Đúng 12 giờ 8 phút ngày 28 tháng 4: Con giáp này 'KHOÁC TƯỚNG GIÀU SANG', vận trình sự nghiệp tỏa hào quang, được cấp trên trọng thưởng hoặc thăng chức

Tử vi cho thấy trong ngày 28 tháng 4, tài vận của người tuổi Tuất tăng cao, may mắn đến liên tục, sự nghiệp vô cùng hanh thông. Bản mệnh được gặp quý nhân và nhận nhiều sự giúp đỡ từ họ, cả về vật chất lẫn tinh thần.

Vận trình công việc của tuổi Thân tiến triển tốt. Là người thông minh, tuổi Thân luôn biết cách làm cho cấp trên cảm thấy bạn thực sự là người đầy trách nhiệm và hết mình với công việc. Cũng vì điều này mà nhiều đồng nghiệp yêu mến bạn.

Nhờ vậy, sự nghiệp của tuổi Tuất phát triển thuận lợi, đạt được thành tựu đáng kể. Nếu biết đầu tư, buôn bán thì đây là thời điểm thích hợp để con giáp này phất lên, kiếm được nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, dù làm gì thì bản mệnh cũng cần nghiên cứu kỹ, suy nghĩ, tính toán cụ thể rồi mới làm. Đừng nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của bất cứ ai mà vội vàng rút tiền ra để đầu tư.

Vận trình tài lộc của tuổi Thân sau 12 giờ ngày 28 tháng 4 rủng rỉnh tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tài vận: Vận trình tài lộc của tuổi Thân sau 12 giờ ngày 28 tháng 4 rủng rỉnh tiền bạc . Công việc hiện tại đã có thu nhập ổn lại thêm phần thu nhập phụ từ công việc làm thêm khiến người tuổi Thân được tiếp thêm sức mạnh. Nếu duy trì đà này thì không lâu nữa tuổi Thân sẽ có tiền mua nhà, mua xe cho mình.

Tình cảm: Vận trình tình duyên như ý, tuổi Thân thực sự khiến cho người ấy thêm mệt mỏi vì thói đa nghi của mình. Yêu mà không tin, yêu mà không trân trọng nhau thì sớm muộn tình yêu cũng sẽ tan vỡ.

Tuổi Tý

Sự nghiệp của người tuổi Tý có dấu hiệu khởi sắc sau 12 giờ ngày 28 tháng 4 này. Ngay từ thời điểm đầu tuần, các cát tinh Chính Ấn và Thiên Ấn đã giúp bạn có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân. Cấp trên có thể sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ trọng đại, nếu hoàn thành tốt sẽ tạo được lòng tin với mọi người.

Tuy nhiên, sao xấu Ngũ Quỷ xuất hiện cũng cảnh báo bạn cần phải chú ý đến kẻ tiểu nhân rình rập tìm cách ném đá giấu tay, khiến công việc tiến triển không được thuận lợi. Bên cạnh đó, hãy luôn giữ gìn sức khỏe, tránh làm việc quá sức, đặc biệt là trong thời điểm thời tiết thay đổi như hiện tại.

Tài lộc có dấu hiệu phát triển tích cực vào 28 tháng 4 - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc có dấu hiệu phát triển tích cực vào 28 tháng 4, đặc biệt là những người đã cần mẫn dành thời gian cho cả công việc chính lẫn việc làm thêm. Bạn nhận được khoản hậu hĩnh, tạo dựng được quan hệ tốt đẹp với đối tác, cấp trên nên cơ hội sẽ còn rất nhiều trong tương lai.

Tiếc rằng chuyện tình cảm lại chưa quá ổn định. Bạn và người ấy vẫn đang trong quá trình tìm hiểu nhau nên khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn. Hãy giữ trái tim rộng mở và bao dung hơn với đối phương, như vậy quan hệ đôi bên mới ngày một bền chắc.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo & chiêm nghiệm