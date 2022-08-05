Tuần mới (8/8 - 14/8), 3 con giáp gặp đủ xui xẻo, tiểu nhân rình rập, họa thị phi đeo bám, tài lộc thăng trầm bất ổn

Phương diện tài lộc của con giáp này cũng có nhiều thăng trầm bất ổn. Đầu tuần cơ hội kiếm tiền tới không ít, song mọi chuyện lại không suôn sẻ từ đầu tới cuối, có thể tiền vừa vào tay đã bay biến cũng do những tính toán vội vàng và có phần tự tin thái quá của bạn. Nếu có ai đó có ý định vay mượn tiền bạc, bạn cũng cần phải hiểu rõ đó là ai để tránh trường hợp tiền một đi không trở lại.

Hung tinh đeo bám báo hiệu nguy cơ người tuổi Thân gặp phải tiểu nhân trong tuần tới (8/8 - 14/8) khá cao. Bản mệnh cần hành sự thận trọng, đừng để bản thân vì hiểu lầm, ảo tưởng mà mắc phải sai sót trong công việc, khiến kẻ xấu coi đó là cái cớ để hãm hại.

Cương nghị, thẳng thắn, dũng cảm là một vũ khí cực kỳ mạnh mẽ, giúp con giáp tuổi Ngọ có thể đối diện với mọi vấn đề. Các quyết định đều nằm trong tay bạn, chọn lựa thế nào là ở bạn. Tuy nhiên, không nên vì thế mà cứng nhắc quá, đôi khi linh hoạt sẽ giúp bạn có nhiều ưu thế hơn đấy.

Chính Ấn ghé thăm cũng là lúc để bản mệnh thể hiện sự năng động của mình trong cuộc sống. Có nhiều người phải vất vả hơn khi so sánh với những người khác nhưng bù lại thành quả rất đáng nể.

Thời gian này, bản mệnh có thể gặp một người thú vị trong lĩnh vực liên quan đến công việc. Người đó mang đến cho bạn một số thông tin giá trị, khiến bạn có thêm nhiều cơ hội. Đây là vận may của bạn, hãy nắm lấy và đừng bỏ lỡ nhé.

Với người làm công ăn lương, cơ hội để bản mệnh thăng tiến công danh, quyền lực đã đến rồi đòi hỏi bạn phải tập trung cao độ. Tuy nhiên đừng vì lợi ích của mình mà quên đi người khác, nhớ rằng việc bạn làm nên mang lại niềm vui cho nhiều người nhất có thể, nếu không sự ích kỷ của bạn sẽ phải trả giá trong tương lai.

Người tuổi Ngọ lúc này rủng rỉnh tiền bạc, nhiều người có đủ tiền để mua nhà cửa, xe hơi cho mình. Thế nhưng bên cạnh đó cũng có những rắc rối khó lường mà bạn chớ chủ quan nhé. Bản mệnh nhớ rằng cuộc sống mà chỉ theo đuổi mục tiêu tiền bạc thì quá nhạt nhẽo.

Thực tế là không ít người giàu có, sung sướng nhưng vẫn luôn cảm thấy trống rỗng, không mục tiêu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, ở mặt nào đấy, không ít con giáp tuổi Ngọ đang cố duy trì lối sống lành mạnh, họ hiểu rõ vốn quý của một thân thể khỏe mạnh nên tập trung cải thiện với hi vọng mình có thể sống lâu, gia tăng tuổi thọ.

Tuổi Tị

Người cầm tinh con Rắn hay những người sinh vào tháng 8 lịch âm trong tháng cô hồn cần chú ý đảm bảo an toàn cho bản thân, bởi đây là thời điểm mà bạn có thể gặp phải những tai họa bất ngờ, tai nạn hoặc bị thương tật, chảy máu, ứng với họa huyết quang. Những tai họa này khiến cho bạn thất thoát tiền của, tài lộc tổn hao.

Ngoài việc chú tâm cẩn trọng giữ gìn sức khỏe, tỉnh táo trong chuyện tình cảm thì người tuổi Tị, đặc biệt là những người sinh vào tháng 8 âm lịch cũng có thể đeo thêm đá mặt trăng phong thủy để cầu bình an.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo