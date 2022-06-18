Tử vi tuần mới (20/6 - 26/6), Thần Tài thương tình, vận trình vụt sáng, 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, may mắn đầy nhà, sống đời giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 18/06/2022 10:05

Tử vi tuần mới (20/6 - 26/6), 3 con giáp may mắn tiền bạc dư dả, phú quý đầy nhà, có được cuộc sống giàu sang, phú quý.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong tuần mới vận trình phất lên như diều gặp gió. Tam Hợp quý nhân trợ lực, chuyện làm ăn kinh doanh khá thuận lợi, bản mệnh sẽ có được những cơ hội phát triển mới, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng vọt. Các mối quan hệ của bản mệnh cũng được mở rộng. Con giáp có nhiều cơ hội làm ăn, gia tăng thu nhập.

Theo tử vi tình yêu cho thấy, bạn có cuộc gặp gỡ, sum họp bạn bè đầy thú vị. Con giáp may mắn này cần tạo sự lãng mạn và bước tiến mới trong tình yêu.

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Người tuổi Thìn trong tuần mới vận trình phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vận khí ổn định, vững vàng trong tuần mới. Bản mệnh trầm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo nên luôn đưa ra được những phương án có tính hiệu quả cao. Tình hình tài khá thoải mái, con giáp kiếm được tiền nên chuyện chi tiêu không còn đáng ngại, chủ yếu phục vụ cho việc mở rộng quan hệ xã giao. Nguồn thu đến từ công việc chính chỉ tạm đủ, nhưng bạn đã năng động làm thêm việc bên ngoài nên các khoản thu cũng không hề nhỏ.

Con giáp may mắn có chỗ dựa vững chắc là gia đình của mình. Nhờ mối quan hệ với người thân hài hòa, gia đình đầm ấm, yên vui mà bạn tạm quên đi những bon chen bên ngoài.

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Người tuổi Mùi vận khí ổn định, vững vàng trong tuần mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được quý nhân nâng đỡ nên gặp nhiều thuận lợi trong tuần mới. Những gì con giáp này không biết sẽ có người ngay lập tức giúp đỡ, chỉ dẫn cụ thể. Bản mệnh không nên giấu những yếu kém của bản thân, sự thành thật mới mang lại may mắn cho tuổi Sửu lúc này.

Đường tình duyên của con giáp khởi sắc. Bản mệnh và đối phương đã cùng nhau trải qua nhiều sóng gió, tình cảm càng ngày càng thêm bền vững, chỉ chờ thời cơ tốt đẹp để tiến đến chuyện trăm năm mà thôi. Người độc thân có cơ hội làm quen, kết giao với nhiều đối tượng khác giới, khả năng thành đôi thành lứa khá lớn.

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Người tuổi Sửu được quý nhân nâng đỡ nên gặp nhiều thuận lợi trong tuần mới - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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