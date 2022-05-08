Tử vi tuần mới (9/5 - 15/5), Cát Tinh bừng sáng số mệnh, 3 con giáp này 'làm một thời - ăn một đời', tiền bạc bùng nổ khoe sắc, tài lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 08/05/2022 22:48

Theo dự đoán tử vi tuần mới (9/5 - 15/5), "qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai", 3 con giáp này công danh sự nghiệp khởi sắc, tài chính lên hương vượt trội, thành công vang dội, vạn sự mỹ mãn.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu quả thật đã "qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai". Nếu như vào thời gian tới, bản mệnh đã phải chịu không ít khó khăn, thử thách, thì trong tuần mới (9/5 - 15/5), họ sẽ được đền bù lại gấp nhiều lần trước đó.

Những người tuổi Sửu có một may mắn rất lớn về sự giàu có trong tuần mới (9/5 - 15/5). Con giáp may mắn này có thể kiếm được nhiều tiền thông qua đầu tư. Bên cạnh đó, việc mở một cửa hàng ở những nơi bận rộn và thịnh vượng sẽ dễ dàng mang lại cho bạn một gia tài. Với thời cơ tốt như thế này, tuổi Sửu có thể trở thành một trong những con giáp giàu có nhất.

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Những người tuổi Sửu có một may mắn rất lớn về sự giàu có trong tuần mới (9/5 - 15/5) - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi tuần mới (9/5 - 15/5) cho hay, tuổi Mão có Nguyệt Lệnh lâm cung, Lâm Quan hỗ trợ. Con giáp này chỉ cần dốc toàn trí lực, dồn tâm huyết vào theo đuổi mục tiêu mà mình đặt ra. Nếu có thể chủ động nắm bắt cơ hội, tuổi Mão có thể đạt được bước đột phá trong công việc.

Theo dự đoán tử vi 12 con giáp, người tuổi này cũng nên chú ý đến việc xây dựng các mối quan hệ xã giao hài hòa, đặc biệt là ở nơi làm việc. Tuổi Mão cần đối đãi chân thành với người xung quanh để có thể tìm thêm những người bạn mới. Tài lộc trong tuần mới (9/5 - 15/5) của tuổi Mão được dự báo là ổn định, không cần phải lo lắng về thu nhập.

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Tử vi tuần mới (9/5 - 15/5) cho hay, tuổi Mão có Nguyệt Lệnh lâm cung, Lâm Quan hỗ trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi tuần mới (9/5 - 15/5), người tuổi Mùi như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến, mưu sự dễ thành. Tiền bạc cũng vì thế mà hanh thông, đời sống vật chất thêm phần dư giả. Đây là thời điểm thích hợp để đầu tư làm ăn, hứa hẹn tài khí vượng, có tài lộc đưa tới.

Sự may mắn mà con giáp tuổi Mùi có được dường như được nhân lên gấp đôi trong thời gian này. Nhờ có quý nhân phù trợ nên công việc của tuổi Mùi dường như luôn diễn ra suôn sẻ, không gặp phải trở ngại gì quá lớn. Nếu đang ấp ủ ý định kinh doanh thì đây là cơ hội tốt của người tuổi Mùi.

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Theo tử vi tuần mới (9/5 - 15/5), người tuổi Mùi như 'cá gặp nước', có nhiều cơ hội để thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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