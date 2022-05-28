Tử vi tuần mới (30/5 – 5/6) của 12 con giáp: Sửu có công việc bình ổn không sóng gió, Mão có sự nghiệp phơi phới, hoàn thành xuất sắc công việc

Trong tình cảm, bạn cảm thấy áp lực vì ảnh hưởng bởi quá nhiều yếu tố xung quanh: gia đình nhà chồng, quan hệ đồng nghiệp, bạn bè… Đối phương lại không hề cảm thông nên khó tránh lúc bất hòa, to tiếng.

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp , người tuổi Tý đón hung tinh Thiên Tuất thay cho cát tinh Thiên Hỷ và Thiên Vượng, nên vận trình giảm sút đáng kể, làm gì cũng phải thận trọng.

Vợ chồng mới cưới tình cảm vẫn chưa thực sự bền vững. Đây chính là thời điểm lý tưởng để kẻ thứ ba có thể xen ngang phá hoại tình yêu, nên đề phòng vẫn hơn.

Vận đào hoa của người độc thân thấp, không nên tiến hành xem mặt đối phương, tránh mâu thuẫn xảy ra khiến cả hai bên đều khó chịu.

Vận thế sự nghiệp kém sắc hơn so với tuần trước, xuất hiện tình trạng khó tập trung làm việc hoặc phạm sai sót đơn giản nhưng lại ảnh hưởng tới lợi ích toàn cục diện. Bên cạnh đó, khó tránh tình trạng mâu thuẫn, tranh chấp với đồng nghiệp hoặc cấp trên.

Với những ai có ý định dấn thân vào quan trường hoặc tham vọng được bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo mới cần phải hết sức thận trọng. Rất có thể cấp dưới sẽ gây chuyện thị phi khiến con đường thăng tiến gặp trở ngại. Trong tuần, bạn nên dành nhiều thời gian chăm chút các mối quan hệ xã giao nhiều hơn nữa.

Người làm kinh doanh, buôn bán hay hành nghề tự do cần thận trọng khi hợp tác làm ăn với những ai tuổi Mão, Tuất, tránh phát sinh tranh chấp tiền bạc, mâu thuẫn tình cảm.

Tuổi Sửu

Xem tử vi tuần mới, công việc của người tuổi Sửu khá bình ổn trong tuần. Áp lực công việc giảm đi, những hạng mục khó khăn, chưa được triển khai trước đó sẽ nhận được sự giúp đỡ của cấp trên, sẽ sớm được giải quyết.

Mâu thuẫn giữa bạn với đồng nghiệp cũng được hóa giải ở mức độ nhất định, nhìn chung quan hệ xã giao cũng ổn định, không quá sóng gió.

Với những ai chưa xác định được định hướng nghề nghiệp, tuần này là cơ hội tốt để học hỏi từ người bề trên, những ai đã có bề dày kinh nghiệm. Nhiều khả năng bạn sẽ tìm được hướng đi mới, phù hợp với sở thích cũng như chuyên môn hơn.

Người làm chủ, kinh doanh, buôn có một tuần làm việc vất vả, nhưng thu về cũng kha khá. Có điều, nên thận trọng với đối tác mới, tránh tình trạng phá tài xảy ra.

Vận trình tình cảm có phần khởi sắc hơn nhờ cát tinh Thiên Phúc che chở. Suy nghĩ về người cũ, mối tình cũ sẽ nhanh chóng chấm dứt.

Thay vào đó, bạn mạnh mẽ và tự tin hơn trong giao tiếp, dám thể hiện tài năng, cá tính. Chính điều đó đã tạo ra sứt hút khó cưỡng từ bạn. Vận đào hoa theo đó ngày càng tăng, không khó để khiến “con tim vui trở lại”.

Vợ chồng cũng khó tránh lúc mâu thuẫn vì những vấn đề liên quan đến tiền bạc, chuyện con cái, sức khỏe… nhưng nhìn chung, mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát, không đáng lo ngại.

Tuổi Dần

Sang tuần mới, do ảnh hưởng của hung tinh Thiên Tuất, tinh thần của người tuổi Dần xuống dốc nghiêm trọng. Làm việc gì cũng thấy trở ngại vì bạn quá nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều, thậm chí cả chuyện chăn gối vợ chồng cũng không như ý muốn.

Dù là các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng vẫn khó tránh lúc giận hờn do ảnh hưởng từ hung tinh Thiên Ách. Dù hai bạn đã lên kế hoạch cho đám cưới, nhưng dự tính lên xuống vẫn chưa thống nhất.

Trong tuần, người độc thân cần phải thận trọng với những mối quan hệ khác giới. Không nên vì chút yếu lòng mà trao gửi yêu thương nhầm chỗ, để kẻ xấu lợi dụng lừa gạt tiền bạc.

Tinh thần làm việc phần giảm sút, bạn khó lòng tập trung mà hoàn thành tốt công việc. Nhìn chung, hiệu quả làm việc chỉ đạt 60%, bạn chưa thực sự hài lòng.

Trong tuần, tốt nhất bạn không nên mở rộng quy mô kinh doanh hay hạng mục đầu tư trong tuần này, bởi tỉ lệ thành công không cao.

Khi kí kết hợp đồng hay những giấy tờ, văn bản quan trọng, cần rà soát tỉ mỉ các điều khoản. Chỉ một sai sót nhỏ về con số hay điều kiện ràng buộc, bạn sẽ chịu tổn thất lớn về tài chính cũng như uy tín của mình.

Người kinh doanh, làm ngành nghề tự do đối mặt với một tuần làm việc không mấy thuận lợi. Nguồn vốn và nhân lực vẫn là những khó khăn chính mà bạn cần phải tìm mọi cách để khắc phục nếu muốn thúc đẩy tình hình kinh doanh thêm thuận lợi.

Tuổi Mão

So với tuần trước, vận thế của người tuổi Mão đã khởi sắc hơn hẳn. Mặt tình cảm có Thiên Hỷ cát tinh mang tin vui tới, tình yêu nở hoa kết trái. Vợ chồng hạnh phúc, xóa nhòa mọi mâu thuẫn, hoài nghi.

Người độc thân vượng vận đào hoa, không khó để tìm cho mình đối tượng ưng ý. Tiến trình phát triển tình cảm nhanh như vũ bão, khiến bạn cũng cảm thấy bất ngờ. Nhưng nên nhớ, đừng yêu mù quáng, kẻo người chịu thiệt là chính bạn mà thôi.

Những vợ chồng hiếm muộn con cái nên tranh thủ kỳ nghỉ hè để đi du lịch cùng nhau. Điều quan trọng hơn cả là giữ tinh thần bình ổn, tâm lý thoải mái. Thiên Hỷ và Thiên Vượng sẽ sớm mang tin vui tới.

Vận trình sự nghiệp tuần mới hanh thông phơi phới. Những khó khăn hay vấn đề khúc mắc trong công việc sẽ được xử lý triệt để. Tư duy sáng tạo, trí tuệ thông thái của bạn được phát huy tối đa. Dù cấp trên có đưa ra yêu cầu cao tới đâu, bạn cũng vẫn hoàn thành xuất sắc.

Với những ai đang có ý định nhảy việc, bạn nên tận dụng tốt các mối quan hệ xã giao để tìm được công việc ưng ý. Tuần này là thời điểm phù hợp để bạn cân nhắc hoặc sắp xếp lại công việc.

Người kinh doanh, buôn bán cần thận trọng khi tiếp xúc với đối tác tuổi Tý hoặc Mão. Tránh tình trạng bằng mặt không bằng lòng, kết quả cuối cùng khiến cả hai đều phải chịu tổn thất.

Tuổi Thìn

Vận trình tình cảm của người tuổi Thìn trong tuần mới đi xuống. Dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng vì cách xử sự thiếu khéo léo, lại có phần không tôn trọng của đối phương khiến bạn thất vọng, cảm giác như đã chọn nhầm người.

Một vài vấn đề về tài chính, cách nuôi dạy con cái, quan điểm sống… không giống nhau cũng là nguyên nhân khiến các mâu thuẫn của hai bạn ngày càng chồng chất. Nếu không tìm cơ hội để sẻ chia, giải quyết triệt để, e rằng gia đình sẽ chẳng thể yên ấm nổi.

Người độc thân kém vận đào hoa, lại có hung tinh Thiên Ách ảnh hưởng, tỉ lệ gặp được tình yêu đích thực không cao. Dẫu vậy, bạn vẫn nên chủ động trong giao lưu, kết bạn thì cơ hội gặp được người ưng ý sẽ cao hơn.

Trong công việc, bạn bị kẻ tiểu nhân chơi xấu, tìm cách hãm hại nhằm đẩy bạn ra khỏi vị trí hiện tại, hay đơn thuần là vì họ đố kị với tài năng của bạn. Mối quan hệ giữa bạn và cấp trên cũng không lý tưởng, nên nhẫn nhịn thì hơn.

Người kinh doanh, buôn bán cần đề cao cảnh giác khi bắt tay hợp tác với người tuổi Hợi hoặc Mão, tránh tình trạng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, không đạt được hiệu quả gì lại còn gây thêm mâu thuẫn.

Tuổi Tỵ

Xem bói tử vi, tuần này, vận thế tình duyên của người tuổi Tỵ khá thuận lợi, tình cảm lứa đôi bình ổn, có Thiên Hỷ báo tin về đám cưới, chuyện sinh con đẻ cái, khách quý tới thăm…

Sự hoài nghi, thái độ bất cần sẽ được thay thế và sự tin tưởng, thái độ ân cần, chu đáo. Trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống, tình cảm của hai bạn càng gắn bó bền chặt. Bạn thầm cảm ơn vì mối nhân duyên tốt đẹp này.

Vận đào hoa của bạn khá vượng, dễ có người thầm thương trộm nhớ. Người này không ở đâu xa, ngay tại lớp học chuyên sâu, nơi làm việc của bạn. Hãy chăm sóc vẻ bề ngoài của mình nhiều hơn, tạo ấn tượng không thể xóa nhòa trong tâm trí người ấy.

Hiệu quả công việc được nâng cao rõ rệt. Khả năng tập trung cao độ và sự phán đoán nhạy bén mang lại không ít thành công cho bạn.

Những người mới đi làm hay vừa nhậm chức, nên tìm cơ hội để khẳng định năng lực của mình. Đừng ngại ngần phô diễn tài năng, nó sẽ là bước đệm giúp bạn nhanh chóng được tập thể chú ý tới.

Đây là tuần khá bận rộn nhưng cũng thu được không ít thành quả đối với chủ doanh nghiệp, người kinh doanh, buôn bán hay người làm nghề tự do. Nhưng cần lưu ý khi bắt tay hợp tác với người tuổi Sửu hoặc Ngọ vì dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp.

Mặt sức khỏe, do ảnh hưởng của hung tinh Thiên Sát nên xuất hiện tình trạng đau nửa dầu, hoa mắt chóng mặt, đau vai gáy. Bạn nên điều chỉnh lại chế độ làm việc, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao sao cho phù hợp hơn.

Tuổi Ngọ

Một tuần sôi động, hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị đang chờ đợi người tuổi Ngọ ở phía trước. Dù là trong công việc hay chuyện tình cảm, mọi thứ đều diễn ra theo đúng dự liệu và tính toán của bạn.

Tình yêu lứa đôi nở hoa kết trái. Tình cảm gia đình hòa thuận, vợ chồng con cái tìm được tiếng nói chung. Cả nhà có chuyến du lịch, kỳ nghỉ ngơi thú vị, tình cảm gia đình thêm gắn kết.

Các cặp đôi dù mới yêu hay đã gắn bó một thời gian dài đều hài lòng với mối quan hệ hiện tại. Cả hai cùng động viên nhau phấn đấu trong công việc, sự nghiệp để xây dựng nền tảng tài chính vững chắc, sẵn sàng đón nhận cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Tuần này là cơ hội để con giáp này thể hiện năng lực tiềm ẩn, sự thông minh lanh lợi của mình trước lãnh đạo. Hãy mạnh dạn bày tỏ quan điểm ắt sẽ được ghi nhận. Nhưng nên nhớ, làm gì cũng cần giữ thái độ khiêm tốn, kẻo sẽ rước họa tiểu nhân vào mình, cản trở đường thăng tiến.

Người làm chủ doanh nghiệp, kinh doanh, buôn bán đón nhiều tin vui về tài lộc. Kế hoạch lớn hay nhỏ đều thu về khoản tiền khá, làm gì cũng được quý nhân trợ giúp.

Chú ý đề phòng khi làm ăn chung với người tuổi Tý và Thân, tránh tình trạng đôi co, cãi vã vì lợi ích cá nhân.

Tuổi Mùi

Dù là công việc hay chuyện tình cảm, người tuổi Mùi đều có cảm giác thư thái trong tuần mới. Mọi thứ đều diễn ra theo ước muốn của bạn, nên không phải lo nghĩ quá nhiều. Thay vào đó cứ tập trung làm việc theo kế hoạch đã đặt ra, không phải vắt óc suy nghĩ mà hiệu quả lại cao.

Trong công việc, bạn sớm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, nên tâm trạng lúc nào cũng phấn chấn, tươi vui phơi phới. Cơ hội kí kết hợp đồng thành công là rất lớn, hãy mạnh dạn đề suất với cấp trên.

Người làm chủ, kinh doanh, buôn bán cũng được làm ăn vào cầu, tài lộc không ngừng thăng tiến. Nhất là những công ty vừa mới thành lập không lâu, sẽ có cơ hội hợp tác với đối tác có tiềm lực kinh tế vững mạnh, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Bạn nên hợp tác với người tuổi Mão và Thìn sẽ thu được lợi nhuận lớn hơn.

Đây là thời điểm lý tưởng để bạn bày tỏ tình cảm chân thành của mình với đối phương, tỉ lệ thành công cao vì có Thiên Vượng cát tinh che chở.

Cuộc sống hôn nhân hài hòa, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu được cải thiện. Nếu hai vợ chồng bạn sống độc lập, nên chủ động về thăm nhà, họ hàng hai bên để gắn kết tình thân.

Người độc thân vượng vận đào hoa, ra đường được nhiều người để ý, tới công ty có nhiều vệ tinh vây xung quanh. Nếu chủ động gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động tập thể, bạn sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý.

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới của người tuổi Thân kém sắc hơn đôi chút so với tuần trước. Cuộc sống hôn nhân gặp phải không ít trở ngại, vợ chồng cãi vã vì chuyện liên quan đến phân chia tài sản, cha mẹ con cái mâu thuẫn, to tiếng vì bất đồng quan điểm sống.

Các cặp đôi mới cưới cũng khó tránh khỏi bất đồng. Dù trong tình huống nào, hai bên không nên to tiếng trước mặt người khác để giữ thể diện cho nhau.

Cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với đối tượng khác giới giảm do ảnh hưởng của công việc hay tâm trạng bất ổn, vận đào hoa lại không vượng. Thời điểm này vẫn nên tập trung vào công việc, sự nghiệp thì hơn.

Vận trình công việc cũng đi xuống. Đôi khi bạn tỏ ý nghi ngờ quyết định của cấp trên, năng lực của đồng nghiệp, thậm chí còn cho rằng chính họ đã gây ra trở ngại trong công việc của mình, từ đó dễ nổi giận vô cớ, khó tập trung làm việc, mắc khá nhiều sai sót.

Tuần này, trên khuôn mặt bạn thể hiện rất nhiều tâm sự, nhiều nỗi lo về tài chính và định hướng trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Từ đó nảy sinh ý nghĩ tiêu cực, càng muốn đi đâu đó thật xa để trốn khỏi thực tại đang quay cuồng, điên đảo.

Để thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực đó, chính bạn chứ không phải ai khác cần điều chỉnh lại trạng thái tâm lí, cách thức làm việc. Tranh thủ thời gian rảnh để nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè, gần gũi với thiên nhiên giúp đầu óc thư thái.

Người làm chủ kinh doanh, buôn bán cần điều chỉnh lại thái độ của mình với nhân viên cấp dưới. Tài vận không lý tưởng, tránh mở rộng quy mô, phạm vi kinh doanh. Đề cao cảnh giác khi có người tuổi Mão, Thìn yêu cầu hợp tác, tránh họa vô đơn chí.

Tuổi Dậu

Cuộc sống hôn nhân của tuổi Dậu trong tuần này có chút trục trặc, vợ chồng cãi vã, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu càng xuống dốc, không khí gia đình bí bách, không còn vui tươi như xưa.

Nên nhớ, trong mọi tình huống, dù là mâu thuẫn nhỏ hay cãi vã lớn, bạn cũng nên giữ thể diện cho đối phương. Để khi cả hai bình tĩnh lại sẽ càng dễ tìm ra phương hướng giải quyết vấn đề.

Sự nghi ngờ, thái độ thiếu tin tưởng của bạn chính là liều thuốc độc giết chết tình yêu đôi lứa, hạnh phúc gia đình. Nhanh chóng tỉnh táo lại để không phạm phải sai lầm.

Người độc thân chịu ảnh hưởng của đào hoa sát, tốt hơn hết vẫn nên tập trung vào công việc, chuyện học hành thì hơn. Nhân duyên do trời định, có gượng ép cũng không được.

Trong công việc, do ảnh hưởng của hung tinh Thiên Tuất, bạn dễ bị kẻ tiểu nhân nói xấu sau lưng hoặc gây chuyện thị phi nhằm tranh công đoạt vị. Tốt nhất nên tập trung làm việc, tránh quản chuyện bao đồng kẻo tự rước rắc rối thị phi vào mình.

Nghiêm trọng hơn, vì thấy quá áp lực nên một số bạn buộc phải tính tới khả năng nhảy việc. Hãy thật bình tĩnh và kiên nhẫn, vì mọi việc đều có cách giải quyết, nóng vội chỉ khiến bạn đi tới quyết định sai lầm.

Người kinh doanh, buôn bán nên cẩn thận khi hợp tác với người tuổi Mão và Tuất, tránh nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã.

Tuổi Tuất

Bước sang tuần mới, vận thế của người tuổi Tuất không ngừng biến đổi, có phẩn kém sắc hơn so với tuần trước. Sự kén chọn quá kĩ càng, cộng với yêu cầu quá cao về nửa kia khiến bạn vẫn chưa thể tìm được đối tượng ưng ý.

Bên cạnh đó, bạn chưa thực sự nghiêm túc trong các mối quan hệ nên những “vệ tinh” xung quanh ngày càng ít dần. Sự lo lắng, sợ hãi thái quá về cuộc sống hôn nhân là rào cản lớn nhất ngăn bạn tìm kiếm tình yêu đích thực của mình. Mỗi lần vấp ngã là một lần đau, nhưng khi đã vượt qua nó, bạn sẽ chiến thắng tất cả.

Cuộc sống gia đình gặp nhiều sóng gió, đặc biệt do áp lực công việc và tài chính khiến gia đình có thể rạn vỡ bất cứ lúc nào, đặc biệt là những cặp vợ chồng vừa mới kết hôn chưa lâu.

Mặt công việc không lý tưởng, nhiều khả năng vì đồng nghiệp cũ từ chức nên bạn phải gánh vác xử lí “hậu quả” mà người đó để lại. Nếu không giải quyết khéo léo, bạn còn bị cấp trên khiển trách.

Ngoài ra, khi kí kết hợp đồng hay những giấy tờ quan trọng, bạn phải hết sức thận trọng, tránh xảy ra sai sót gây tổn thất lớn về tiền bạc.

Khi tiến hành hợp tác, bắt tay làm ăn với người tuổi Ngọ và Dậu, bạn cần đề cao cảnh giác, tránh phát sinh tranh chấp không đáng có, gây tiêu hao tiền bạc.

Tuổi Hợi

Chịu ảnh hưởng xấu từ hung tinh Thiên Tuất, vợ chồng người tuổi Hợi “đồng sàng dị mộng”, cạnh nhau nhưng tâm hồn xa lạ, hoài nghi. Dù không tranh cãi lớn tiếng, nhưng sự lạnh nhạt còn có sức mạnh khủng khiếp hơn, khiến tình cảm rạn nứt bất cứ lúc nào.

Bên cạnh đó, khối lượng và áp lực công việc lớn khiến bạn không còn tâm trí dành cho chuyện tình cảm riêng tư. Đôi bên không hiểu nhau dẫn tới hàng loạt mâu thuẫn nảy sinh.

Lúc này, bạn nên nhờ tới sự trợ giúp của cha mẹ, người thân hay bạn bè thân thiết. Họ là người ngoài cuộc, sẽ có cái nhìn khách quan, giúp hai bạn nhanh chóng hóa giải mâu thuẫn.

Người độc thân vẫn chưa có tiến triển mới trong chuyện tình cảm, thậm chí còn bị đối phương từ chối lời đề nghị kết thân vì cho rằng chưa thấy được sự chân thành ở bạn.

Trong công việc, bạn khó tập trung làm lụng khi đầu óc lúc nào cũng bận rộn xử lí mâu thuẫn, tranh chấp với đồng nghiệp. Trong khi đó, cấp trên lại không thông cảm.

Vấn đề lớn nhất bạn gặp phải trong tuần này chính là không thể chia sẻ với mọi người xung quanh. Chính vì thế, đừng tỏ ra nóng vội mà hãy bình tĩnh, kiên nhẫn trao đổi vấn đề, cho tới khi cả hai phía cùng đạt được thỏa thuận thống nhất mới thôi.

Người làm chủ kinh doanh, buôn bán cần lưu ý tới vấn đề nguồn vốn. Cần biết lượng sức mình, tránh đầu tư ồ ạt khi chưa tìm hiểu kĩ nhu cầu, thị hiếu của khách hàng. Ngoài ra, khi hợp tác với người tuổi Dậu và Mùi, bạn phải hết sức thận trọng, tránh bị lừa gạt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!