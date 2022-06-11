Được Thần Tài gọi tên đúng ngày Rằm tháng 5 âm lịch, 3 con giáp này tha hồ hưởng tài lộc, chỉ cần 'nằm duỗi mà ăn', tiền tiêu thả ga không hết, sống cuộc đời Thần Tiên bao người mong ước

Người tuổi Thân vốn dĩ năng động, thông minh và chăm chỉ bậc nhất trong 12 con giáp . Họ nhìn bề ngoài có vẻ hiền lành, yếu đuối nhưng thực chất, những người thuộc con giáp này lại rất kiên cường, mạnh mẽ, luôn tò mò, thích khám phá thế giới và có những ý tưởng mới lạ, sáng tạo.

Sự nghiệp thăng tiến không ngừng, có thể được cất nhắc vị trí công việc tốt hơn hoặc làm quản lý, lãnh đạo sau chuỗi thành tích xuất sắc xuyên suốt khoảng thời gian vừa qua.

Tử vi Rằm tháng 5 âm lịch cho biết, chuyện làm ăn, sự nghiệp của người tuổi Thân nói chung khá thuận lợi, có sự thăng tiến rõ rệt, nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Thêm nữa, chuyện làm ăn dù có khó khăn bước đầu nhưng về sau vẫn đạt kết quả tốt khi có sự trợ giúp đắc lực từ quý nhân.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh của người tuổi Tý càng về cuối năm càng vượng bởi đây là thời điểm chấm dứt mọi hạn rủi. Trong nửa cuối tháng 5 âm lịch, con giáp này sẽ có sự bứt phá lớn. Lộ trình thăng quan tiến chức suôn sẻ, công danh phất lên như diều gặp gió.

Bên cạnh đó, con giáp này còn có lộc Thiên Vương, kiếm tiền như nước. Tý gặp thời gặp vận, phát huy triệt để sự thông minh, nhạy bén. Con giáp này còn tận dụng tốt các mối quan hệ, thu về lợi ích không nhỏ cho mình.

Được chòm sao tốt chiếu soi lại có quý nhân bao bọc nên sự nghiệp của người tuổi Tý tăng lên vù vù. Đặc biệt, trong ngày Rằm tháng 5 âm lịch, người tuổi Tý xung hỷ sẽ nhân đôi vận may. Các cặp vợ chồng có lộc quý tử, thêm thành viên mới, thêm phúc khí trong nhà.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh tuổi Tuất là những người có tính tình thẳng thắn, trung thực và luôn có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Người tuổi Tuất thường không nói quá nhiều, họ chỉ hành động để thể hiện sự mong muốn của mình.

Tuổi Tuất rất chăm chỉ, siêng năng, họ không từ bỏ những cơ hội tốt xung quanh để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn, sung túc. Những năm trước đây, tuổi Tuất đã phải đối mặt với nhiều mất mát trong cuộc sống, cả tinh thần lẫn vật chất, sự nghiệp của họ khá chông gai vất vả, nhưng trong nửa cuối năm Nhâm Dần 2022 này mọi thứ sẽ thay đổi.

Tử vi học có nói, từ nửa cuối tháng 5 âm lịch năm nay trở đi, tuổi Tuất sẽ được quý nhân chiếu cố nồng hậu, không những thế họ còn có thần tài và các vị thần may mắn phù trợ, làm việc gì cũng dễ dàng thành công.

Những ngày táng còn lại của năm 2022, tuổi Tuất không cần phải lo lắng quá nhiều, những gì họ đã bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhìn chung, cuối năm Nhâm Dần 2022 sẽ là khoảng thời gian đáng mong chờ của tuổi Tuất.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!