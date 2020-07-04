Nửa cuối tháng 7/2020: 3 con giáp rung đùi hốt vàng, của nả chất đống, cứ vơi lại đầy

Tâm linh - Tử vi 04/07/2020 10:12

Số trời đã định, trong nửa cuối tháng 7 những con giáp may mắn này sẽ được trời ban lộc, của nả ập xuống đầu tới tấp, muốn khổ cũng không được.

Nửa đầu tháng 7 không mấy như ý, thế nhưng 15 ngày cuối tháng sẽ giúp 3 con giáp may mắn này gánh tiền về nhà, sung sướng như tiên. 

con giap may man 1
Càng chí thú làm ăn, càng nỗ lực vươn lên Mão càng lắm của nhiều tiền, đếm mãi không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hiền lành, nhân hậu và dĩ hòa vi quý nên người tuổi Mão được quý nhân nâng đỡ, bề trên hết mực nuông chiều. Canh Tý 2020 là năm mang lại phúc lộc cho Mão, đặc biệt là tháng 7 này. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đời sang trang mới là phúc phần mà con giáp giàu sang này nhận được.

Đặc biệt, trong nửa cuối tháng 7 Mão sẽ đón tài lộc không ngớt, làm ăn hưng thịnh. Càng chí thú làm ăn, nỗ lực vươn lên Mão càng lắm của nhiều tiền, đếm mãi không hết.

con giap may man 2
Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, mối làm ăn bám riết không buông nên Dậu ắt đổi đời sau một đêm, tự làm đại gia của chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Được quý nhân nâng đỡ, thần tài rót lộc vào nhà nên người tuổi Dậu sẽ đắc tài đắc lộc, kiếm tiền dễ như trở bàn tay trong nửa cuối tháng 7/2020. Dù làm thuê hay làm chủ con giáp giàu có này cũng có bạc tỷ trong tay, muốn nghèo cũng khó.

Không chỉ tháng 7, nửa cuối năm 2020 người tuổi Dậu sẽ ngập trong nhung lụa. Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, mối làm ăn bám riết không buông nên Dậu ắt đổi đời sau một đêm, tự làm đại gia của chính mình.

con giap may man 3
Lương thưởng tăng vọt, thu nhập tăng theo cấp số nhân nên Thìn ắt đổi đời, giàu nhanh đến chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã có số phú quý phát tài nên người tuổi Thìn được quý nhân nâng đỡ, khó khăn gian khổ đến mấy cũng dễ dàng vượt qua. Những tháng đầu năm bị sao xấu chiếu mệnh, tiểu nhân quấy phá nên Thìn gặp phải khá nhiều thử thách.

May mắn thay, từ tháng 7 đến cuối năm Thìn sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Lương thưởng tăng vọt, thu nhập tăng theo cấp số nhân nên Thìn ắt đổi đời, giàu nhanh đến chóng mặt.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tháng 7 này, đường tình duyên của 4 cung hoàng đạo sau sẽ vô cùng thuận lợi, hạnh phúc và viên mãn

Tháng 7 này, đường tình duyên của 4 cung hoàng đạo sau sẽ vô cùng thuận lợi, hạnh phúc và viên mãn

Đây chính là những cung Hoàng đạo được thần tình yêu để mắt đến trong tháng 7 này.

Xem thêm
Từ khóa:   Canh Tý 2020 con giáp giàu có con giáp giàu sang

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng