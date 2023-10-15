Tuần đầu tiên của tháng 9 âm lịch, 3 con giáp này phúc lộc gõ cửa, tin vui tận nhà, đổi vận giàu to

Tâm linh - Tử vi 15/10/2023 08:22

Tuần đầu tiên của tháng 9 âm lịch, vận trình của 3 con giáp này khá tốt. Được quý nhân phù trợ nên 3 con giáp này làm ăn buôn bán đắc tài sai lộc, tích lũy được nhiều của cải.

Tuổi Mão

Con giáp tuổi Mão được biết đến với tính cách hiền lành, từ tốn nhưng cũng rất sâu sắc. Bạn là người có con mắt nhìn tinh tế và biết cách đoán biết suy nghĩ của người đối diện với mình. Trong thời gian qua, tài vận của người tuổi Mão chỉ ở mức trung bình.

May mắn thay, vận khí của con giáp này vào tuần đầu tiên của tháng 9 âm lịch sẽ trên chiều hướng đi lên. Được quý nhân giúp đỡ, con giáp tuổi Mão có cơ hội học tập, rèn luyện và nâng cao khả năng. Bạn cần chú ý duy trì những mối qυaп hệ để tao điều kiện cho việc phát triển sự nghiệp sau này. Hãy nhớ rằng, chỉ cần nỗ lực hết sức, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng,

Tuần đầu tiên của tháng 9 âm lịch, 3 con giáp này phúc lộc gõ cửa, tin vui tận nhà, đổi vận giàu to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu đặc biệt ngoan cường, can đảm. Bạn là con giáp dám nghĩ, dám làm, không ngần ngại trước mỗi khó khăn, thử thách. Khi gặp căng thẳng, người tuổi này vẫn thể hiện rõ sự tự tin. Người tuổi Dậu có ước mơ, hoài bão lớn lao và luôn tâm huyết với công việc của mình. Vì vậy, không ai có thể coi thường tài năng, trí tuệ của con giáp này.

Bước sang tuần đầu tiên của tháng 9 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Dậu có nhiều biến chuyển. Sau thời gian dài gặp khó khăn, cuối cùng, bạn cũng tìm được lời ɡіải ƌάp cho công việc kinh doanh của mình. Người tuổi này ký được nhiều hợp đồng có giá trị, tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Đơn hàng về nhiều, khách hàng ùn ùn kéo đến giúp bạn thu hái được nguồn lợi nhuận khủng. Chính tài năng và uy tín đã giúp bạn đứng vững trên thương trường.

Tuần đầu tiên của tháng 9 âm lịch, 3 con giáp này phúc lộc gõ cửa, tin vui tận nhà, đổi vận giàu to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu mang tính cách khá trầm tính, họ nói ít, làm nhiều. Họ là con giáp sống có trách nhiệm với gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Trong năm 2023, sự nghiệp của con giáp này có phần chững lại do tác động của ngoại cảnh. Vượt qua nhiều khó khăn, ngay từ tuần đầu tiên của tháng 9 âm lịch, người tuổi Sửu đã tìm ra được hướng đi riêng cho sự nghiệp của mình.

Họ sẽ thay đổi công việc, môi trường làm việc hoặc tham gia một lớp học mới để nâng cao trình độ. Vận trình của họ năm nay khá tốt. Được quý nhân phù trợ nên con giáp này làm ăn buôn bán đắc tài sai lộc, tích lũy được nhiều của cải.

Tuần đầu tiên của tháng 9 âm lịch, 3 con giáp này phúc lộc gõ cửa, tin vui tận nhà, đổi vận giàu to - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 

 

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