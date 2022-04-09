Tử vi tuần mới (11/4 - 17/4), quý nhân giúp đỡ hết mình, 3 con giáp gặp họa cũng hóa an lành, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài chất đầy trong kho, vận trình hanh thông, thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 09/04/2022 12:46

Tử vi tuần mới (11/4 - 17/4), 3 con giáp may mắn phát triển sự nghiệp, tiền bạc dư dả, cầu được ước thấy.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong tuần mới sự nghiệp phát triển thuận lợi. Có Tam Hợp phù trợ, bản mệnh sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu mà mình đã đặt ra, thậm chí trở thành tấm gương cho người khác. Đây là thời điểm thích hợp để người làm ăn kinh doanh đưa ra những quyết định đầu tư. Với mối quan hệ xã giao rộng rãi, bạn có nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác, bạn hàng đáng tin cậy, giúp lợi nhuận đổ về túi nhanh chóng.

Tình cảm gia đình của con giáp vẫn diễn ra bình thường. Các thành viên trong gia đình luôn là chỗ dựa cho nhau trong mọi tình huống khó khăn.

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Người tuổi Tý trong tuần mới sự nghiệp phát triển thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong tuần mới, người tuổi Thìn được tài tinh đưa tới vận may về tiền bạc bất ngờ. Những phi vụ làm ăn trước đó của bạn giành được thắng lợi vẻ vang nên rất nhanh phất lên giàu có. Tuy nhiên, thay vì nghĩ đến việc mua sắm thì con giáp này nên tích lũy tiền bạc cho các kế hoạch sắp tới. Thìn được dự đoán là một trong những con giáp có sự chuyển mình trong tương lai.

Con giáp có cảm giác mệt mỏi vì áp lực công việc. Bản mệnh nên học cách cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống để có thể duy trì được phong độ tốt nhất.

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Trong tuần mới, người tuổi Thìn được tài tinh đưa tới vận may về tiền bạc bất ngờ. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng trong tuần mới. Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường.

Đường tài lộc của Tuổi Mão có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết.

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Người tuổi Mão được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng trong tuần mới - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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