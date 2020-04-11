Tử vi tuần mới 12 con giáp (13/4 – 19/4/2020): Ngọ lộc lá bủa vây, Sửu kiếm tiền cực đỉnh, Mão bị sao xấu chiếu mệnh

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp chỉ rõ, từ ngày 13/4 – 19/4/2020 người tuổi Tý sẽ có khá nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp. Nếu thời cơ đến Tý hãy chớp lấy ngay để đổi vận, giàu sau một đêm.

Chỉ cầm xem tử vi tuần mới 12 con giáp (13/4 – 19/4/2020) bạn sẽ biết trước vận tình duyên, tài lộc, sự nghiệp của mình trong 7 ngày tới.

Sửu cần học cách lắng nghe, thấu hiểu và bớt bảo thủ trong công việc thì mọi chuyện mới thuận buồm xuôi gió. Chỉ một mình bạn chẳng thể đủ sức cáng đáng mọi điều, thay vì ôm hết vào người bạn hãy phân chia nhiệm vụ đồng đều để công việc suôn sẻ như ý.

Trái ngược với vận tài lộc, tình duyên của Tý khá lận đận trong tuần này. Nếu không biết cách kiểm soát cảm xúc, cứ muốn hơn thua đến cùng thì nguy cơ tình yêu rạn nứt, đường ai nấy đi là hoàn toàn có thể xảy ra.

Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng có sự nghiệp hanh thông, kiếm tiền dễ như trở bàn tay khiến ai cũng hờn.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều bản lĩnh, khôn ngoan và có gan làm giàu. Chính vì lớn lên trong nghèo khó nên Dần có chí tiến thủ, nỗ lực không ngừng để vượt lên số phận.

Khổ tận cam lai, sau những cơ cực chông chênh con giáp giàu có này sẽ được hái trái ngọt với tình tiền viên mãn, làm một hưởng mười trong tuần mới từ 13/4 – 19/4/2020.

Mão sẽ phải trả giá đắt với tiền mất tật mang, xui xẻo đủ đường - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bị sao xấu chiếu mệnh, tiểu nhân quấy phá nên Mão sẽ có tử vi tuần mới với khá nhiều thăng trầm. Thay vì dễ dàng tin tưởng người khác Mão cần học cách đề phòng với những người thường nói lời ngon ngọt với mình.

Nếu không, bạn sẽ phải trả giá đắt với tiền mất tật mang, xui xẻo đủ đường trong công việc mà không hề biết đang có kẻ “ném đá giấu tay” sau lưng mình.

Tuổi Thìn

Là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, được bề trên thương yêu, quý nhân nâng đỡ nên đời Thìn chưa bao giờ biết nghèo khó là gì. Thế nhưng, trong tuần mới này Thìn phải đối diện với khá nhiều cam go trong công việc.

Thìn đừng ỷ lại vào những gì mình đang có, cũng đừng xem thường đối thủ kẻo bạn sẽ phải thất bại thảm hại trong sự nghiệp.

Tuổi Tỵ

Thông minh, bản lĩnh và dám nghĩ dám làm nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp Tỵ đã công thành danh toại, có được khối tài sản khiến ai cũng thầm hờn ghen.

Có chỗ đứng trong xã hội, có tiền tiêu khỏi nghĩ nhưng chính vì quá tự tin nên Tỵ không ít lần khiến một nửa của mình tổn thương. Nếu không học cách nghĩ cho người khác thì con giáp này sẽ đánh mất tình yêu đích thực của đời mình trong 7 ngày tới.

Từ giữa tuần trở đi người tuổi Ngọ sẽ được thần tài xướng tên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những ghen tuông hờn giận, những khúc mắc trong chuyện tình cảm khiến Ngọ phải nếm trải không ít tổn thương, buồn bực. Thế nhưng, ngay lúc này Ngọ cần phải “xuống nước” để nói lời xin lỗi, có như thế cả hai mới giữ được tình cảm tốt đẹp dành cho nhau.

Từ giữa tuần trở đi người tuổi Ngọ sẽ được thần tài xướng tên, làm thuê hay làm chủ con giáp này cũng có bạc tiền bủa vây, tha hồ hưởng thụ.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi rất khéo léo trong giao tiếp, nhờ thế họ được cấp trên nâng đỡ, đồng nghiệp quý mến. Hãy cứ nỗ lực miệt mài, chăm chỉ làm việc thì cuối tuần Mùi ắt có thu nhập tăng đột biến, tiêu mãi không hết.

Nếu đang có ý định đầu tư kinh doanh, Mùi cần lên kế hoạch thật cẩn thận trước khi bắt tay vào thực hiện để tránh “xôi hỏng bỏng không” nhé.

Tuổi Thân

Có tham vọng là điều rất cần thiết để có thể sở hữu cuộc sống sung túc, đủ đầy. Tuy nhiên, Thân đừng quá tham lam kẻo phải trả giá đắt cho sai lầm của mình.

Thay vì đứng núi này trông núi nọ, Thân hãy cứ làm tốt việc của mình. Dám chắc, cấp trên sẽ trọng dụng và ưu ái bạn hết mực trong tuần mới này.

Càng về cuối tuần con giáp giàu sang này càng bị tài lộc vây quanh, thức trắng đêm để đếm tiền cũng không xuể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sự điềm đạm, chăm chỉ chính là chìa khóa tạo nên sự thành công cho người tuổi Dậu. Sách tử vi tháng 4/2020 có nói, trong tuần thứ 3 của tháng Dậu sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng không được.

Càng về cuối tuần con giáp giàu sang này càng bị tài lộc vây quanh, thức trắng đêm để đếm tiền cũng không xuể.

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp chân thành, ngay thẳng và chẳng hề biết mưu hèn kế bẩn là gì. Họ đương đầu với thử thách, phấn đấu miệt mài để có được những gì mình mong muốn, khát khao nên chẳng cần cậy nhờ ai Tuất vẫn có của ăn của để.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, không chỉ trong tuần mới này, từ đây đến cuối năm 2020 Tuất sẽ ung dung hưởng lộc, đời sang trang mới.

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, biết cách ứng xử và không tham lam thứ không thuộc về mình nên ai cũng kiêng nể con giáp này. Càng sống đàng hoàng, càng quản lý tài chính khôn ngoan Hợi càng thành công rực rỡ chốn công sở.

Những áp lực trong công việc sẽ ở lại phía sau để nhường chỗ cho may mắn tài lộc ập xuống đầu Hợi trong tuần mới này.

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