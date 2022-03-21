Tử vi tuần mới (21/3 - 27/3), 3 con giáp này mở cửa thấy Thần Tài, ra đường nhặt đường TIỀN, may mắn ghé thăm nhà, công danh sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 21/03/2022 22:09

Theo tử vi tuần mới (21/3 - 27/3), nhờ có Thần Tài hỗ trợ, 3 con giáp này gặp điềm lành tài chính, vận trình rộng mở đón tài lộc, may mắn tề tựu sát bên, vạn sự hanh thông đến bất ngờ.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi tuần mới (21/3 - 27/3), tuổi Ngọ lại được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Trong thời gian này, tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới, bất kể làm việc gì thì mọi thứ cũng vận hành trơn tru hanh thông, càng làm việc càng có nhiều cơ hội thăng hoa.

Mặc dù có thể gặp nhiều vận may về tài chính nhưng tuổi Ngọ cũng nên tránh đầu tư mạo hiểm, cần xem xét kỹ hợp đồng, giấy tờ liên quan khi hợp tác làm ăn. Ngoài ra, nên chi tiêu một cách hợp lý để tránh bội chi.

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Theo tử vi tuần mới (21/3 - 27/3), tuổi Ngọ lại được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp nhận thấy, đường tài lộc trong tuần mới (21/3 - 27/3) của người tuổi Thìn khá ổn định, có thu có chi nhưng tiền bạc lúc nào cũng dư giả, không phải lo lắng. Tuy là người phóng khoáng trong chi tiêu, nhưng con giáp này cũng biết nhìn xa trông rộng, để ra một khoản tích trữ phòng khi cần dùng đến.

Tài lộc trong tuần mới (21/3 - 27/3) của tuổi Thìn chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh buôn bán. Có vận quý nhân tương trợ đưa đường chỉ lối nên ngay từ đầu bạn đã đi đúng hướng, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió. Điều cần thiết trong lúc này là tuổi Rồng phải kiên trì, giữ vững mục tiêu thì khả năng thành công mới cao.

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Đường tài lộc trong tuần mới (21/3 - 27/3) của người tuổi Thìn khá ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vui vẻ, hài hước và luôn lạc quan. Họ mang bản chất thông minh, lanh lợi, có tài ứng biến. Con giáp này cũng là người kiên cường, kiên định với mục tiêu mình đã đề ra, không dễ dàng gì bỏ cuộc giữa chừng.

Trong tuần mới (21/3 - 27/3), con giáp này có tài lộc tăng vọt, dương khí vượng. Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Người làm ăn kinh doanh cũng phát tài phát lộc, lại gặp thêm quý nhân phù trợ. Người tuổi Thân giàu chí tiến thủ nên thường được bậc tiền bối nâng đỡ. Chỉ cần thêm một chút may mắn là họ có thể trở thành người lãnh đạo, ông chủ giàu có.

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Trong tuần mới (21/3 - 27/3), con giáp này có tài lộc tăng vọt, dương khí vượng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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