Tử vi hai ngày cuối tuần (28-29/5/2022) của 12 con giáp: Tý - Sửu được quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp hanh thông, rủng rỉnh tiền tiêu; Tuất chịu ảnh hưởng lớn bởi cục diện Tương Xung, dễ bị mất phương hướng

Một số công việc tưởng chừng bế tắc cũng có thể tìm ra lời giải đáp trong hai ngày cuối tuần. Bạn thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề nên mọi việc chẳng còn khó khăn như trước nữa. Thậm chí, bạn còn có thể định hướng, dẫn dắt mọi người xung quanh.

Xem tử vi hai ngày cuối tuần (28-29/5/2022), người tuổi Tý được Tam Hợp nâng đỡ nên bắt tay vào công việc gì cũng thuận lợi. Bạn có thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch kiếm tiền mình đã đặt ra từ trước, chắc chắn sẽ có được một khởi đầu vô cùng suôn sẻ.

Do có Cát Tinh xuất hiện nên công việc của bản mệnh có nhiều thuận lợi, các kế hoạch làm ăn mang đến nhiều lợi nhuận. Những dự án dù không đặt nhiều kỳ vọng cũng khá suôn sẻ. Con giáp này không những tự mình tìm được những khoản thu nhập tốt mà còn được bạn bè, người thân, người quen giới thiệu cho những mối làm ăn khả quan, hứa hẹn thu về rủng rỉnh.

Với số tiền có được, Tý có thể thoải mái làm những việc mình yêu thích. Nếu đi đúng hướng trong công việc, bạn còn có thể thăng hoa hơn nữa.

Một lưu ý dành cho những người mệnh tuổi Tý, trong hai ngày cuối tuần, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài phòng giã gạo, nơi xay bột và tổ chim hay lồng chim. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí những đồ vật hoặc tiến hành các công việc sửa chữa ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Sửu

Vận trình sự nghiệp của tuổi Sửu trong hai ngày cuối tuần diễn ra dễ dàng. Con giáp này may mắn gặp được quý nhân nâng đỡ nên có cơ hội thăng quan tiến chức rõ rệt. Bản mệnh được đánh giá cao ở tinh thần làm việc hăng say, trách nhiệm cao và khả năng nhìn xa trông rộng. Vận trình tài lộc nhảy vọt. Tuổi Sửu được cấp trên tin tưởng và cất nhắc lên những vị trí cao hơn, nhờ đó mà lương bổng cũng tăng.

Trong hai ngày cuối tuần này, đường tình cảm của tuổi Sửu vui tươi viên mãn. Chuyện tình yêu đôi lứa gặp nhiều tin vui không ngờ đến. Bản mệnh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi bên cạnh mình luôn có một người để lắng nghe, chia sẻ.

Tuy nhiên, tuổi Sửu cần ứng biến linh hoạt trong những tình huống khác nhau. Tuổi Ất Sửu: Không nên giữ mãi những cảm xúc tiêu cực. Tuổi Đinh Sửu: Tránh xử lý công việc theo hướng cực đoan.

Tuổi Dần

Trong hai ngày cuối tuần, người tuổi Dần phải chịu tác động của cục diện Tương Phá nên công việc khó có thể tiến triển một cách suôn sẻ như ý muốn. Kẻ tiểu nhân có thể tìm cách ném đá giấu tay, gây ra bất lợi cho công việc mà bạn đang tiến hành.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm đầu tư, kinh doanh cũng không được phép cả tin trong ngày hôm nay. Bạn chớ mong mình có thể làm giàu mà không cần tốn nhiều công sức. Những đồng tiền từ trên trời rơi xuống sẽ chẳng thể ở lâu trong túi của bạn được.

Ngoài ra, trong ngày Thổ vượng, bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, tránh làm việc quá sức, dù bạn vẫn còn trẻ tuổi đi chăng nữa. Nếu cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, hãy đi khám chữa ngay, đừng lần lữa khiến bệnh trở nặng.

Tuổi Mão

Tử vi cho biết, trong hai ngày cuối tuần nhờ Thiên Tài chiếu mệnh mà người tuổi Dần có hai ngày rủng rỉnh tiền tiêu không phải lo nghĩ. Một số người có cơ hội phát tài chỉ dựa vào may mắn. Tuy nhiên, bạn chớ nên chi tiêu bừa bãi mà hãy có cách sử dụng hợp lý.

Người chăm chỉ với các công việc tay trái cũng sẽ được hưởng một khoản tiền công xứng đáng. Đây là động lực để bạn cố gắng trong khoảng thời gian tiếp theo. Hãy sắp xếp thời gian khoa học để không phải làm việc quá sức nhé.

Mộc khắc Thổ, tiếc rằng mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà không quá hài hòa. Bạn không nhận được sự ủng hộ của người thân mỗi khi đưa ra quyết định. Điều này khiến bạn cảm thấy mình thật là đơn độc.

Tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp của tuổi Thìn trong hai ngày cuối tuần diễn ra hanh thông. Công việc có bước chuyển mình đáng kể vì bản mệnh đã biết tận dụng thời cơ thể hiện năng lực của bản thân. Những khả năng tiềm ẩn lúc trước nay có dịp để phát huy tác dụng của nó. Vận trình tài lộc của tuổi Thìn cũng khởi sắc. Nguồn thu nhập của Rồng có dấu hiệu gia tăng đem lại cuộc sống thoải mái, dư dả hơn trước.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm lứa đôi của tuổi Thìn cũng vô cùng tốt đẹp. Con giáp này may mắn được ban tặng mối nhân duyên bất ngờ, ngỡ như là câu chuyện tình yêu cổ tích. Hạnh phúc không còn là điều gì quá xa vời, bản mệnh nên nắm bắt cơ hội này.

Cẩn trọng: Nên thay đổi thói quen sinh hoạt, ăn uống thiếu điều độ. Tuổi Giáp Thìn: Còn hành xử hiếu thắng và xốc nổi. Tuổi Mậu Thìn: Cãi vã không giúp giải quyết điều gì.

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tỵ trong hai ngày cuối tuần khó mà thuận lợi như mong đợi. Bạn có thể mất tập trung và làm hỏng việc do bị chi phối bởi chuyện riêng tư nên cần chú ý hơn. Đồng thời, bản mệnh cũng cần phải thận trọng hơn trong các mối quan hệ xung quanh vì có kẻ tiểu nhân đặt điều gây chuyện thị phi. Vận trình tài lộc đi xuống. Bản mệnh chớ nên nhẹ dạ cả tin mà rơi vào tình cảnh tiền mất tật mang.

Nhưng bù lại, vận trình tình cảm hạnh phúc vui vẻ. Mối quan hệ của Tỵ với nửa kia phát triển nhanh chóng đến không ngờ. Người trong cuộc luôn biết chủ động thay đổi mình để dung hòa với người bên cạnh.

Cẩn trọng: Tiểu nhân đeo bám gây ảnh hưởng tới danh dự và uy tín. Tuổi Ất Tỵ: Nguy hiểm rình rập, dễ mất tiền oan. Tuổi Đinh Tỵ: Phung phí nên dễ rơi vào tình cảnh túng thiếu.

Tuổi Ngọ

Tử vi cho biết, hai ngày cuối tuần của tuổi Ngọ dự báo, vận trình sự nghiệp của bạn diễn ra khá dễ dàng. Nguồn năng lượng dồi dào khiến con giáp này có ý chí mãnh liệt hơn trong việc đạt được các mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, bản mệnh lại thiếu đi sự tỉ mỉ và cẩn trọng cần thiết nên dễ vướng vào những rắc rối không đáng có.

Vận trình tài lộc có dư dả. Cuộc sống của bạn có phần thoải mái hơn thời gian trước đó nhờ nguồn thu nhập ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của tuổi Ngọ cũng cực kỳ thuận lợi. Những người đã kết hôn có cuộc sống gia đình viên mãn, con cái ngoan ngoãn và vâng lời cha mẹ. Người độc thân sẽ sớm tìm được nửa kia khi đi chơi, gặp gỡ bạn bè, người thân.

Tuổi Mùi

Chính Ấn soi tỏ, người tuổi Mùi khẳng định được vị thế của mình trong hai ngày cuối tuần. Những thành công bạn gặt hái được ở thời điểm này là hoàn toàn nhờ vào công sức của chính bạn, chẳng ai có thể nghi ngờ, dị nghị.

Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Bạn thường đưa ra được những phương án giải quyết vấn đề hợp lý, lại biết nghĩ cho mọi người xung quanh nên chẳng có ai phải chịu thiệt thòi.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hai ngày cuối tuần trực Bế là ngày xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh. Vì thế, bản mệnh nên lùi các công việc trọng đại sang thời điểm khác thích hợp hơn, như vậy mới gặp được nhiều may mắn.

Tuổi Thân

Là một trong những con giáp phát tài cuối tuần này (28-29/5), Thân đón Cát Tinh chiếu mệnh nên vận trình vào cuối tuần có nhiều khởi sắc. Thời điểm này công việc của bản mệnh không có gì phải lo lắng, làm đâu thắng đó.

Mọi thứ đều đang trên đà phát triển. Có vẻ như những thành tựu bạn từng đạt được đang củng cố vị thế của bạn tại cơ quan. Chẳng những vậy, người cầm tinh Khỉ còn nhận được sự hậu thuẫn của Thần Tài nên tài vận tăng tiến đáng kể. Đặc biệt trong thứ 7 ngày 28/5/2022, cát khí lan tràn, thích hợp để ký hợp đồng, đón tài lộc dồi dào về túi.

Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh không cần lo về tiền bạc, tuy không đến mức phát đạt quá nhưng túc tắc vẫn có thu nhập đều đặn, không lúc nào thiếu. Cứ tiêu hết lại có, thỉnh thoảng được cho hoặc có khoản thu thêm bên ngoài cũng đủ trang trải cuộc sống.

Nếu muốn dư dả dài lâu thì con giáp này phải mạnh dạn làm việc, nỗ lực cố gắng nhiều hơn.

Tuổi Dậu

Trong hai ngày cuối tuần (28-29/5/2022), người tuổi Dậu được đón nhận những điều tốt đẹp do Nhị Hợp mang lại. Bạn đã luôn cố gắng suốt thời gian qua, vì thế mà công sức của bạn được lãnh đạo ghi nhận và đánh giá cao.

Người trẻ tuổi có ý định khởi nghiệp có thể tiến những bước đầu tiên ngay trong ngày hôm nay. Vừa làm vừa bình tĩnh học hỏi, dần dần bạn sẽ tìm ra con đường chính xác cho mình. Hơn nữa, xung quanh bạn luôn có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ.

Thổ sinh Kim, bạn quyết định cho người luôn chân thành với mình một cơ hội. Sự chăm sóc, sẻ chia của đối phương khiến cho bạn vốn rất lạnh lùng cũng dần dần cảm động. Chắc chắn quan hệ của hai người sẽ ngày một vững chắc theo thời gian.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Trong hai ngày cuối tuần (28-29/5/2022), người tuổi Tuất phải chịu ảnh hưởng lớn lao của cục diện Tương Xung, khiến bạn dễ lâm vào những cuộc tranh cãi không hồi kết với đồng nghiệp. Kẻ xấu bụng cố tình đẩy bạn vào giữa thị phi, khiến bạn khó có thể tập trung cho công việc của mình.



Hãy bình tĩnh đối diện với những vấn đề không mong muốn, xung quanh bạn vẫn còn những người hiểu và ủng hộ bạn. Điều bạn cần làm bây giờ là dùng hành động thực tế chứng minh bản thân chứ không phải là đôi co qua lại.



Bên cạnh đó, Thổ vượng cũng khuyên những người làm lãnh đạo cần phải hạ cái tôi cá nhân xuống để nhìn nhận vấn đề trước mắt chính xác hơn. Đừng cho mình là người tài giỏi có thể nắm bắt bản chất của mọi vấn đề mà bỏ qua lời góp ý của người khác.

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của tuổi Hợi trong hai ngày cuối tuần diễn ra suôn sẻ. Đây là thời cơ thuận lợi để bản mệnh phát huy sự khéo léo, nhạy bén và tài giao tiếp trong quá trình ngoại giao. Có thể nói sợi dây các mối quan hệ vững chắc sẽ giúp đỡ bản mệnh rất nhiều trên con đường thăng quan tiến chức ở tương lai gần. Vận trình tài lộc có điểm sáng. Tuổi Hợi có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần phải lo nghĩ nhiều tới chuyện tiền nong.

Vận trình tình cảm trong hai ngày cuối tuần của tuổi Hợi khởi sắc. Sự nhạy bén và tinh tế giúp con giáp này luôn tạo được những bất ngờ cho nửa kia của mình. Tuy nhiên, để duy trì mối quan hệ được dài lâu thì cần sự nỗ lực, chủ động từ cả hai phía.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm