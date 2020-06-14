Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (15/6 - 21/6): Mão kiếm tiền cực đỉnh, Thân trở thành tỷ phú, Dần bị kẻ thứ 3 chen ngang

Đầu tuần, tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo người tuổi Tý sẽ có tài lộc dồi dào, ăn nên làm ra. Chỉ cần vững tin vào chính mình, dám dấn thân thì Tý ắt kiếm được bộn tiền, công thành danh toại.

Chẳng cần đoán già đoán non, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 15/6 đến 21/6 bạn sẽ biết trước vận tài lộc, tình duyên và công danh của mình cực chính xác.

Sửu là con giáp chăm chỉ, siêng năng và dám nghĩ dám làm nên sự nghiệp hanh thông, càng về hậu vận càng giàu sang phú quý. Tuy nhiên, sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói trong 7 ngày tới Sửu phải đối diện với khá nhiều điều không may.

Nếu đang giường đơn gối chiếc thì đây cũng là thời điểm thích hợp nhất để Tý phát triển mối quan hệ tình cảm.

Tốt nhất Sửu cần cẩn trọng trước những quyết định liên quan đến tiền bạc, đừng cho bất cứ ai vay mượn kẻo tài khí sa sút, bị lừa gạt.

Tuổi Dần

Bị hung tinh đeo bám, kẻ xấu ngáng đường nên dù làm thuê hay làm chủ thì người tuổi Dần cũng phải đối diện với nguy cơ lâm vào cảnh trắng tay. Nếu không đề cao cảnh giác, tỉnh táo trước mọi quyết định thì Dần sẽ mất hết những gì đang có.

Trong chuyện tình cảm, Dần hãy quan tâm đến một nửa của mình hơn. Đừng quá tham công tiếc việc đến mức bỏ bê đối phương, tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen ngang.

Mão sẽ càng vượng phát, tha hồ hưởng thụ, sung sướng an nhàn khiến ai cũng khâm phục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Từ ngày 15/6 đến 21/6/2020 người tuổi Mão sẽ kiếm tiền cực đỉnh, số dư trong tài khoản ngân hàng được cộng thêm liên tục. Thăng chức tăng lương, tình tiền viên mãn là những gì Mão nắm chắc trong tay.

Từ giữa tuần trở đi, Mão sẽ càng vượng phát, tha hồ hưởng thụ, sung sướng an nhàn khiến ai cũng khâm phục.

Tuổi Thìn

Công việc bận rộn khiến Thìn khá căng thẳng, mệt mỏi. Chính vì thế nên không ít lần Thìn đã cư xử thô lỗ, cộc cằn với người thân của mình, khiến đối phương buồn lòng.

Hãy nhớ, chỉ cần bình tĩnh, sáng suốt bạn sẽ có thể vượt qua tất cả. Đừng vì những điều không như ý mà trút giận lên người thân kẻo hối không kịp.

Tuổi Tỵ

Được thần tình yêu hào phóng mỉm cười nên người tuổi Tỵ sẽ có tuần mới với vô số niềm vui, hạnh phúc ngất ngây bên một nửa của mình.

Không chỉ tình duyên, tài vận của Tỵ cũng đỏ chót như son với cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, càng về cuối năm Canh Tý 2020 càng lắm của nhiều tiền.

Cát khí theo chân, bề trên phù trợ nên cuối tuần Ngọ sẽ có khoản tiền thưởng khá lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuần mới khá khó khăn đang chờ Ngọ phải đối diện. Thế nên, Ngọ đừng quá e dè, cũng đừng lo lắng bởi khi đã chuẩn bị tinh thần để chiến đấu với cuộc đời bạn sẽ làm chủ tình thế, biến nguy thành an.

Cát khí theo chân, bề trên phù trợ nên cuối tuần Ngọ sẽ có khoản tiền thưởng khá lớn, giúp bạn vượt qua khó khăn dễ dàng.

Tuổi Mùi

Mùi sẽ gặp chút khó khăn trong công việc, cấp trên vì nghe lời đồng nghiệp xấu mà hiểu sai về bạn. Lúc này, thay vì buông xuôi Mùi cần nỗ lực gấp đôi để chứng minh thực lực, để kẻ tiểu nhân không dám làm càn.

Ngoài thời gian dành cho công việc, Mùi cần nghỉ ngơi, thư giãn để có thể tái tạo cảm xúc, bỏ lại lo toan phía sau để tận hưởng cuộc sống.

Tuổi Thân

Lắm của nhiều tiền, sự nghiệp khởi sắc chính là lá số tử vi trời đã an bài cho con giáp may mắn nhất tuần mới này. Thân hãy tận dụng thời cơ để đổi đời, kiếm bạc tỷ chỉ sau một đêm.

Chẳng những tuần mới này, mà từ đây đến cuối tháng 6 Thân sẽ ngập trong nhung lụa, muốn khổ cũng chẳng được.

Đây cũng là thời điểm Dậu và người bấy lâu nay thầm thương trộm nhớ cho nhau cơ hội tìm hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Được sao Chính Tài và Thiên Tài chiếu mệnh nên Dậu sẽ có tuần mới với tiền của nối đuôi nhau chạy vào túi, thức trắng đêm để đếm cũng chẳng xuể.

Đây cũng là thời điểm Dậu và người bấy lâu nay thầm thương trộm nhớ cho nhau cơ hội tìm hiểu.

Tuổi Tuất

Tuất đừng quá háo thắng, cũng đừng quá khinh địch kẻo phải trả giá đắt cho sự ngạo nghễ của mình. Chỉ cần khiêm tốn, biết cách đối đãi bạn ắt sẽ được thần tài gõ cửa, ăn nên làm ra.

Đầu tuần hỷ sự ập vào nhà, cuối tuần tiền chất từng đống chính là vận may trời cho con giáp may mắn này.

Tuổi Hợi

Việc làm ăn không mấy thuận lợi trong tuần mới này nên Hợi sẽ đối diện với khá nhiều khó khăn, áp lực. Nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán, kinh doanh thì Hợi đừng vội thực hiện ngay mà hãy chờ đến tuần sau.

Đừng tiêu xài hoang phí, vung tay quá trán kẻo đến khi sa cơ lỡ vận bạn sẽ lâm vào cảnh túng quẫn, chẳng biết phải xoay xở thế nào.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.