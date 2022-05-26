Tử vi thứ 7 ngày 28/5/2022 của 12 con giáp: Tý được Tam Hội nâng đỡ có một ngày thuận lợi, Thìn giúp tập thể vượt qua khó khăn, Thân nhờ người thân góp ý giải quyết được vấn đề khó khăn

Thậm chí, những ai đi làm trong ngày này còn có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên và nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp nhờ có tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm. Khoảng thời gian tiếp theo sẽ là khoảng thời gian đầy hi vọng với bạn.

Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Tý có một ngày yên bình và thuận lợi. Nhờ mối quan hệ xã giao tốt đẹp, dù có gặp phải khúc mắc gì đi chăng nữa, bạn cũng nhanh chóng được mọi người xung quanh giúp đỡ và tìm ra hướng giải quyết.

Thủy vượng cho thấy bản mệnh cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận, não bộ, bàng quang. Hãy chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn và đừng vì công việc bận rộn mà cố tình lờ đi những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể.

Tuổi Sửu

Hôm nay dưới sự nâng đỡ của Thiên Ấn, người tuổi Sửu làm trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, dịch vụ... nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh. Bạn có cơ hội phát huy điểm mạnh của mình, giúp đơn vị phát triển nhanh chóng.

Song bản mệnh cần chú ý mở rộng mối quan hệ với người khác, không nên sống ích kỷ hoặc chỉ sống trong thế giới của riêng mình. Nếu bạn giúp đỡ mọi người vào lúc này thì lúc khác, khi bạn gặp khó khăn cũng sẽ được người khác giúp đỡ.

Thổ khắc Thủy nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm đến gia đình, dù công việc bận rộn đến thế nào đi chăng nữa. Hãy cố gắng dành một khoảng thời gian để quây quần bên các thành viên, cùng trò chuyện và làm các công việc nhà.

Tuổi Dần

Cục diện Tương Phá mang đến những tác động không mong muốn với người tuổi Dần, mà chủ yếu là trên phương diện tình cảm. Những người đã kết hôn cần phải quan tâm và tâm sự với nửa kia nhiều hơn, đừng tiếp tục lờ đi những rạn nứt đã xuất hiện.

Những người còn độc thân cũng không gặp được đào hoa tốt. Bạn khó tìm được người phù hợp và thật lòng quan tâm đến mình. Dường như chưa có ai khiến bạn thực sự rung động. Tốt nhất bạn hãy kiên trì chờ thêm một khoảng thời gian nữa.

Chính Tài cho thấy bạn có một ngày tiền bạc khá dư dả. Bạn có thể được nhận 1 khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra. Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa, bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ hơn nữa.

Tuổi Mão

Hôm nay Tam Hợp tác động khiến người tuổi Mão luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt đầu một ngày mới. Bạn cũng không ngại nhận thêm trách nhiệm cấp trên giao phó.

Các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp, vì thế bạn không cần phải lo lắng nếu vấp phải khó khăn, bởi xung quanh bạn không thiếu người giúp đỡ. Điều bạn nên làm trong khoảng thời gian tới là xác định một hướng đi đúng đắn phù hợp với năng lực của mình.

Thủy sinh Mộc cho thấy bản mệnh được sống trong một gia đình có bầu không khí rất yên bình và ấm áp. Bạn và nửa kia của mình luôn thẳng thắn mọi chuyện với nhau, cùng nhau lo lắng những vấn đề xảy đến trong cuộc sống.

Tuổi Thìn

Hôm nay Chính Ấn giúp sức, người tuổi Thìn có chức có quyền khẳng định được vị thế, vai trò của mình. Bạn đưa ra được những quyết định quyết đoán, giúp tập thể bước qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục phát triển.

Nếu là người làm công ăn lương, bạn khiến cấp trên ấn tượng bởi những gì mà mình đã thế hiện, bạn có thể tìm ra hướng đi mới cho những công việc tưởng chừng đã theo lối mòn. Đây là lúc bạn tiếp tục cố gắng chứ không nên kiêu ngạo, ngủ quên trên chiến thắng.

Thổ khắc Thủy cũng khuyên con giáp này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, bạn chớ nên khăng khăng với ý kiến cá nhân, cho mình là người đúng mà bỏ ngoài tai những điều người ấy nói.

Tuổi Tỵ

Cục diện Tương Xung ảnh hưởng khiến người tuổi Tỵ luôn coi mình là người tài giỏi nhất. Bản mệnh thường gạt đi ý kiến của người khác, dễ gây mất lòng, thậm chí là tổn thương những người xung quanh mình.

Có nhiều khả năng, bạn sẽ trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc. Bạn nên học cách tin tưởng mọi người và chia sẻ gánh nặng của mình với người khác, như là với đồng nghiệp hoặc người thân, bạn bè của mình.

Tuổi Ngọ

Hôm nay Thủy khắc Hỏa, vợ chồng người tuổi Ngọ rất dễ rơi vào tình trạng to tiếng với nhau. Dù là vợ chồng cũng khó tránh khỏi những khi lục đục, nhưng chính những lúc như thế này, hai người lại càng cần phải học cách bình tĩnh và lắng nghe đối phương nhiều hơn.

Lúc nào cũng vậy, khi vợ chồng đã mâu thuẫn, bản mệnh nên hạ cái tôi của mình xuống, chủ động làm hòa với đối phương. Hai người cùng sống dưới một mái nhà, đừng khiến bầu không khí thêm căng thẳng, khó chịu, ảnh hưởng đến tất cả các thành viên.

Thiên Quan cho thấy những người đi làm trong ngày hôm nay sẽ không gặp được nhiều điều như ý. Thậm chí, bạn phải đối diện với sự cạnh tranh khốc liệt của đồng nghiệp, đối thủ. Bạn cần chuẩn bị sẵn tinh thần để không rơi vào tình trạng bối rối.

Tuổi Mùi

Hôm nay Thiên Ấn phù trợ, người tuổi Mùi có thể dựa vào sự linh hoạt, nhạy bén của bản thân để đạt được thành công trong bất cứ công việc nào. Bạn thậm chí có thể đạt được những đỉnh cao mình không hề ngờ tới.

Người trẻ tuổi cũng có thể tìm được những ý tưởng sáng tạo mới gây ấn tượng cho cấp trên và mọi người xung quanh, khiến mọi người phải nhìn mình bằng ánh mắt khác xưa. Bạn hãy tin tưởng vào bản thân mình hơn nữa và mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình.

Xem ngày tốt xấu theo trực, trực Nguy là ngày xấu để tiến hành mọi việc. Vì thế, nếu có công việc trọng đại nào, bạn chớ vội thực hiện ngay. Hãy đợi 1 thời điểm khác thích hợp và may mắn hơn.

Tuổi Thân

Cục diện Tương Hại khiến người tuổi Thân phải trải qua một ngày với nhiều biến cố. Những chuyện thị phi không đáng có do kẻ tiểu nhân đặt điều có thể khiến bạn bị đổ oan và nhiều người có cái nhìn không đúng về bạn.

Trong tình huống xấu nhất ấy, bản mệnh cũng chớ nên quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản bác, bởi trên thực tế thì lời nói suông cũng chẳng thể hoàn toàn thuyết phục được ai. Hãy dùng những hành động cụ thể để chứng minh sự trong sạch của mình.

May mắn có Kim sinh Thủy, mệnh chủ luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của gia đình. Vì vậy, đừng ngại ngần tâm sự với người thân, mọi người luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra ý kiến giúp bạn giải quyết vấn đề.

Tuổi Dậu

Hôm nay Kim sinh Thủy, vận trình tình duyên của người tuổi Dậu độc thân khá tốt đẹp. Bản mệnh có cơ hội để thể hiện sức hút của mình khi tham gia các buổi gặp gỡ, tụ họp. Nếu muốn thoát kiếp độc thân, con giáp ấn tượng này có thể nhân cơ hội tiếp xúc, trò chuyện với người khác giới nhiều hơn.

Nếu đã có gia đình, bạn luôn tin tưởng và yêu thương nửa kia. Dù công việc ngoài xã hội có bận rộn đến mấy, hai người cũng không quên giúp đỡ nhau trong mọi công việc nhà, nhờ vậy mà tình cảm đôi bên càng thêm gắn bó.

Tỷ Kiên cho thấy người tuổi này thường tự cô lập bản thân với tập thể. Nếu có quan điểm, ý kiến gì, bạn nên trình bày cho mọi người cùng biết, không nên giữ trong lòng rồi tự làm theo ý mình.

Tuổi Tuất

Chính Ấn soi chiếu, người tuổi Tuất có cơ hội thăng quan tiến chức trong ngày hôm nay. Sự chăm chỉ và cẩn thận của bạn chắc hẳn đã gây ấn tượng sâu sắc với lãnh đạo, nhờ thế mà bạn sẽ được trao cho nhiều cơ hội để thể hiện bản thân.

Khi đứng trước những cơ hội như vậy, bạn hãy tự tin nắm bắt, đừng chần chừ, do dự, tự đánh giá thấp bản thân. Bạn là người rất có tiềm năng và chẳng hề thua kém bất cứ ai, vì vậy đặt ra những đích đến tham vọng hơn.

Thổ khắc Thủy khuyên con giáp này cần phải quan tâm nhiều hơn nữa tới con cái của mình, nhất là khi con còn nhỏ. Đừng để đến khi mối quan hệ của mình và các con trở nên xa cách mới cảm thấy hối hận.

Tuổi Hợi

Cục diện Tự Hình ảnh hưởng đến cảm xúc của người tuổi Hợi, khiến bạn dễ có những tư tưởng bi quan và tiêu cực. Bạn nên học cách đối diện với những điều không mong muốn, đừng tìm cách lảng tránh hoặc đổ lỗi cho người khác.

Thời điểm này, bạn nên hạn chế sự nóng vội, đưa ra những quyết định không chính xác. Bạn nên tự kiểm điểm xem đó có phải là nguyên nhân khiến mình khó gặt hái được thành công hơn người khác không.

Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ thần hoặc Tài Thần. Đây là hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!