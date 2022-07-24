Tử vi tuần mới (25/7 - 31/7), nắng lên rực rỡ, 3 con giáp tiền tài đổ ào trước cổng, vô cùng may mắn về tiền bạc, hứng trọn lộc trời ban, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 24/07/2022 12:25

Theo tử vi tuần mới tới đây, những con giáp có đường tài lộc khởi sắc không ngừng, làm gì cũng may mắn, vận may hanh thông vô cùng.

Tuổi Sửu

Trong tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu chân thành, hiền lành rất đáng tin cậy. Theo tử vi tuần mới (25/7 - 31/7), con giáp này gặp nhiều mắn do quý nhân mang đến.

Vận trình tài lộc hanh thông, con giáp tuổi Sửu cũng sẽ gặp được một nhóm bạn mới, trong số những người bạn này sẽ có họ quý nhân sẽ mở ra con đường mới cho họ.

Người tuổi Sửu cũng là người thích giúp đỡ người khác và họ cũng nhận lại tương xứng với những gì bỏ ra. May mắn có thể nhân đôi trong thời gian tới, con giáp tuổi Sửu không chỉ có thể thăng chức, tăng lương mà còn nhờ mai mối để có được một cuộc hôn nhân lý tưởng.

Tử vi tuần mới (25/7 - 31/7), nắng lên rực rỡ, 3 con giáp tiền tài đổ ào trước cổng, vô cùng may mắn về tiền bạc, hứng trọn lộc trời ban, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Tuổi Sửu sẽ gặt hái công danh, tài vận như ý muốn. Ảnh minh họa: Internet

Vốn lanh lợi, hiền lành, người tuổi Sửu luôn gặp được quý nhân phù trợ, phúc đức viên mãn của họ có thể “lây” sang con cháu đời sau. Cơ may làm giàu, sự nghiệp trong tương lai vững chắc đến với con giáp này. Nhìn chung thời hoàng kim của những chú Sửu đang tới, nên nếu biết nắm bắt nhất định sẽ phát tài phát lộc.

Tuổi Ngọ

Ngọ thật thà, thẳng thắn, có sao nói vậy. Trong công việc, con giáp này có tài năng và có con mắt nhìn xa trông rộng. Vì vậy, Ngọ biết nắm bắt nhiều cơ may phát triển sự nghiệp, làm đâu gặt đấy, thu hái bộn tiền. Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ được quý nhân đưa đường chỉ lối, tài lộc vượng phát hơn thấy rõ.

Trong thời gian này tuổi Ngọ sẽ được Thần Tài chiếu rọi, tìm kiếm được nhiều tài lộc. Trên con đường công việc và cuộc sống từ nay tới cuối năm của con giáp này sẽ vô cùng thành công ít chuyện muộn phiền.

Tử vi tuần mới (25/7 - 31/7), nắng lên rực rỡ, 3 con giáp tiền tài đổ ào trước cổng, vô cùng may mắn về tiền bạc, hứng trọn lộc trời ban, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Con giáp Ngọ sẽ hứng vàng, tài lộc may mắn, hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý hiền lành, nhân nghĩa, hay giúp đỡ mọi người. Con giáp này cũng là con giáp biết quan tâm, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy xét.

Tử vi tuần mới (25/7 - 31/7), người tuổi Tý làm ăn thuận lợi, tiền tài bao vây. Vận may của người tuổi Tý sẽ đến và đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn.

Đây là thời điểm con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống. Sự nghiệp phơi phới. Phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ. Chưa kể là túi tiền của con giáp này cũng tăng đều theo từng ngày, cứ tiêu xài vơi bớt lại đầy lên.

Tài vận của người tuổi Tý cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi, thu nhập gia tăng. Tý có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Con giáp này tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm đầu tư chơi lớn. Cũng nhờ sự liều lĩnh này mà Tý gặt hái được khá nhiều thành công, mở ra cơ hội kiếm tiền cho bản thân và bạn bè.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Những người này không chỉ vượt qua các khó khăn, vươn lên mà còn có tính cách mạnh mẽ, kiên định, chiến thắng tất cả để thu được danh lợi như ý.

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