Tuần đầu tiên tháng 5 âm lịch (30/5 - 5/6): TOP 3 con giáp được Trời ban nhiều phước lành, tình tiền khởi sắc, công danh thuận lợi đủ đường, hốt hết tài lộc trong thiên hạ, ấm êm viên mãn

Những người tuổi Mùi có ưu điểm là biết bản thân mình là ai, họ luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Mùi vốn hiền lành, kiên nhẫn, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân chiếu cố nồng hậu. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Mùi sẽ công thành danh toại về mọi mặt.

Trong tuần trước, có thể nhiều người tuổi Mùi đã gặp không ít khó khăn trắc trở nhưng bước vào tuần mới tới đây, tuần đầu tháng 5 âm lịch, vận may của tuổi Mùi sẽ lội ngược dòng. Cụ thể, vào đầu tuần, công việc tuổi Mùi khởi sắc bất ngờ, đối với những người làm công ăn lương sẽ nhận được hỷ sự, sẽ được cấp trên giao cho nhiều trọng trách đáng mong chờ, tạo điều kiện thăng quan tiến chức vào cuối năm. Từ giờ đến cuối năm, tuổi Mùi sẽ được thần tài phù trợ, càng làm việc càng sinh lời, sang năm có khả năng xây dựng nên cơ đồ lớn.

Trong tuần mới tới đây (30/5-5/6) sẽ là 7 ngày có nhiều thay đổi đối với tuổi Mùi, thời gian đầu năm bạn sẽ chưa cảm nhận được mọi thứ, nhưng từ tháng 5 âm lịch này trở đi - tức 30/5 dương lịch, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều có chuyển biến tích cực.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Thân vốn lanh lợi, biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Năm 2022 này tuổi Thân ít nhất sẽ khổ tận cam lai vào nửa cuối năm sắp tới, con giáp này không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi.

Tử vi tuần mới cho biết, vận may ập đến dồn dập nên Thân trở thành một trong 3 con giáp may mắn nhất. Những người tuổi Thân được cát tinh nâng đỡ nên vận khí tăng tiến mạnh mẽ, Thân làm gì cũng suôn sẻ, muốn gì được nấy, đời sống vật chất khá sung túc, tiền hết lại có.

Hưởng được vận may nên tử vi học dự báo tuổi Thân sẽ tạm biệt khó khăn trước mắt và tài vận sa sút trước kia, từ đây tài lộc bắt đầu quay trở lại hanh thông hơn. Đây là bước đệm tạo sự nhảy vọt cho con giáp này để đón đầu thành công trong sự nghiệp và giàu có về tiền bạc. Tuổi Thân vốn thông minh, tài giỏi, nên khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa và biết phát huy khả năng của mình thì nhất định sẽ có được cuộc sống viên mãn. Bên cạnh đó, Thần Tài cũng chiếu cố tuổi Thân hết mình, thời gian tới công việc suôn sẻ, tài vận nhất định dồi dào.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội làm giàu có chính mình. Tuổi Dần cũng là một trong những con giáp không ngại đối mặt với khó khăn trắc trở, họ tâm niệm rằng mọi sự thất bại đều để lại nhiều bài học quý giá, giúp bản thân thăng hoa vào một giai đoạn nào đó.

Trong tuần mới tới đây, tuần đầu tháng 5 âm lịch, những người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều hỷ sự. Bất kể làm việc gì tuổi Dần cũng gặp được nhiều may mắn, đối với những người làm ăn kinh doanh, đầu tư thì cứ hết mình, có thể sẽ đổi đời trong chớp mắt. Từ giờ đến giữa năm, tuổi Dần cũng nên mở lòng hơn, quyết đoán hơn thì có thể thành công rực rỡ. Bên cạnh tài vận thì vận đào hoa của tuổi Dần cũng thăng hoa bất ngờ, đối với những người độc thân thì có cơ hội lên xe hoa trong năm nay.

Thời gian này, vận khí của Dần sẽ hanh thông hơn, mặc cho thế giới có nhiều biến động nhưng người tuổi Dần sẽ dùng tài trí và sự nhạy bén của bản thân để vượt qua tất cả.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm