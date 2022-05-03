Tử vi vào 9h ngày 5/4, thời vận nắm chắc trong tay, 3 con giáp bước qua gian khổ, thuận lợi làm giàu, mau chóng tiến thân trên con đường công danh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 03/05/2022 23:50

Tử vi vào 9h ngày 5/4, 3 con giáp may mắn vận trình thăng tiến, "một bước lên tiên", có được nhiều cơ hội thăng quan, tiến chức.

Tuôỉ Tuất

Người tuổi Tuất vào đúng 9h ngày 5/4 vận trình hanh thông, quý nhân phù trợ. Sự nghiệp phát triển đến một giai đoạn mới, con giáp nếu muốn thay đổi công việc, thử thách bản thân ở những lĩnh vực cảm thấy hứng thú thì có thể tiến hành từ bây giờ.

Tình hình tài chính của con giáp khá ổn định. Con giáp may mắn đủ năng lực để làm mọi việc lại biết cách cân đối tài chính của mình nên tiền bạc dư dả, chi tiêu không cần nhìn giá.

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Người tuổi Tuất vào đúng 9h ngày 5/4 vận trình hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vào 9h ngày 5/4 phúc khí dồi dào, phất lên giàu có. Con giáp tận hưởng thời gian vui vẻ, may mắn vì mọi việc đều như ý muốn. Dù lúc trước có xui rủi thế nào thì con giáp cũng sẽ vượt qua, thụ hưởng vinh hoa, phú quý. Đây là cơ hội tốt để con giáp phất lên làm giàu, thu vén tài lộc.

Mối quan hệ với đồng nghiệp hay lãnh đạo đều rất hài hòa. Tuy nhiên con giáp này vẫn nên thận trọng lời ăn tiếng nói vì có thể sẽ bị tiểu nhân ghen tỵ, dòm ngó tìm cách ám hại.

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Người tuổi Hợi vào 9h ngày 5/4 phúc khí dồi dào, phất lên giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vào đúng 9h ngày 5/4 hỷ sự đến nhà, tài vận hanh thông. Nếu là người kinh doanh, con giáp sẽ giành được thế chủ động, thu về nguồn lợi không nhỏ. Còn nếu là người làm công ăn lương thì con giáp được cấp trên tin tưởng, cất nhắc lên những vị trí tốt hơn.

Chuyện tình cảm của con giáp có nhiều bước tiến mới. Con giáp còn độc thân tìm được đối tượng vừa ý. Những cặp đôi đang tìm hiểu nhau sẽ đón nhận tin vui bất ngờ.

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Người tuổi Thìn vào đúng 9h ngày 5/4 hỷ sự đến nhà, tài vận hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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