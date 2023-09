Tử vi tuổi Ất Hợi năm 2021 nữ mạng: Hao tài tốn của sức khỏe kém

Tuổi Ất Hợi nữ mạng gặp nhiều chuyện khó khăn

Bên cạnh đó, theo quan niệm của ông cha ta từ ngàn đời xưa, dù gặp sao tốt hay xấu cũng nên làm lễ hóa giải. Vì vậy, trong năm 2021 này, nữ mạng tuổi Ất Hợi cần làm một cái lễ giải hạn để vận dụng triệt để vượng khí. Đồng thời tránh được những rủi ro, hao tốn phát sinh. Cũng như tăng cường may mắn, mang lại tâm lý tự tin, lạc quan trong cuộc sống.

Theo đó, thời gian thích hợp để làm lễ cúng sao Thủy Diệu là vào ngày 21 âm lịch hàng tháng. Đặc biệt, vào thời điểm đầu năm nên cúng giải hạn vào ngày 21 tháng 1 âm lịch đây chính là ngày sao Thủy Diệu giáng hạ. Giờ đẹp để cúng sao Thủy Diệu vào khoảng từ 19h - 21h. Sau khi làm lễ xong, chờ hết tuần hương thì hoá sớ, bài vị và tiền vàng. Sau đó vẩy rượu lên, lấy muối gạo rắc bốn phương tám hướng.

Tử vi Ất Hợi 2021 nữ mạng - hạn Toán Tận: Họa gởi tai bay

Những người gặp hạn Toán Tận trong năm đều bị mất tiền bạc. Của không dự tính được, tai họa bất ngờ ập tới khó trở tay. Ngày nay, ít gặp chuyện cướp bóc, nhưng tiền bạc dễ mất khi hùn vốn làm ăn chung. Đặc biệt, tuổi Ất Hợi nữ mạng vào năm 2021 này sẽ hao tốn tiền của khi hùn hợp làm ăn khai thác lâm sản. Gặp tai nạn bất ngờ, tiền bạc mất, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng.

Chính vì vậy, trong năm 2021, nữ nhân tuổi Ất Hợi cần phải cẩn thận khi đi ra ngoài đường. Tuyệt đối không mang theo nhiều tiền bạc, của cải khi đi xa. Cho dù đó là đi làm ăn, đi chơi, đi du lịch hay bất cứ đâu. Làm như vậy sẽ tránh được nạn cướp giật, giảm hao tài sản cũng như không làm ảnh hưởng đến tính mạng của mình và mọi người trong gia đình.

Tuổi Ất Hợi năm 2021 dễ tiêu hao tiền của

Bên cạnh đó, bạn cũng không nên làm ăn chung vốn, kẻo sẽ bị tai nạn, tiêu hao tiền bạc, sức khỏe. Đồng thời luôn phải cẩn trọng trước mọi việc. Bởi có tai họa ập đến bất ngờ, không nên xem thường bất cứ nguy cơ nào.

Để giải hạn Toán Tận thường rất khó. Vì vậy, bạn hãy cố gắng ăn ở cho tốt để ở hiền gặp lành. Tu nhân, tích đức, trau dồi đạo đức, phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện. Đồng thời hãy siêng năng, chu đáo trong việc lễ bái tổ tiên, đi đền chùa lễ thần phật, cầu bình an, khỏe mạnh. Bởi dân gian đã có câu “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Hơn nữa, sức mạnh vô hình từ thế giới tâm linh vô cùng linh thiêng, mạnh mẽ. Do đó, chỉ có làm việc tốt sống thiện mới được tổ tiên, thần phật chứng giám, che chở bảo vệ sự bình an và mang lại may mắn. Đây cũng là cách giải hạn Toán Tận tốt nhất.

Xem tử vi tuổi Ất Hợi nữ mạng năm 2021 - Phạm Hoang Ốc

Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng. Còn Ốc có nghĩa là nhà. Hiểu đơn giản Phạm Hoang Ốc nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh. Vào năm Phạm Hoang Ốc thì không nên xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn này sẽ khiến cho công việc gặp trắc trở, khó khăn. Mọi sự vất vả, cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát. Kể cả sức khỏe, quan hệ gia đình cũng ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực.

Theo cách tính hạn tuổi Hoang Ốc thì trong năm 2021, tuổi Ất Hợi 1995 nữ mạng là 27 tuổi âm phạm hạn tuổi Hoang Ốc – Tam Địa Sát. Khi phạm Tam Sát sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm, phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau bệnh tật, tai nạn bất ngờ…

Để hóa giải Tam Sát hiệu quả, trước hết Quý nữ tuổi Ất Hợi phải nhớ rằng không được động thổ. Tuyệt đối không kích hoạt hay gây tác động khiến cho phương vị Tam Sát của năm hay tháng bị xáo trộn.

Tuổi Ất Hợi gặp hạn Toán Tận

Khi có việc quan trọng cần tiến hành, bắt buộc phải động đến Tam Địa Sát thì cần lưu ý tránh hướng chủ Tam Sát. Đồng thời bố trí một số vật phẩm phong thủy hóa sát để hóa giải.

Bên cạnh đó, quý nữ tuổi Hợi cần chú đến hướng xuất hành đầu năm để tránh phạm Tam Địa Sát. Theo đó, để giúp bạn cả năm bước đến được những thành công, gặt hái được những thành công trong năm mới thì hãy xuất hành khỏi nhà sau lúc giao thừa. Ngay sau giao thừa bạn có thể xuất hành đi lễ chùa, lễ đền.

Mặc dù Phạm Hoang Ốc, hạn Toán Tận, nhưng về mặt tình duyên thì rất tốt. Tuổi Ất Hợi năm 2021 nữ mạng trong năm nay sẽ gặp giai đoạn chín mùi. Gặp được đối tượng phù hợp để kết hôn. Tháng 8, tháng 10 và tháng 12 âm lịch năm 2021 là thời điểm đẹp để về chung một nhà với người thương. Cần tránh tháng cô Hồn, tháng 4 âm lịch. Với những chị em đã lập gia đình rồi thì chuyện vợ chồng khá hòa hợp. Tình cảm các thành viên trong gia đình dễ chịu.

Tài sản, sự nghiệp không tốt nhưng tình duyên khởi sắc

Qua đây có thể thấy rằng tử vi tuổi Ất Hợi năm 2021 nữ mạng có rất nhiều điều cần phải lưu tâm. Từng bước đi, từng việc làm phải cẩn thận để tránh tai bay vạ gió. Tuy nhiên, việc chiêm nghiệm tử vi là cố định, nhưng hành động của mỗi người là bất định. Vì vậy vận mệnh mỗi năm của mỗi người sẽ có thay đổi lớn phụ thuộc vào hành động và thái độ của bản thân. Nếu sống tốt, tuổi Ất Hợi năm 2021 nữ mạng sẽ gia tăng được tài lộc và giảm trừ được vận hạn, khó khăn trong năm.