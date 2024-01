Tử vi tuần mới (15/1 đến 21/1/2024), 3 con giáp Hung tinh Đại Hao dính họa mất tiền, buồn phiền vây quanh, sự nghiệp lao dốc

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Cẩu có nói những nhiệm vụ cuối năm trong công việc tuần này sẽ khiến Mão cảm thấy kiệt sức và nghi ngờ về khả năng của mình. Quyền năng của một người luôn có hạn, vì vậy bạn nên mở miệng nhờ đồng nghiệp giúp đỡ một tay, đừng tự ái. Làm nghề tự do thì đừng đôi co với khách hàng, đối thủ, hãy tin vào nhân quả, ai làm điều trái với đạo đức thì sau này họ tự lãnh hậu quả, bạn đừng tốn thời gian đôi co.

Do phương pháp đầu tư không đúng đắn trong tuần này, bạn sẽ tốn rất nhiều tiền và mồ hôi nhưng không nhận được số tiền lãi xứng đáng. Từ giữa tuần trở đi Thiên Tài soi sáng sẽ giúp bạn gỡ gạc lại nhưng không đáng kể, con giáp này cần tiết kiệm chi tiêu và hạn chế cho người khác vay tiền, dù lãi cao cũng không nên cho vay.