhưng sau ngưỡng 30 con giáp giàu có này sẽ đếm tiền sái tay, muốn nghèo cũng không được.

Đặc biệt 12h rằm tháng 7 âm lịch nhờ được thần Phật cưng yêu, quý nhân chiều chuộng Tý sẽ một bước đổi đời, tự làm đại gia. Càng về cuối năm càng lắm của nhiều tiền, đời sang trang mới là phúc phần mà Tý xứng đáng nhận được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm