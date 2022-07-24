Tử vi tuần mới (25 - 31/7), 3 con giáp may mắn vồ vập, hưởng trọn tài lộc, mọi sự hanh thông, tiền bạc ùn ùn kéo về như vũ bão

Tháng này công việc của con giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi. Dậu nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, được giới thiệu cho nhiều cơ hội có giá trị. Hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ, việc thăng chức, tăng lương sẽ nằm ngay trong tầm tay. Tình hình tài chính cũng có những biến chuyển đáng mừng.

Người tuổi Mão có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong tuần mới (25 - 31/7). Do có nhiều cát tinh phù trợ, bạn có thể nhanh chóng hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra, thậm chí tìm ra hướng giải quyết những khúc mắc trước đó.

Với tính cách nhanh nhẹn, xông xáo trong công việc, người tuổi Mão không ngại khổ, vất vả, đặc biệt là luôn tin tưởng bản thân nên sẽ đạt được những thành tựu to lớn từ sự nghiệp đến tài lộc và con đường tình duyên.

Mão có cơ hội hợp tác làm ăn với nhưng đối tác đáng tin cậy, giúp lợi nhuận về túi một cách ổn định. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận được các khoản thưởng nhờ thành tích cao trong sự nghiệp.

Những con giáp cực kì may mắn trong tuần mới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng tuần mới (25 - 31/7), tuổi Mùi được cát tinh phù trợ nên công việc làm ăn thuận lợi, thành công, nhờ có tính chăm chỉ và có trách nhiệm nên để lại ấn tượng tốt với nhiều người.

Người tuổi Mùi cũng được Thần Phật che chở nên đường tài lộc cũng trở nên rực rỡ, khởi sắc hơn. Bên cạnh thu nhập từ công việc đang làm, người tuổi Mùi còn có thêm những nguồn thu nhập khác như làm thêm, bất động sản, chứng khoán.

Nếu là người làm ăn, buôn bán thì công việc kinh doanh sẽ thuận buồm xuôi gió vượt ngoài mong đợi, có được nhiều cơ hội hợp tác làm ăn nhờ quý nhân phù trợ, nên bạn hãy chủ động giữ quan hệ tốt với những người mới. Nếu là người làm công ăn lương, chỉ cần giữ được tinh thần cầu tiến, cố gắng trong công việc thì ắt sẽ nhận lại được những thành quả xứng đáng như thăng chức, tăng lương cuối năm.

Con giáp Mùi sẽ ngày càng thăng tiến, nắm bắt cơ hội thăng hoa. Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, con đường tình duyên của con giáp này cũng được thuận lợi, người độc thân dễ gặp được người bạn đời, nếu là cặp đôi hẹn hò thì có thể tiến xa đến chuyện trăm năm. Đặc biệt, nếu tổ chức hôn lễ trong năm thì mọi việc trở nên suôn sẻ, dễ dàng hơn.

Tuổi Dậu

Đúng tuần mới (25 - 31/7), người tuổi Dậu gặp gỡ quý nhân. Sự nghiệp của họ sẽ đạt đến đỉnh cao. Con giáp này không ngừng học hỏi, có triển vọng và tiềm năng phát triển lớn trong công việc. Quý nhân tạo cũng điều kiện để họ phát huy tài năng, mọi may mắn đến.

Cũng bởi vậy mà con giáp có thể bước lên những nấc thang mới trong sự nghiệp. Người tuổi này làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, một vốn bốn lời.

Họ thu về số vốn đầu tư ban đầu. Việc kinh doanh của họ bắt đầu sinh lời. Con giáp này trước kia khó khăn, nợ nần cũng không phải lo lắng về tiền bạc nữa.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm