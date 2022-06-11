Tử vi tuần mới (13/6 - 19/6): 3 con giáp rũ sạch vận đen, được Thần Tài xướng tên, tậu nhà mua xe, vươn mình thành đại gia

Người tuổi Sửu điềm tĩnh nhưng kiên cường, chăm chỉ, chu đáo và tận tụy. Vì thế khi làm việc họ luôn có phương pháp tốt và quyết đoán khi thực hiện. Đặc biệt, họ còn biết nhìn xa trông rộng, không dễ dàng bị cám dỗ bởi cái lợi trước mắt.

Người tuổi Sửu rất cần cù, chăm chỉ. Họ thường nhẫn nại, có khả năng chịu đựng cao và nhờ đó có thể vượt qua được nhiều thử thách. Tuổi Sửu thường nói đi đôi với làm, một khi xác định mục tiêu là kiên trì theo đuổi.

Tử vi tuần mới cho biết, từ ngày 13/6 - 19/6, một khởi đầu mới sẽ đến với tuổi Sửu. Bất kể làm việc gì, tuổi Sửu đều gặp may gặp mắn, có cơ hội thay đổi cục diện.

Đặc biệt nửa cuối năm 2022, người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Mọi thứ vốn đang trì trệ cũng sẽ có chuyển biến đáng kể, công việc thăng tiến và sẽ có thành quả rực rỡ. Ngoài ra, họ còn tìm được quý nhân, sẵn sàng trao thêm cơ hội để họ phát triển hơn nữa.

Tuổi Mão

Trời sinh người tuổi Mão dĩ hòa vi quý, khéo léo trong hành xử nên ai cũng quý mến, cấp trên hết lòng nâng đỡ. Chính vì thế, càng chí thú làm ăn con giáp tài năng này càng tiến xa trên đường công danh, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Ảnh minh họa: Internet

Sách tử vi tuần mới có nói, từ đây đến cuối năm người tuổi Mão sẽ nằm duỗi mà ăn, an nhàn hưởng lộc. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật nên hết năm 2022 con giáp giàu có này sẽ càng thịnh vượng.

Có thể nói thời gian tới chính là thời hoàng kim của người tuổi Mão. Họ chẳng những mua nhà sắm xe mà còn có tiền tỷ trong tay. Sau khi giàu lên, họ còn giúp đỡ các thành viên trong gia đình làm ăn, phát triển kinh tế, nhờ đó gia đạo ấm êm.

Tuổi Dậu

Những người cầm tinh con Gà bước vào tuần mới với tràn ngập ý tưởng mới. Họ sẵn sàng để bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn, tài giỏi hơn. Trực giác của tuổi Dậu trong tuần mới này cũng trở nên nhạy bén hơn, vì thế những dự đoán của bạn có thể xảy ra và điều này không chỉ giúp bạn né được nhiều rắc rối mà còn nắm lấy được vô vàn cơ hội cho bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc của tuổi Dậu sẽ có nhiều thay đổi tích cực trong tuần này, nhưng hơn hết, chuyện tình yêu của con giáp này sẽ còn thăng hoa hơn. Đây là giai đoạn hai bạn sẽ cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai lâu dài. Những cặp đôi sẽ có một tuần với sự hào hứng và lãng mạn luôn vây quanh. Còn với những tuổi Dậu độc thân, sẽ có khá nhiều đối tượng tiếp cận bạn và bạn có thể tìm được cho mình một người phù hợp.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!