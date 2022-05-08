Đúng 23 ngày tới, Nhật Nguyệt hội tụ chiếu hào quang, 3 con giáp này xòe tay hứng lộc, thu về bạc ngàn tiền vàng và của cải, vạn sự hanh thông, phước lành hội tụ

Tâm linh - Tử vi 08/05/2022 22:16

Tử vi 23 ngày tới cho biết, nhờ có lộc tài từ Nhật Nguyệt mà 3 con giáp này lên hương thấy rõ, cuộc sống ấm no sung túc, giàu có hưng vượng hơn người, vạn sự hòa hảo, công danh sự nghiệp vững vàng.

Tuổi Tuất

Nếu như trong thời gian qua, người tuổi Tuất gặp được "mùa vàng" rực rỡ được coi là "làm một tháng, ấm cả năm" thì trong 23 ngày tới, vận may của họ còn lớn hơn, khiến những người khác phải đỏ mắt ghen tị.

Tử vi 12 con giáp tiết lộ rằng, cung tài vận của tuổi Tuất năm nay sẽ được hanh thông, thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh. Bởi người tuổi Tuất sẽ có thêm nhiều cơ hội thăng tiến và có thêm nguồn thu nhập từ công việc chính. Con giáp may mắn này một khi đã xác định kế hoạch thì có thể thoải mái thực hiện, không cần phải lo trước lo sau hoặc có người hãm hại.

con giap may man 1
Trong 23 ngày tới, vận may của tuổi Tuất còn lớn hơn, khiến những người khác phải đỏ mắt ghen tị - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn hiền lành, thông minh và ít nói. Đa số họ đều là những người có tâm hồn rộng rãi và sống một cuộc sống vô tư, vui vẻ và lành mạnh. Trong cuộc sống, những người tuổi Mùi thông minh và chu đáo, vì vậy họ có thể đạt được thành công trong bất cứ công việc gì họ làm.

Theo tử vi 23 ngày tới, con giáp tuổi Mùi mang số mệnh phú quý, chỉ cần vượt qua được thử thách, càng về sau càng thăng hoa. Đặc biệt, trong giai đoạn này này, người tuổi Mùi sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, của cải sung túc, rất giàu sang. Một khi xây dựng được cơ ngơi ổn định thì có thể bình yên tận hưởng cuộc sống sung sướng đến hết đời.

con giap may man 2
Theo tử vi 23 ngày tới, con giáp tuổi Mùi mang số mệnh phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 23 ngày tới, tuổi Dậu gặp thời khởi sắc, báo hiệu thời gian tài chính ổn định, không có nhiều sóng gió, thăng trầm. Công việc làm ăn khá suôn sẻ, có quý nhân phù trợ, không gặp trở lực nào quá lớn và bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời bùng nổ.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu bước vào cục diện Thái Tuế tương hợp, vận thế của con giáp này tương đối hanh thông. Do có cát tinh nhập mệnh, áp chế được hạn tiểu nhân nên rất nhiều mặt trong cuộc sống có sự cải thiện đáng kể. Con giáp này có thể nhanh chóng chuyển bại thành thắng, gặp hung hóa cát, làm việc gì cũng suôn sẻ.

con giap may man 3
Trong 23 ngày tới, tuổi Dậu gặp thời khởi sắc, báo hiệu thời gian tài chính ổn định - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay, MAY MẮN lội ngược dòng, 3 con giáp này giàu có hưng vượng, tài lộc ngút ngàn, tiền của đề huề, công danh sự nghiệp thăng tiến chạm đỉnh vinh quang

Sau hôm nay, MAY MẮN lội ngược dòng, 3 con giáp này giàu có hưng vượng, tài lộc ngút ngàn, tiền của đề huề, công danh sự nghiệp thăng tiến chạm đỉnh vinh quang

Tử vi 12 con giáp tiết lộ, nhờ có phước lành ơn trên mà 3 con giáp may mắn này có vận trình công danh sự nghiệp hanh thông mỹ mãn, vạn sự hưng vượng, cầu được ước thấy, ăn nên làm ra sau hôm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 23 ngày tới tử vi hôm nay 12 con giáp tử vi tháng 5 tử vi năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 2 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng