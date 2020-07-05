Tử vi tuần mới 12 con giáp (6/7-12/7): Sửu xui xẻo đủ đường, Thân cẩn thận kẻo bị lừa gạt, Dần, Ngọ tài lộc đổ về liên tục

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ (6/7-12/7) cho thấy, vì hung cát đan xen nên Tý sẽ có tuần mới không mấy như ý. Những rắc rối trong công việc, khó khăn tài chính sẽ khiến Tý khá mệt mỏi.

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp từ (6/7-12/7) có nói vận trình tài lộc, sự nghiệp, tình duyên của 12 con giáp sẽ có những đột phá đáng kể.

Bị sao Kiếp Tài chiếu mệnh nên Sửu sẽ có tuần mới với rất nhiều điều xui rủi trong công việc, cuộc sống. Bị người mình tin tưởng hãm hại, kẻ xấu ngáng đường nên sự nghiệp sa sút, của nả đội nón ra đi là những gì Sửu phải chấp nhận.

May mắn thay, từ giữa tuần trở đi vượng khí tăng cao nên tài lộc của Tý cũng sẽ khởi sắc, thu nhập cải thiện đáng kể.

Thế nên, để giảm thiểu tổn thất Sửu hãy cẩn trọng trước những quyết định liên quan đến tiền bạc kẻo lâm vào cảnh trắng tay.

Tuổi Dần

Nổi tiếng là con giáp tài giỏi, kiếm tiền cực đỉnh lại có gan làm giàu nên người tuổi Dần sớm sở hữu cuộc sống sung túc đủ đầy.

Bước sang tuần thứ 2 của tháng 7/2020, con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, kiếm tiền dễ như trở bàn tay khiến ai cũng hờn.

Tình tiền viên mãn, sung sướng an nhàn chính là may mắn mà Mão xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nhờ được ơn trên soi chiếu, thần tài rót lộc nên người tuổi Mão sẽ có tử vi tuần mới may mắn hơn người. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật Mão còn có tình duyên đỏ chót như son.

Tình tiền viên mãn, sung sướng an nhàn chính là may mắn mà Mão xứng đáng nhận được.

Tuổi Thìn

Thìn sẽ có tuần mới ngập trong nhung lụa với cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa. Quý nhân theo chân, trời Phật nâng đỡ nên càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng phát tài phát lộc.

Không chỉ tuần này, cả tháng 7 năm Canh Tý 2020 con giáp này đều sung túc đủ đầy, muốn khổ cũng không được.

Tuổi Tỵ

Những khúc mắc trong công việc, mâu thuẫn với đồng nghiệp sẽ khiến Tỵ phải mệt mỏi, áp lực vô cùng. Thế nhưng, thay vì buông xuôi, chiều theo số phận thì Tỵ lại có bản lĩnh chiến thắng nghịch cảnh.

Nhờ dám nghĩ dám làm, tin vào chính mình nên Tỵ sẽ sung túc đủ đầy, tiền nhiều vô kể khiến ai cũng hờn.

Tiền đẻ ra tiền, làm chơi hưởng thật, một vốn bốn lời chính là phúc phần Ngọ xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bị sao xấu chiếu mệnh, tiểu nhân quấy phá nên tử vi tuần mới của Ngọ sẽ khá truân chuyên. Sau những lần lên bờ xuống ruộng thì từ giữa tuần con giáp may mắn này sẽ có tiền bạc tăng trưởng dồi dào.

Tiền đẻ ra tiền, làm chơi hưởng thật, một vốn bốn lời chính là phúc phần Ngọ xứng đáng nhận được.

Tuổi Mùi

Hiền lành, chân thành và cực nhạy bén với thời cuộc nên người tuổi Mùi sớm gặt hái những thành công đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Khổ tận cam lai, bước sang tháng 7/2020 con giáp giàu có này sẽ một bước đổi đời.

Đặc biệt, trong tuần mới từ 6/7-12/7 tài lộc đổ về liên tục sẽ khiến Mùi phải còng lưng gánh tiền, cứ thế mà giàu sụ.

Tuổi Thân

Bị người mình tin tưởng hãm hại, thậm chí đến người mình hết lòng yêu thương cũng thay lòng đổi dạ mà “cắm sừng” nên Thân sẽ có tuần mới khá thê thảm.

Thân đừng quá dễ dàng tin người, cũng đừng dốc cạn lòng với bất cứ ai kẻo đến khi bị phản bội bạn sẽ đánh mất tất cả.

Càng chí thú làm ăn, chăm chỉ và cần cù thì Dậu ắt sẽ lấy đức thắng số - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuần mới của Dậu sẽ khá u ám với những trục trặc trong công việc, tài vận xuống dốc không phanh. Nếu không sớm lấy lại tinh thần, nỗ lực phấn đầu thì Dậu sẽ đánh mất những gì đang có.

Càng chí thú làm ăn, chăm chỉ và cần cù thì Dậu ắt sẽ lấy đức thắng số, đời thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Tuất

Được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp kiêng nể nên Tuất có đường công danh rộng mở, càng về cuối tháng 7 vận trình càng đỏ chót như son.

Làm ăn thuận lợi, tiền của chất đống, thêm phúc thêm phần là lá số tử vi trời đã an bài cho Tuất.

Tuổi Hợi

Vốn là người dĩ hòa vi quý nên Hợi gây dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Đây cũng chính là quý nhân sẵn sàng dang tay giúp đỡ Hợi mỗi khi nguy khó.

Trong tuần mới này, Hợi sẽ tha hồ hái lộc vào nhà, tiền ùn ùn chui vào túi nhờ lợi nhuận từ nghề tay trái của mình.

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