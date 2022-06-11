Bước qua Rằm tháng 5 âm lịch, TOP 3 con giáp được Thần Tài 'yêu chiều', Ngọc Hoàng ghi tên vào sổ vàng, vượng phát tài lộc, công danh rực rỡ, tình tiền viên mãn

Những người tuổi Tỵ vốn lanh lợi, biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Năm 2022 này tuổi Tỵ ít nhất sẽ khổ tận cam lai vào nửa cuối năm sắp tới, họ không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi.

Người tuổi Thân vốn dĩ năng động, thông minh và chăm chỉ bậc nhất trong 12 con giáp . Họ nhìn bề ngoài có vẻ hiền lành, yếu đuối nhưng thực chất, những người thuộc con giáp này lại rất kiên cường, mạnh mẽ, luôn tò mò, thích khám phá thế giới và có những ý tưởng mới lạ, sáng tạo.

Đặc biệt, qua ngày Rằm tháng 5 âm lịch là thời điểm tốt nhất để tuổi Tỵ nhìn lại và nắm bắt cơ hội xung quanh, nếu phát huy tốt, việc đổi đời chỉ trong tầm tay. Đối với những người kinh doanh làm ăn, năm 2022 sẽ là một năm thiên thời địa lợi nhân hòa, giúp họ thăng hoa mọi thứ, cuối năm mua được nhà lớn xe sang, cuộc sống sung túc đến bất ngờ. Thời gian trước khó khăn thế nào không quan trọng, mà là từ giờ trở đi tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt đẹp hơn, chuyện vui cũng đến bên giúp họ thoải mái và hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, bước qua ngày Rằm tháng 5 âm lịch, chuyện làm ăn, sự nghiệp của người tuổi Thân nói chung khá thuận lợi, có sự thăng tiến rõ rệt, nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Thêm nữa, chuyện làm ăn dù có khó khăn bước đầu nhưng về sau vẫn đạt kết quả tốt khi có sự trợ giúp đắc lực từ quý nhân.

Nhờ có ơn trên che chở nên đường tài lộc của người tuổi Thân vô cùng vượng phát. Với những người làm nghề kinh doanh, việc buôn bán sẽ càng thuận lợi và suôn sẻ vì được cát tinh trợ giúp. Sự nghiệp thăng tiến không ngừng, có thể được cất nhắc vị trí công việc tốt hơn hoặc làm quản lý, lãnh đạo sau chuỗi thành tích xuất sắc xuyên suốt khoảng thời gian vừa qua.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu vốn luôn biết nỗ lực và cố gắng hết mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời, thăng hoa. Bất kể trong công việc hay trong cuộc sống, họ đều siêng năng, cần mẫn, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng. Thời gian trước tuổi Dậu gặp nhiều khó khăn trong công việc nhưng năm nay sẽ được cải thiện đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Bước qua Rằm tháng 5 âm lịch này sẽ là năm tốt để tuổi Dậu phát huy tài năng vốn có, bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội xung quanh thì việc làm giàu chỉ trong nháy mắt. Bước vào Rằm tháng 5 âm lịch sắp tới, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới, quý nhân phương xa xuất hiện giúp họ ngày càng giàu có, cuối năm nay có người còn mua được nhà, được xe, thậm chí có cả số vốn làm ăn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!