Tuần mới (20-26/9), 3 con giáp quay vào ô MAY MẮN, 'NẰM MÁT ĂN BÁT VÀNG', tiền bạc không cần nghĩ cũng tự kéo về ồ ạt

Theo tử vi cho thấy, những người tuổi Mão thường có cuộc sống sung túc, phú quý, gặt hái nhiều thành quả xứng đáng. Họ là những người can đảm và cẩn thận, làm việc gì cũng có mục tiêu, kế hoạch rõ ràng. Những năm tháng tuổi trẻ, con giáp này thường đối mặt với nhiều thử thách, khó khăn song đó cũng là cơ hội để họ rèn luyện mình, thu về những trải nghiệm đắt giá không tiền nào mua được.

Tuổi Mão đừng quá nản chí, trong thời gian tới, tài vận sẽ thay đổi. Bạn sẽ được thần may mắn chiếu cố, tự nhiên như được nhận số độc đắc. Người tâm huyết với sự nghiệp sẽ được ghi nhận, có thể thời gian tới được thăng chức, tăng lương, tăng thưởng.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là một trong những con giáp may mắn nhất. Vận may tổng thể trong suốt cuộc đời tương đối tốt, dường như không có thăng trầm. Kể cả trải qua khó khăn, họ còn được quý nhân giúp đỡ, có thể nói rất may mắn. Người tuổi Hợi cũng rất chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm khi giải quyết mọi việc thực tế và nghiêm túc.

Ảnh minh họa: Internet

Trong tuần mới, vận may của những người tuổi Hợi sẽ ập đến, làm ăn phát đạt, tình duyên vượng phát, phúc báo lớn. Trong thời gian này, người tuổi này còn gặp nhiều may mắn khi tài lộc như cầu vồng, dễ dàng kiếm được rất nhiều tiền.

Vận trình tình duyên có Thái Âm cát tinh che chở, người độc thân có thể sẽ gặp được người trong mộng của mình sớm thôi. Khi cơ hội đến hãy chủ động để theo đuổi nhân duyên. Đôi lứa dù có khúc mắc nhưng cũng nhanh chóng được hóa giải, tình cảm hòa hảo như thuở ban đầu, thậm chí sau mâu thuẫn, hai người lại càng thêm trân trọng nhau.

Tuổi Mùi

Tuần mới, trên phương diện sự nghiệp của con giáp này có những dấu hiệu tiến triển đáng mừng. Chính Ấn nâng đỡ, giúp cho mệnh chủ thoải mái phát huy năng lực của mình, tận dụng thế mạnh sẵn có để giành lấy những thành quả xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu là con giáp đam mê kiếm tiền thì bạn nên tranh thủ đúng thời điểm để mọi việc tiến hành một cách suôn sẻ hơn. Tuổi Mùi được Thực Thần tăng cường hỗ trợ, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều dồi dào, con giáp này biết cách cân đối thời gian để không làm ảnh hưởng đến công việc chính mà vẫn kiếm được nguồn lợi từ nghề tay trái của mình.

Đường tình duyên thuận lợi, người độc thân có thể sẽ nhận được sự theo đuổi từ người khác phái. Bản mệnh hãy cứ thoải mái đón nhận tình cảm của người khác, đừng quá căng thẳng, hãy để cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Còn với người đã có đôi, đây là một tuần tràn đầy tình yêu và sự quan tâm, chăm sóc của hai người dành cho nhau.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm