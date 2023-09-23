Tuần cuối tháng 9, Thần Tài thiên vị cho cuộc sống giàu sang, 3 con giáp cực khổ bao nhiêu được đền đáp gấp bội, sự nghiệp 'đỉnh của chóp'

Tâm linh - Tử vi 23/09/2023 17:29

Tử vi dự đoán, sang tuần cuối tháng 9, 3 con giáp này sẽ có cuộc sống an nhàn, hạnh phúc và nhất là được thần tài phù hộ, quý nhân phù trợ, mọi việc suôn sẻ, sa chân vào chỉnh vàng.

Tuổi Sửu

Người cầm tinh con Trâu chăm chỉ, lạc quan vui vẻ, làm việc gì cũng quyết đoán hơn, không bao giờ vì khó khăn hiện tại mà đánh mất tinh thần chiến đấu, thay vào đó họ ngày càng trở nên dũng cảm hơn.

Sang tuần cuối tháng 9, vận thế của Sửu như cầu vồng, của cải không ngừng chảy vào túi, chuyện vui liên tiếp xảy ra. Sự nghiệp có quý nhân giúp đỡ, đặc biệt phát triển tốt, không những thế còn được quý nhân giúp đỡ. Họ cũng được mong đợi sẽ nắm giữ những vị trí quan trọng, nắm quyền, kiếm tiền và gặt hái một lượng lớn của cải!

Tuần cuối tháng 9, Thần Tài thiên vị cho cuộc sống giàu sang, 3 con giáp cực khổ bao nhiêu được đền đáp gấp bội, sự nghiệp 'đỉnh của chóp' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dự đoán tuần cuối tháng 9 đối với người tuổi Mão mà nói hễ bước ra đường sẽ may mắn rơi vào hố vàng, chỉ việc vùng vẫy và hưởng thụ cuộc sống sang giàu hơn người. Người tuổi Mão sẽ có cuộc sống đàng hoàng, tử tế lại có chí tiến thủ nên thời gian này, họ sẽ có sự nghiệp thăng hoa, tiền tài như ý.

Đặc biệt, người tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn đến mức có thể trúng số bạc tỷ, quơ tay là hốt bạc giàu có hơn người. Đối với những người tuổi Mão đang có ý định chuyển hướng công việc mới, chắc chắn sẽ gặt hái được thành công vang dội. Hoặc cũng có thể bạn sẽ có thêm được một công việc tự do mang về cho mình những khoản thu đáng mơ ước, gấp mười lần so với bình thường. 

Tuần cuối tháng 9, Thần Tài thiên vị cho cuộc sống giàu sang, 3 con giáp cực khổ bao nhiêu được đền đáp gấp bội, sự nghiệp 'đỉnh của chóp' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là người trung thực, tốt bụng, luôn tìm cách giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn, không đòi hỏi bất cứ điều gì, họ làm rất nhiều việc thiện. Dự đoán tuần cuối tháng 9, Hợi sẽ không còn phải bận tâm quá nhiều về vấn đề tài chính. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận được nhiều điều tốt đẹp nhất.

Họ được Thần Tài lựa chọn nên làm ăn phát tài lớn, có cơ hội nâng cao tài lộc, có những bước tiến đột phá trong sự nghiệp. Được quý nhân từ phương xa giúp đỡ nên vận mệnh của bạn thay đổi chóng mặt. Tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, hết rồi lại đầy, tha hồ tiêu xài thoải mái.

Tuần cuối tháng 9, Thần Tài thiên vị cho cuộc sống giàu sang, 3 con giáp cực khổ bao nhiêu được đền đáp gấp bội, sự nghiệp 'đỉnh của chóp' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi thứ Ba ngày 12/9/2023 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Mùi mưu việc tất thành, cầu tài như ý, Mão - Thân cẩn trọng tiền tài, sự nghiệp dễ xuống dốc.

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