Tử vi thứ 6 (27/5/2022) của 12 con giáp: Dần rủng rỉnh tiền tha hồ chi tiêu, Tỵ và nửa kia biết cách thông cảm cho nhau, Dậu có cơ hội gặp lại bạn cũ

Thương Quan sẽ chỉ ra cho con giáp tuổi Tý nhận ra rằng những nghi ngờ của bạn là vô căn cứ. Thế nên hãy thư giãn và tận hưởng những hạnh phúc mà bạn xứng đáng có được nhé, đừng nghĩ ngợi nhiều.

Tam Hợp khuyến khích con giáp tuổi Tý cần lắng nghe người thương hơn. Chia sẻ một cách đầy đủ và lắng nghe nguyên nhân của sự đau khổ của nhau là cách duy nhất để các cặp vợ chồng vượt qua những khác biệt của nhau.

Thổ - Thủy xung khắc dự báo tiêu cực liên quan tới tình hình sức khỏe của bản mệnh, trong ngày Hè oi bức bạn nên chọn bộ đồ nhẹ nhàng để cơ thể được "thở" bạn nhé. Nên ưu tiên mặc quần áo vải cotton nhẹ vì chúng giúp da được hô hấp và giảm sự toát mồ hôi.

Tuổi Sửu

Sửu Thìn Tương Phá cho thấy con giáp tuổi Sửu càng cứng đầu càng gây thêm căng thẳng cho tình cảm của bạn. Sự hài hòa là vô cùng quan trọng trong đời sống. Các yếu tố mâu thuẫn có thể sẽ cần phải có sự thỏa hiệp thế nên đừng cố chấp nhé, bạn sẽ chỉ mệt mỏi thôi.

Chính Ấn cho thấy tuổi Sửu khá nhạy bén. Hãy lắng nghe những cảm xúc của mình và để chúng mách nước cho bạn biết cần phải làm gì nhé. Đừng bỏ qua những thông điệp mà giác quan đang cố gắng mách bảo bạn.

Thổ khí vượng khuyên bản mệnh chăm lo hơn cho sức khỏe của bản thân, có thể một số biểu hiện không tốt đã diễn ra một thời gian dài nhưng vì bận rộn nên bạn không quan tâm đúng mực mà thôi.

Tuổi Dần

Tam Hội xuất hiện cũng là ngày để tuổi Dần suy nghĩ về các mối quan hệ trong đời sống của mình, liệu bạn có đánh giá được là mình đã may mắn như thế nào hay không khi luôn có người thân ở bên động viên tinh thần? Hãy trân trọng những gì mà bạn có.

Thiên Tài xuất hiện dự báo người tuổi Dần rủng rỉnh tiền tiêu nhưng bạn vẫn nên dành thời gian để tìm tòi, nghiên cứu, trước khi bạn quyết định bỏ tiền ra mua một thứ gì đó. Hãy tự hỏi mình xem món đồ đó có thực sự cần thiết hay không nhé.

Thổ - Mộc xung khắc cho thấy những trúc trắc trên đường tình duyên của mệnh chủ. Người có đôi có thể sẽ xảy ra tranh cãi, bất đồng về những chuyện chẳng xứng đáng. Trong khi đó người độc thân khá tiêu cực, có người thậm chí còn không có ý định kết hôn.

Tuổi Mão

Nhờ có Tam Hội mà con giáp tuổi Mão cảm nhận được sự gắn kết với các thành viên trong gia đình mình. Bạn nên dành nhiều thời gian hơn để quây quần bên mọi người, nghe tâm sự của họ bạn sẽ hiểu hơn về cuộc sống của người khác mà không phải khi nào bạn cũng cơ hội.

Chính Tài như một tin nhắn báo hiệu rằng con đường tài chính của con giáp tuổi Mão đang đi đúng hướng. Bạn chỉ cần phát huy thêm ưu thế và kiên nhẫn chờ thời điểm thích hợp nhất để kiếm lời lớn mà thôi.

Ngũ hành xung khắc chuyện tình cảm của các cặp đôi chẳng mấy yên bình. Đôi bên vì những hiểu lầm vụn vặt mà không ngừng tranh cãi. Cả hai chẳng ai chịu nhường ai khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn trước.

Tuổi Thìn

Thìn Thìn Tự Hình dự báo có nhiều điều khiến con giáp tuổi Thìn băn khoăn lo lắng không yên. Bạn nên tránh việc tự suy diễn thái quá vấn đề vì chỉ có bạn tự làm mình khổ mà thôi. Hãy cởi bỏ hết những áp lực mình tự tạo ra để có cuộc sống yên bình hơn.

Với sự tác động của Thiên Ấn, có thể thấy nay là ngày để tuổi Thìn vận động, để tham gia các hoạt động tương tác, nhờ thế sức mạnh thể chất và tinh thần bạn sẽ được tăng cường đáng kể đấy. Đừng giam mình trong phòng hay quá bận rộn với công việc nhé.

Thổ khí vượng khiến sức khỏe cũng là vấn đề khiến bạn phải mệt mỏi trong ngày này. Nếu có bệnh thì tìm cách để chữa sớm, đừng quá chủ quan mà cho rằng không sao dù là biểu hiện nhỏ.

Tuổi Tỵ

Bạn không đủ tỉnh táo để nhận ra rằng Thiên Quan đang che mờ tâm trí mình đấy con giáp tuổi Tỵ. Dường như bạn đã bỏ qua một cơ hội tốt để lắng nghe những chia sẻ của ai đó. Lần sau nếu như họ góp ý với bạn thì hãy lắng nghe bằng tất cả trái tim rộng mở và sự chân thành nhé. Thông tin mà bạn nhận được không phí chút nào.

Ngũ hành tương sinh hóa giải căng thẳng trong tình cảm của bản mệnh, sau bao sóng gió, cuối cùng thì hai người cũng có thể trở về lại bên nhau. Cả hai dần thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Tình cảm lứa đôi nhờ thế mà ngày càng trở nên khăng khít hơn.

Tuổi Ngọ

Chính Quan tương trợ cho con giáp tuổi Ngọ đang theo đuổi việc học hành có được những lợi thế nhất định. Những việc trước đây tưởng như rất to tát nhưng bạn lại cảm thấy đơn giản, hoàn toàn trong tầm tay.

Ngày Hỏa Thổ tương sinh hậu thuẫn cho các kế hoạch tiền bạc của bản mệnh, bạn cẩn thận hơn khi để dành một phần tiền đề phòng rủi ro sau khi rút được kinh nghiệm từ những sai sót trước đây. Bên cạnh đó, bạn còn được may mắn cho thêm tiền bạc mỗi khi gặp khó khăn.

Trong ngày thứ 6 này nếu đi đâu bản mệnh nên ưu tiên hướng xuất hành: hướng Hỷ thần: Hướng Tây Bắc, hoặc hướng Tài thần: Hướng Tây Nam, hạn chế chọn hướng Hắc thần: Hướng Tây.

Tuổi Mùi

Một ngày để con giáp tuổi Mùi nhận sức mạnh từ Chính Ấn để nuôi dưỡng tư duy nhạy bén của bạn. Hãy chọn cho mình một chủ đề mà bạn không hiểu biết lắm và bắt đầu tìm hiểu, học hỏi nhé. Bạn sẽ khám phá ra nhiều điều hay đấy.

Thổ khí vượng xuất hiện lúc này cũng là lời nhắc nhở để bản mệnh dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Đừng làm việc quá sức và thức quá khuya nhiều ngày vì chúng đang tàn phá sức khỏe của bạn đấy.

Tuổi Thân

Ngày có Tam Hợp cho thấy khi bạn tôn trọng sự khác biệt tình cảm càng hài hòa hơn. Sẽ dễ dàng hơn nhiều để duy trì sự kết nối trong các mối quan hệ khi chúng ta không tranh cãi về những điều nhỏ nhặt.

Tỷ Kiên không hẳn là điều xấu khi giúp con giáp tuổi Thân nhận ra những thay đổi bao gồm cả sự đổi thay của lòng người. Từ đó bạn nhắc nhở mình cần đề phòng hơn, không nên dễ dàng tin tưởng một ai cả.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho những vấn đề liên quan tới sức khỏe của bạn được cải thiện. Nhiều người đã cân đối lại cuộc sống để chăm lo hơn cho từng bữa ăn của mình đủ dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe.

Tuổi Dậu

Lục Hợp dự báo cuộc hội ngộ đầy bất ngờ nào đó sẽ đem đến cho bạn những cảm nhận sâu sắc hơn về mục đích, kế hoạch của mình. Đây là ngày để bạn khám phá chính con người mình đấy, đừng bỏ lỡ.

Người tuổi Dậu sẽ cảm thấy vô cùng khó khăn để có thể đưa ra được một quyết định khôn ngoan ngày hôm nay. Thế nhưng vì có Kiếp Tài nên chớ vội nghe theo lời khuyên của ai đó, bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi bạn biết mình cần phải làm gì nhé.

Thổ - Kim tương sinh cho thấy sức khỏe là điều mà bạn cảm thấy tự tin trong ngày. Thậm chí có những người được khen ngợi vì thân hình đẹp, quyến rũ, càng là động lực để cho bạn tập trung tập luyện.

Tuổi Tuất

Ảnh hưởng của Lục Xung nên con giáp tuổi Tuất có xu hướng gây sự với một nửa của mình. Để bảo vệ chống lại điều này, chúng ta phải luôn tự hỏi liệu vấn đề có đủ quan trọng để có xung đột không.

Nhờ Thiên Ấn mà con giáp tuổi Tuất có ưu thế vì bạn được làm nhiệm vụ thuộc năng lực của mình. Lúc này, việc giúp đỡ mọi người xung quanh sẽ dạy cho bạn biết được nhiều hơn về giá trị của chính mình ngày hôm nay.

Hãy học cách mở lòng mình nhiều hơn và đừng ích kỷ, đó chính là cách để bạn trưởng thành và được yêu thương nhiều hơn trong cuộc sống. Thực ra mỗi khi bạn giúp ai đó, chính bạn cũng đã nhận về niềm vui rồi, không cần phải mong cầu được đáp trả.

Tuổi Hợi

Thực Thần dự báo con giáp tuổi Hợi sẽ truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh ngày hôm nay. Bạn chính là một người chuyển động, khám phá, người khuấy động không khí và đem lại những phút đầy hào hứng cho tập thể đấy.

Ngũ hành xung khắc cho thấy bạn là người chủ động gây sự với một nửa của mình bằng sự duy diễn. Có nhiều lúc, chúng ta cần phải bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, đừng để những xô bồ trong cuộc sống khiến mình tâm trạng bất ổn mà nổi nóng với người thương.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài phòng giã gạo, nơi xay bột và tổ chim hay lồng chim. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí những đồ vật hoặc tiến hành các công việc sửa chữa ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!