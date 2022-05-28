Tử vi ngày 1/5 âm lịch: 4 con giáp điềm dữ tự động quay đi, vận may ập đến tới tấp, sự nghiệp vượng phát, tiền vàng đổ về ào ào ngập két

Những người mệnh Hổ khi bước qua ngày đầu tháng 5 âm lịch sẽ tràn đầy hoan hỉ, gặp được nhiều điều như ý trong cuộc sống.

Với những người tham gia thi cử, bạn hứa hẹn gặt hái được những thành quả tích cực, cốt là bạn chịu chăm chỉ, bỏ công bỏ sức ra ôn luyện kĩ càng.

Bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, đồng nghiệp, bạn bè luôn sẵn sàng giúp đỡ khắc phục khó khăn, thậm chí giới thiệu cho bạn những cơ hội giúp bạn khẳng định vị thế của bản thân mình, nhờ thế mà sự nghiệp phát triển ổn định.

Đây cũng chính là thời điểm thích hợp để người làm ăn kinh doanh làm quen với những đối tác triển vọng, mạnh dạn kí kết hợp đồng hoặc mở rộng mạng lưới của mình. Khi gặp phải khó khăn, bạn có thể tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh, bởi ai cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Chuyện tình cảm cũng có điểm sáng khi người độc thân dễ gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người xung quanh vì những thành tích nổi bật trong công việc.

Với các cặp vợ chồng, dù công việc có bận rộn đến mấy, hai người cũng luôn nhớ dành một thời điểm nhất định trong ngày để ở bên nhau, cùng trò chuyện, cổ vũ, động viên nhau tiến về phía trước.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi muốn gì được nấy, tài vận dồi dào khi sang ngày mới 1/5 âm lịch. Vận may của con giáp này được tiếp tục được củng cố khi quý nhân xuất hiện. Họ sẽ trợ giúp bạn hết mình trong công việc và mang đến nhiều thành công vang dội.

Con giáp này hãy tranh thủ hoàn thành những kế hoạch mà mình đang ấp ủ bấy lâu để có được nhiều cơ hội thăng tiến. Chuyện tình cảm của Mùi có được những chuyển biến tích cực. Bản mệnh và nửa kia biết quý trọng và chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống.

Nguyệt Lệnh lâm Quan Đới ở Mùi chủ về sự thăng quan tiến chức. Theo đó, vận trình sự nghiệp của bản mệnh có bước tiến mới, mọi khó khăn sẽ bị đẩy lùi, gặt hái thành quả đáng mừng. Thời điểm này có thiên thời địa lợi nhân hòa, là cơ hội tốt để bản mệnh tiến hành những điều mong ước, biến ước mơ trở thành hiện thực.

Đặc biệt, Quan Đới rất có lợi cho người làm quan chức, lãnh đạo, cấp trên... tức những người nắm quyền hành trong tay. Rất có thể bản mệnh sẽ có sự điều chuyển về vị trí công tác, nhưng yên tâm là đều theo chiều hướng tích cực.

Nhưng nhắc nhở tuổi Mùi đừng ngủ quên trên đỉnh vinh quang. Càng có lợi thế trong tay, bạn càng cần giữ vững phương châm “thắng không kiêu, bại không nản”, vừa khiêm nhường lại không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, có như vậy mới không bị tụt hậu so với thế hệ trẻ hơn.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân khởi động tháng âm lịch mới (1/5) trong một ngày khá trôi chảy ở phương diện công việc. Rất nhiều cơ hội đang mở ra trước mắt con giáp này, hãy nhanh tay nắm bắt để giành được lợi thế về phía mình nhé.

Sao Thiên Vu cao chiếu sẽ giúp tuổi Thân được giao nhiều trọng trách trong tập thể nhờ sự tài trí và nhanh nhẹn của mình. Với sự nỗ lực của chính mình, bạn sẽ có được thành công xứng đáng.

Mọi việc hanh thông cũng khiến con giáp này có suy nghĩ muốn mạo hiểm, chủ động chọn đương đầu với thử thách để từ đó tìm ra mục tiêu lớn hơn. Bạn đang đi đúng hướng, hãy cứ tự tin vào năng lực và lựa chọn của bản thân nhé.

Các mối quan hệ xã giao cũng ngày càng được củng cố nhờ Nguyệt Lệnh lâm Mộc Dục mở ra nhiều mối nhân duyên tốt lành. Tuổi Thân có thể tận dụng điều này để mở rộng cơ hội hợp tác, tìm kiếm quý nhân cho mình. Bản mệnh vốn khéo léo, nên việc này không quá khó.

Cần lưu ý, con giáp này có nhiều cơ hội khẳng định năng lực nhưng đồng thời đôi khi để cái tôi lên quá cao, không chịu lắng nghe hay tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh, có thể tự gây bất lợi cho bản thân.

Việc xã giao đang trên đà tốt đẹp, đừng vì cách hành xử thiếu tinh tế của mình phá hỏng tất cả. Bạn càng được mọi người yêu mến, công việc sẽ càng suôn sẻ, khó khăn sẽ được giúp đỡ tận tình.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có Chính Tài che chở, thu nhập trong tháng chủ yếu vẫn đến từ công việc chính. Thời điểm này, bản mệnh tốt nhất nên tập trung làm tốt công việc chính của mình, đừng có đứng núi này trông núi nọ hay kiêm nhiệm quá nhiều việc khác.

Tuổi Dậu nên nhớ, một nghề cho chín còn hơn chín nghề, hãy nghiêm túc làm tốt công việc đem lại thu nhập chính cho bạn bởi đó chính là “cần câu cơm” giúp nuôi sống bạn và gia đình.

Việc làm ăn ngày càng hanh thông, buôn bán có bạn có bè hỗ trợ nhau nên mọi thứ đều khá trôi chảy, hàng hóa ít có tình trạng tồn kho, nhập đến đâu bán hết đến đấy. Một số người quyết định mở rộng quy mô cũng khá suôn sẻ, ngay từ bước đầu đã có lợi nhuận thu về khả quan.

Trong khi đó, đối tác làm ăn cũng đều là người sòng phẳng và đáng tin cậy, đôi bên có thể hợp tác lâu dài.

Tuy nhiên, dù vận trình đang thuận lợi, bạn cũng không nên đầu tư mạnh vào các hạng mục mạo hiểm hoặc lãi suất cao kẻo vướng vào rủi ro khó tránh. Đặc biệt, nên tránh xa cờ bạc đỏ đen kẻo tiền mất tật mang.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm